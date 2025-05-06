https://sarabic.ae/20250506/فرنسا-ترفض-خطة-توسيع-العمليات-الإسرائيلية-في-غزة-1100201992.html

فرنسا ترفض خطة توسيع العمليات الإسرائيلية في غزة

فرنسا ترفض خطة توسيع العمليات الإسرائيلية في غزة

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، رفض بلاده لخطة إسرائيل لتوسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين إلى الجنوب، ووصفها بأنها... 06.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-06T09:04+0000

2025-05-06T09:04+0000

2025-05-06T09:04+0000

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وقال بارو، في تصريحات إذاعية، إن خطة توسيع العمليات الإسرائيلية في غزة "أمر غير مقبول"، مشددا على أن "الحاجة الملحة الآن هي وقف إطلاق النار والوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية".واستنكر وزير الخارجية الفرنسي افتقار الفلسطينيين في غزة بشدة للمساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن بعد إيصال المساعدات تأتي أولوية الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس".وطالب بارو إسرائيل بالتوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات إلى غزة، مشيرا إلى الوضع الإنساني الرهيب داخل القطاع المضطرب والتحذيرات المتزايدة من المجاعة واتهم الحكومة الإسرائيلية بأنها "تنتهك بوضوح القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي"، كما دعا "حماس" على إطلاق سراح جميع الرهائن، قائلاً إن الحركة تتحمل "مسؤولية ثقيلة للغاية".وفي وقت سابق، قالت حركة حماس إن تصديق الكابينت الإسرائيلي على خطط لتوسيع العملية البرية في غزة قرار صريح بالتضحية بالمحتجزين الإسرائيليين، وأضافت الحركة أن إسرائيل لم يحقق أيا من أهدافه المعلنة على مدار 18 شهرا.وتابعت حركة حماس أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تؤكد إصراره على ارتكاب مزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين، مطالبة بتقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي للعدالة الدولية.من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء الخطط الإسرائيلية لتوسيع العمليات البرية وإطالة أمد وجودها العسكري في غزة، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى مقتل أعداد لا تحصى من المدنيين وتدمير غزة بشكل أكبر.ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق تأكيده ضرورة إنهاء العنف الآن، وليس المزيد من وفيات المدنيين والدمار، وأكد أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، ويجب أن تبقى كذلك، ويواصل الأمين العام الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.ووافق المجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على خطة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتي تشمل من بين أمور أخرى "احتلال القطاع والبقاء فيه". ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سياسي، قوله، أمس الاثنين: "سينتقل الجيش الإسرائيلي من أسلوب التوغلات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها".وأضافت أن المجلس وافق على "إمكانية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة إذا لزم الأمر، على نحو من شأنه أن يمنع حماس من السيطرة على الإمدادات".

https://sarabic.ae/20250505/الأمم-المتحدة-لـسبوتنيك-خطة-المساعدات-الإسرائيلية-في-غزة-تتعارض-مع-المبادئ-الإنسانية-1100189933.html

https://sarabic.ae/20250505/قيادي-بمنظمة-التحرير-لـسبوتنيك-قرار-احتلال-غزة-خطير-وتنفيذ-فعلي-لخطة-تهجير-الفلسطينيين-1100187703.html

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