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قطر ومصر في بيان مشترك: جهود الوساطة الخاصة بغزة مستمرة وتستند إلى رؤية موحدة
قطر ومصر في بيان مشترك: جهود الوساطة الخاصة بغزة مستمرة وتستند إلى رؤية موحدة
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية المصرية أن القاهرة والدوحة تنسقان جهود الوساطة في غزة مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل لاتفاق ينهي المأساة الإنسانية بالقطاع. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T05:46+0000
2025-05-07T05:46+0000
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جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية المصرية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، اليوم الأربعاء.وقال البيان: إن مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة الخاصة بغزة وأنها متسقة وتستند إلى رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة هناك.وتابع البيان: "مصر وقطر تؤكدان أنهما لن تنجرا إلى أي سياقات داخلية أو حسابات جانبية لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق".وأضاف: "مصر وقطر تجدّدان التزامهما الكامل بالعمل في إطار واضح يركز على رفع المعاناة وتثبيت التهدئة وصولا إلى حل دائم"، مشيرا إلى أن الدولتين تشددان على أن محاولات بث الفرقة بين الأشقاء عبر التشكيك أو التحريف أو التصعيد الإعلامي لن تنجح ولن تثنيهما عن مواصلة العمل المشترك لإنهاء هذه الحرب والكارثة الإنسانية التي خلفتها.وفي أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت الحكومة القطرية بيانا، ردت فيه على تصريحات إعلامية تزعم قيامها بدفع أموال لتقليل جهود مصر أو أي وسطاء آخرين في عملية الوساطة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل.وعبرت قطر عن استنكارها الشديد لتلك التصريحات، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأنها تهدف إلى تقويض جهود الوساطة وتشويه العلاقات بين الدول الشقيقة، "كما أنها تمثل حلقة جديدة في مسلسل التضليل وتشتيت الانتباه عن المعاناة الإنسانية والتسييس المستمر للحرب".يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتهم قطر في فبراير/ شباط 2025 بأنها تحرض العالم العربي والإسلامي.وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أن "دولة قطر ترفض بشكل قاطع التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ أذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
https://sarabic.ae/20250403/قطر-ترد-على-اتهامات-دفع-أموال-للتقليل-من-دور-مصر-في-الوساطة-بين-حماس-وإسرائيل-1099200187.html
https://sarabic.ae/20250506/لإجبارهم-على-الرحيل-وزير-إسرائيلي-يطالب-بتجويع-سكان-غزة-1100209254.html
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العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, قطر, أخبار قطر اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, قطر, أخبار قطر اليوم

قطر ومصر في بيان مشترك: جهود الوساطة الخاصة بغزة مستمرة وتستند إلى رؤية موحدة

05:46 GMT 07.05.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorالحرب في غزة
الحرب في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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أكدت وزارة الخارجية المصرية أن القاهرة والدوحة تنسقان جهود الوساطة في غزة مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل لاتفاق ينهي المأساة الإنسانية بالقطاع.
جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية المصرية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، اليوم الأربعاء.
وقال البيان: إن مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة الخاصة بغزة وأنها متسقة وتستند إلى رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة هناك.
أحد شوارع مدينة الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
قطر ترد على اتهامات "دفع أموال" للتقليل من دور مصر في الوساطة بين "حماس" وإسرائيل
3 أبريل, 18:49 GMT
وتابع البيان: "مصر وقطر تؤكدان أنهما لن تنجرا إلى أي سياقات داخلية أو حسابات جانبية لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق".
وأضاف: "مصر وقطر تجدّدان التزامهما الكامل بالعمل في إطار واضح يركز على رفع المعاناة وتثبيت التهدئة وصولا إلى حل دائم"، مشيرا إلى أن الدولتين تشددان على أن محاولات بث الفرقة بين الأشقاء عبر التشكيك أو التحريف أو التصعيد الإعلامي لن تنجح ولن تثنيهما عن مواصلة العمل المشترك لإنهاء هذه الحرب والكارثة الإنسانية التي خلفتها.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت الحكومة القطرية بيانا، ردت فيه على تصريحات إعلامية تزعم قيامها بدفع أموال لتقليل جهود مصر أو أي وسطاء آخرين في عملية الوساطة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل.
وعبرت قطر عن استنكارها الشديد لتلك التصريحات، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأنها تهدف إلى تقويض جهود الوساطة وتشويه العلاقات بين الدول الشقيقة، "كما أنها تمثل حلقة جديدة في مسلسل التضليل وتشتيت الانتباه عن المعاناة الإنسانية والتسييس المستمر للحرب".
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتهم قطر في فبراير/ شباط 2025 بأنها تحرض العالم العربي والإسلامي.
وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أن "دولة قطر ترفض بشكل قاطع التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
نازحون في غزة يواجهون الجوع والمرض وسط مكب النفايات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
"لإجبارهم على الرحيل"... وزير إسرائيلي يطالب بتجويع سكان غزة
أمس, 11:45 GMT
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ أذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
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