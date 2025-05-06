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نبض افريقيا
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https://sarabic.ae/20250506/لإجبارهم-على-الرحيل-وزير-إسرائيلي-يطالب-بتجويع-سكان-غزة-1100209254.html
"لإجبارهم على الرحيل"... وزير إسرائيلي يطالب بتجويع سكان غزة
"لإجبارهم على الرحيل"... وزير إسرائيلي يطالب بتجويع سكان غزة
سبوتنيك عربي
طالب وزير التراث الإسرائيلي، أميحاي إلياهو، بقصف مخازن الطعام وتجويع السكان في قطاع غزة، لإجبارهم على الرحيل. 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T11:45+0000
2025-05-06T11:45+0000
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وقال إلياهو في مقابلة مع القناة السابعة الإسرائيلية: "يجب أن يتضوروا جوعا، وإذا كان هناك مدنيون يخشون على حياتهم فعليهم اتباع برنامج الهجرة الذي ينبغي للحكومة الإسرائيلية الترويج له والذي تنفذه بتكاسل".ودعا إلى "قيادة تحرك عسكري حاسم ضد "حماس"، وتجنب وقف إطلاق النار أو التسويات السياسية".وشدد إلياهو على أنه "يجب أن نوقف المساعدات الإنسانية، ما دمنا نطعم من يضطهدنا ويجوعنا ويقاتلنا، فإننا نؤذي رهائننا وجنودنا الذين يجبرون على العودة لمقاتلة الأقوياء بدلا من إضعاف العدو".وكانت إسرائيل أوقفت إدخال المساعدات الإنسانية منذ أكثر من شهرين، متهمة "حماس" باستغلالها لصالحها، وهو ما تنفيه الحركة التي تتهم إسرائيل باستخدام "التجويع كسلاح حرب".ومنذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل ما لا يقل عن 52567 فلسطينيا وأصيب 118610 آخرين، بحسب حصيلة وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250506/حماس-توسيع-إسرائيل-للعملية-العسكرية-في-غزة-تضحية-بالرهائن-1100203769.html
https://sarabic.ae/20250505/الأمم-المتحدة-لـسبوتنيك-خطة-المساعدات-الإسرائيلية-في-غزة-تتعارض-مع-المبادئ-الإنسانية-1100189933.html
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فلسطين المحتلة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي
فلسطين المحتلة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي

"لإجبارهم على الرحيل"... وزير إسرائيلي يطالب بتجويع سكان غزة

11:45 GMT 06.05.2025
© Sputnik . AGOAD GARADATنازحون في غزة يواجهون الجوع والمرض وسط مكب النفايات
نازحون في غزة يواجهون الجوع والمرض وسط مكب النفايات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© Sputnik . AGOAD GARADAT
تابعنا عبر
طالب وزير التراث الإسرائيلي، أميحاي إلياهو، بقصف مخازن الطعام وتجويع السكان في قطاع غزة، لإجبارهم على الرحيل.
وقال إلياهو في مقابلة مع القناة السابعة الإسرائيلية: "يجب أن يتضوروا جوعا، وإذا كان هناك مدنيون يخشون على حياتهم فعليهم اتباع برنامج الهجرة الذي ينبغي للحكومة الإسرائيلية الترويج له والذي تنفذه بتكاسل".
وأضاف: "مواطنو غزة هم من يدعمون حماس، وما إن يمر المواطنون بمحنة، حتى تمر حماس بمحنة أخرى"، وتابع: "لا توجد مشكلة في قصف مخزون الطعام الخاص بحماس".
فلسطينيون يراقبون مقاتلي حماس وهم يقفون في تشكيل استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن في دير البلح - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
"حماس": توسيع إسرائيل للعملية العسكرية في غزة "تضحية بالرهائن"
10:06 GMT
ودعا إلى "قيادة تحرك عسكري حاسم ضد "حماس"، وتجنب وقف إطلاق النار أو التسويات السياسية".
وشدد إلياهو على أنه "يجب أن نوقف المساعدات الإنسانية، ما دمنا نطعم من يضطهدنا ويجوعنا ويقاتلنا، فإننا نؤذي رهائننا وجنودنا الذين يجبرون على العودة لمقاتلة الأقوياء بدلا من إضعاف العدو".
وزعم الوزير الإسرائيلي أن "الجمهور في غزة يساعد حماس بالفعل، ولذلك يجب ممارسة ضغوط مباشرة عليه".
أولغا شيريفكو المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
الأمم المتحدة لـ"سبوتنيك": خطة المساعدات الإسرائيلية في غزة تتعارض مع المبادئ الإنسانية
أمس, 16:23 GMT
وكانت إسرائيل أوقفت إدخال المساعدات الإنسانية منذ أكثر من شهرين، متهمة "حماس" باستغلالها لصالحها، وهو ما تنفيه الحركة التي تتهم إسرائيل باستخدام "التجويع كسلاح حرب".
ومنذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل ما لا يقل عن 52567 فلسطينيا وأصيب 118610 آخرين، بحسب حصيلة وزارة الصحة في قطاع غزة.
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