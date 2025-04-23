https://sarabic.ae/20250423/مسؤول-بهيئة-مقاومة-الجدار-والاستيطان-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-خطورة-تحركات-إسرائيل-الاستيطانية-بالضفة-1099831714.html

مسؤول بهيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" يتحدث لـ"سبوتنيك" عن خطورة تحركات إسرائيل الاستيطانية بالضفة

مسؤول بهيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" يتحدث لـ"سبوتنيك" عن خطورة تحركات إسرائيل الاستيطانية بالضفة

سبوتنيك عربي

قال مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، أمير داوود، إن التحركات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تندرج في إطار الضم وفرض السيادة على... 23.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-23T17:09+0000

2025-04-23T17:09+0000

2025-04-23T17:09+0000

مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل

أخبار الضفة الغربية

إسرائيل

حصري

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن إسرائيل تسير في هذا الاتجاه بعناوين مختلفة؛ لكنها مرتبطة بذات الهدف، حيث تمضي قدمًا وبوتيرة غير مسبوقة في هذه الاتجاهات من أجل السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وضمها لسلطة الاحتلال.وأوضح أن التوسع الاستيطاني واحد من هذه العناوين، وتتوسع إسرائيل في الضفة بشكل غير مسبوق، حيث قامت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام 2025 وحتى الآن بدراسة تنفيذ أكثر من 7 آلاف وحدة استيطانية، وما يقرب من 100 مخطط هيكلي للمستوطنات تم دراستها أيضا.وتابع: "أما فيما يتعلق بعمليات الهدم، هناك تصاعد خطير في هذا السياق، حيث نشهد موجة غير مسبوقة من هدم البناء الأسمنتي والمنازل المأهولة بالسكان، بعد أن كانت إسرائيل تستهدف المنشآت الزراعية والخيام، وهو ما ينطوي على قصد عالي المخاطر لإلحاق الأضرار الاقتصادية بالمواطنين من أجل ردعهم عن أي بناء جديد".وقال داوود إن إسرائيل تريد أن تمنع المواطنين الفلسطينيين من حقهم في التوسع الطبيعي والنمو داخل القرى والبلدات الفلسطينية، عبر حملات مسعورة للهدم.وعلى صعيد الجانب التشريعي، أكد أن هناك سباقا من أجل تقديم أكبر قدر ممكن من مشاريع القوانين لكنيست الاحتلال وكلها مشاريع مرتبطة بموضوع الضم، حيث يجرى اليوم نقاش مشروع قانون يغير من اسم الضفة الغربية إلى يهودا والسامرة، وقانون آخر يمنح المستوطنين حق تملك العقارات في الضفة، ومشروع ثالث مرتبط بفرض السيادة على مستوطنات الضفة.ويرى داوود أن إسرائيل تسابق الوقت على صعيد العمليات في الميدان لفرض الضم والاستيطان، بالتوازي مع تقديم أكبر قدر ممكن من مشاريع القوانين للكنيست.يُشار إلى أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية، منذ بداية العام الحالي 2025، بلغت 125 قتيلًا، بينهم 21 طفلًا و4 سيدات، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية شمالي الضفة الغربية، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية، وتشن القوات الإسرائيلية هجمات واسعة النطاق على شمالي الضفة، مستهدفةً أحياء سكنية بالكامل.ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، شنّت إسرائيل عملية عسكرية غير مسبوقة على الضفة الغربية، تركزت شمالي الضفة، وما زالت متواصلة في جنين وطولكرم، ما أسفر عن نزوح أكثر من 40 ألف مواطن عن منازلهم قسرا، خاصة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، مع تدمير مئات المنازل وتجريف واسع للبنية التحتية.

https://sarabic.ae/20250420/إسرائيل-تمنع-رئيس-الوزراء-الفلسطيني-من-زيارة-قرى-الضفة-الغربية-المستهدفة-بهجمات-المستوطنين-1099721018.html

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مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, حصري