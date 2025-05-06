https://sarabic.ae/20250506/حماس-توسيع-إسرائيل-للعملية-العسكرية-في-غزة-تضحية-بالرهائن-1100203769.html
"حماس": توسيع إسرائيل للعملية العسكرية في غزة "تضحية بالرهائن"
"حماس": توسيع إسرائيل للعملية العسكرية في غزة "تضحية بالرهائن"
سبوتنيك عربي
وصفت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إعلان إسرائيل عن خطتها لتوسيع العملية العسكرية في غزة ونقل المزيد من سكان القطاع إلى الجنوب، بأنها "قرار صريح... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T10:06+0000
2025-05-06T10:06+0000
2025-05-06T10:06+0000
العالم
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097677586_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_783830bfd383fd32dcff2617bfb19d44.jpg
وأضافت الحركة في بيان لها أن الخطة الإسرائيلية تعيد إنتاج "الفشل الذي بدأ قبل 18 شهرا دون أن تنجح في تحقيق أي من أهدافها المعلنة"، مؤكدة أن "تهديدات وخطط رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، لن ترهبها".وشددت "حماس" على حقها في الأرض، قائلة: "نحن أصحاب الأرض وسنبقى عليها، وندعو الدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري للجم حكومة الاحتلال الفاشي وكبح جرائمها الوحشية".وفي وقت سابق، وافق المجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على خطة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتي تشمل من بين أمور أخرى "احتلال القطاع والبقاء فيه".ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سياسي، قوله، اليوم الاثنين: "سينتقل الجيش الإسرائيلي من أسلوب التوغلات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها".وأضافت أن المجلس وافق على "إمكانية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة إذا لزم الأمر، على نحو من شأنه أن يمنع حماس من السيطرة على الإمدادات".ورفضت الأمم المتحدة خطة إسرائيلية لتنظيم إدخال المساعدات إلى غزة، معتبرةً إياها انتهاكا لمبادئ العمل الإنساني وهي الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.وقالت المنظمة الدولية، يوم الأحد الماضي، إن إسرائيل تمنع المساعدات بشكل منهجي، مما يجعل إيصال الإغاثة في منطقة الحرب مستحيلا، وطالبت بفتح معابر دائمة للمساعدات واحترام القانون الإنساني وإنهاء الحصار لإنقاذ حياة المدنيين في غزة.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
https://sarabic.ae/20250506/فرنسا-ترفض-خطة-توسيع-العمليات-الإسرائيلية-في-غزة-1100201992.html
https://sarabic.ae/20250505/نتنياهو-الهجوم-الجديد-على-غزة-سيكون-مكثفا-وسيتم-نقل-السكان-من-أجل-حمايتهم-1100187372.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097677586_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e6ff59a747804c8ef6b70065427c0931.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الأخبار
العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الأخبار
"حماس": توسيع إسرائيل للعملية العسكرية في غزة "تضحية بالرهائن"
وصفت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إعلان إسرائيل عن خطتها لتوسيع العملية العسكرية في غزة ونقل المزيد من سكان القطاع إلى الجنوب، بأنها "قرار صريح بالتضحية" بالرهائن الإسرائيليين في القطاع.
وأضافت الحركة في بيان لها أن الخطة الإسرائيلية
تعيد إنتاج "الفشل الذي بدأ قبل 18 شهرا دون أن تنجح في تحقيق أي من أهدافها المعلنة"، مؤكدة أن "تهديدات وخطط رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، لن ترهبها".
وشددت "حماس" على حقها في الأرض، قائلة: "نحن أصحاب الأرض وسنبقى عليها، وندعو الدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري للجم حكومة الاحتلال الفاشي وكبح جرائمها الوحشية".
وفي وقت سابق، وافق المجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على خطة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتي تشمل من بين أمور أخرى "احتلال القطاع والبقاء فيه".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سياسي، قوله، اليوم الاثنين: "سينتقل الجيش الإسرائيلي من أسلوب التوغلات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها".
وأضافت أن المجلس وافق على "إمكانية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة إذا لزم الأمر، على نحو من شأنه أن يمنع حماس من السيطرة على الإمدادات".
ورفضت الأمم المتحدة خطة إسرائيلية لتنظيم إدخال المساعدات إلى غزة، معتبرةً إياها انتهاكا لمبادئ العمل الإنساني وهي الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
وقالت المنظمة الدولية، يوم الأحد الماضي، إن إسرائيل تمنع المساعدات
بشكل منهجي، مما يجعل إيصال الإغاثة في منطقة الحرب مستحيلا، وطالبت بفتح معابر دائمة للمساعدات واحترام القانون الإنساني وإنهاء الحصار لإنقاذ حياة المدنيين في غزة.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل
و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.