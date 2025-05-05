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عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: "خطة ترامب" مرفوضة ولن نرفع "الراية البيضاء"
عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: "خطة ترامب" مرفوضة ولن نرفع "الراية البيضاء"
سبوتنيك عربي
علّق عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عبد الله الدنان، على إعلان مصدر أمني إسرائيلي عن البدء بتنفيذ "خطة ترامب" القائمة على تجميع أهالي غزة... 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T16:05+0000
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وأوضح الدنان في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "هذه الخطة تندرج ضمن المشروع الأميركي الرامي إلى بسط الهيمنة والسيطرة على مقدرات غزة، بل وعلى مقدرات الوطن العربي بأسره"، مشددًا على "رفضها التام من قبل المقاومة والشعب الفلسطيني، والتصميم على إفشالها بـ"اللحم الحي" وبقوة المقاومة".وختم الدنان بالتأكيد على أن "المقاومة تملك أوراق قوة متعدّدة، وليس فقط ورقة الأسرى"، مشددا على أن "إرادتها لن تنكسر، وأن السلاح وحده لا يحسم المعركة"، وقال: "غزة صامدة، والشعب الفلسطيني رغم المعاناة، مصمّم على الصمود ولا يعرف الانكسار، ولن يرفع الراية البيضاء، وسيحقق آماله، لأنه صاحب القرار في أرضه".
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, فلسطين المحتلة, دونالد ترامب, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, فلسطين المحتلة, دونالد ترامب, حصري, تقارير سبوتنيك
عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: "خطة ترامب" مرفوضة ولن نرفع "الراية البيضاء"
حصري
علّق عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عبد الله الدنان، على إعلان مصدر أمني إسرائيلي عن البدء بتنفيذ "خطة ترامب" القائمة على تجميع أهالي غزة في الجنوب قبل إدخال المساعدات، مؤكدًا رفض المقاومة القاطع لهذه الخطة التي تعتبرها ابتزازًا سياسيًا.
وأوضح الدنان في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "هذه الخطة تندرج ضمن المشروع
الأميركي الرامي إلى بسط الهيمنة والسيطرة على مقدرات غزة، بل وعلى مقدرات الوطن العربي بأسره"، مشددًا على "رفضها التام من قبل المقاومة والشعب الفلسطيني، والتصميم على إفشالها بـ"اللحم الحي" وبقوة المقاومة".
وأضاف: "نحن متمسّكون بالمفاوضات بشأن تبادل الأسرى"، مشيرًا إلى أن "الجهود المصرية والقطرية جبارة لكنها تصطدم بعنجهية وتعنّت الاحتلال الصهيوني".
ولفت الدنان إلى أن الرسائل التي يوجهها نتنياهو لحكومته وجمهوره، والتي تزعم استمرار المفاوضات، ليست سوى "غطاء لتمرير مخططاتهم التدميرية والتهجيرية بحق الشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن نتنياهو فشل في تحقيق أهداف مشروعه السياسي والعسكري والأمني، ويحاول تعويض ذلك بتحقيق انتصارات وهمية، في وقت تواجه فيه حكومته أزمات داخلية متفاقمة، إلى جانب تصاعد الحراك الشعبي داخل المجتمع الصهيوني ضده.
وختم الدنان بالتأكيد على أن "المقاومة تملك أوراق قوة متعدّدة، وليس فقط ورقة الأسرى"، مشددا على أن "إرادتها لن تنكسر، وأن السلاح وحده لا يحسم المعركة"، وقال: "غزة صامدة، والشعب الفلسطيني رغم المعاناة، مصمّم على الصمود ولا يعرف الانكسار، ولن يرفع الراية البيضاء، وسيحقق آماله، لأنه صاحب القرار في أرضه".