https://sarabic.ae/20250414/محافظة-القدس-تدين-تصاعد-الانتهاكات-الإسرائيلية-وتطالب-بتحرك-دولي-عاجل-1099522984.html

محافظة القدس تدين تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية وتطالب بتحرك دولي عاجل

محافظة القدس تدين تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية وتطالب بتحرك دولي عاجل

سبوتنيك عربي

أصدرت محافظة القدس بياناً رسمياً عبرت فيه عن إدانتها الشديدة للانتهاكات المتصاعدة التي يتعرض لها المسجد الأقصى والمقدسيون على يد قوات الجيش الإسرائيلي... 14.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-14T09:48+0000

2025-04-14T09:48+0000

2025-04-14T09:48+0000

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وتطرق البيان إلى ما تشهده الفترة الحالية من تصعيد خطير وغير مسبوق للاعتداءات التي تستهدف المقدسيين في محيط المسجد الأقصى، حيث تتواصل الاعتقالات العشوائية والاعتداءات الجسدية بحق المواطنين العزل.وكشف البيان عن أن "765 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم تحت حراسة مشددة من قوات إسرائيلية، في تصعيد خطير يستهدف تغيير الوضع القائم في المسجد المبارك".وأشار البيان بشكل خاص إلى "الاقتحام الاستفزازي الذي قاده عضو الكنيست المتطرف عميت هاليفي برفقة الحاخام المتشدد شمشون إلباوم، والذي يمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة المسجد الأقصى واستفزازاً لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم".وحذرت محافظة القدس من "المحاولات الإسرائيلية المتكررة لفرض تقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى المبارك، والتي تهدف إلى تهويد المدينة المقدسة وطمس هويتها العربية والإسلامية". وطالبت المحافظة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بـ"تحمل مسؤولياتهم والضغط على حكومة إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات التي تهدد باندلاع موجة جديدة من العنف في المنطقة".واختتم البيان بالتأكيد على أن "المسجد الأقصى سيبقى حقاً خالصاً للمسلمين، وأن القدس بأهلها ومؤسساتها ستواصل الصمود في وجه كل محاولات التهويد، متمسكة بحقوقها التاريخية والدينية التي لا تسقط بالتقادم".يذكر أن القوات الإسرائيلية كانت قد منعت المواطنين الفلسطينيين المسيحيين في الضفة الغربية، أمس الأحد، من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة؛ للمشارَكة في إحياء "أحد الشعانين". ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، تحيي الكنائس المسيحية الشرقية والغربية، اليوم، "أحد الشعانين"، وهو الأحد الأخير قبل عيد الفصح المجيد، و"ذكرى دخول المسيح إلى مدينة القدس".

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