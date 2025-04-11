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https://sarabic.ae/20250411/مسؤول-بمنظمة-التحرير-لـسبوتنيك-إسرائيل-ماضية-في-عدوانها-على-الضفة-بهدف-تهجير-الفلسطينيين-1099460487.html
مسؤول بمنظمة التحرير لـ"سبوتنيك": إسرائيل ماضية في عدوانها على الضفة بهدف تهجير الفلسطينيين
مسؤول بمنظمة التحرير لـ"سبوتنيك": إسرائيل ماضية في عدوانها على الضفة بهدف تهجير الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية مستمرة، وذلك بعد... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T17:40+0000
2025-04-11T17:40+0000
أخبار الضفة الغربية
مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل
حصري
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1097993617_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_615237d147f09d724194b2fa7dc873f8.jpg
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن إسرائيل تمضي قدما لتنفيذ مخطط وسياسة الاستيطان، وطرد السكان من المخيمات، خاصة في جنين وطولكرم ونور شمس، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وشطب حقوق الشعب الفلسطيني، وطرده خارج أرضه.وأوضح أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين يفتح شهية الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ ذلك، وتصعيد عدوانه وجرائمه في هذا السبيل، وإطلاق عنان المستوطنين للاعتداء على المواطنين، ووضع بوابات وحواجز عسكرية لقطاع التواصل بين القرى الفلسطينية وبعضها البعض، وفرض عقاب جماعي يمكن من خلاله كسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني.وقال إن الشعب الفلسطيني رغم اعتداء المستوطنين والبناء الاستعماري والاستيطاني، وقيام الجيش الإسرائيلي بالتدمير والقتل ما زال صامدا على أرضه، متمسكًا بحقوقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، بدعم وإسناد عربي ضد عملية التهجير.وأشاد بالمواقف العربية الداعمة للشعب الفلسطيني والرافضة للتهجير في مقدمتها الموقف المصري والأردني والسعودي، والموقف العربي الموحد الذي بلورته القمة العربية الأخيرة في القاهرة، والتي خلصت إلى رفض لكل ما يتعلق بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.ويرى أن هناك تحركا سياسيا جديا وحقيقيًا، يجب أن يتم استثماره من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية، وإنهاء مخططات التهجير، مشددًا على ضرورة وسرعة إسناد الشعب الفلسطيني وإعادة بناء وإعمار ما تم تدميره في قطاع غزة والضفة من قبل إسرائيل من أجل تحقيق مآربها في قضية التهجير.وأشار أبو يوسف بضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والضغط على إسرائيل وأمريكا، من أجل تحقيق حلم الشعب في إقامة دولته والقدس عاصمتها، وحق العودة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية على شمال الضفة الغربية، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية، وتشن القوات الإسرائيلية هجمات واسعة النطاق على شمال الضفة، مستهدفةً أحياء سكنية بالكامل.وتواصل القوات الإسرائيلية العملية العسكرية على مدينة جنين ومخيمها لليوم 79 على التوالي، وسط عمليات تجريف منازل وإحراقها، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية، ويتفاقم الوضع الإنساني لنحو 21 ألف نازح هجرهم الجيش الإسرائيلي من منازلهم في مخيم جنين، خاصة مع فقدانهم مصادر دخلهم، وممتلكاتهم ومنعهم من العودة إليها.وتعيش مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية ومخيماها، طولكرم ونور شمس، أوقاتا عصيبة مع توسع العملية العسكرية لليوم الـ 73 على التوالي، وسط تدمير كامل للبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، التي تعرضت للتجريف والتفجير والحرق، وما رافقه من مداهمة للمنازل وطرد غالبية سكانها.ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، شنت إسرائيل عملية عسكرية غير مسبوقة على الضفة الغربية، تركزت شمالي الضفة، وما زالت متواصلة في جنين وطولكرم، ما أسفر عن نزوح أكثر من 40 ألف مواطن عن منازلهم قسرا، خاصة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، مع تدمير مئات المنازل وتجريف واسع للبنية التحتية.
https://sarabic.ae/20250410/مستقبل-آلاف-الطلاب-في-الضفة-الغربية-مهدد-بسبب-العمليات-العسكرية-الإسرائيلية-1099370311.html
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أخبار الضفة الغربية, مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, حصري, إسرائيل
أخبار الضفة الغربية, مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, حصري, إسرائيل

مسؤول بمنظمة التحرير لـ"سبوتنيك": إسرائيل ماضية في عدوانها على الضفة بهدف تهجير الفلسطينيين

17:40 GMT 11.04.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatإسرائيل تدمر عشرات المنازل والمحال التجارية بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية
إسرائيل تدمر عشرات المنازل والمحال التجارية بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية مستمرة، وذلك بعد استئنافها في قطاع غزة بعد فترة توقف قصيرة من حرب استمرت إلى 471 يومًا من القتل والتدمير.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن إسرائيل تمضي قدما لتنفيذ مخطط وسياسة الاستيطان، وطرد السكان من المخيمات، خاصة في جنين وطولكرم ونور شمس، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وشطب حقوق الشعب الفلسطيني، وطرده خارج أرضه.
وأوضح أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين يفتح شهية الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ ذلك، وتصعيد عدوانه وجرائمه في هذا السبيل، وإطلاق عنان المستوطنين للاعتداء على المواطنين، ووضع بوابات وحواجز عسكرية لقطاع التواصل بين القرى الفلسطينية وبعضها البعض، وفرض عقاب جماعي يمكن من خلاله كسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني.
وقال إن الشعب الفلسطيني رغم اعتداء المستوطنين والبناء الاستعماري والاستيطاني، وقيام الجيش الإسرائيلي بالتدمير والقتل ما زال صامدا على أرضه، متمسكًا بحقوقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، بدعم وإسناد عربي ضد عملية التهجير.
وأشاد بالمواقف العربية الداعمة للشعب الفلسطيني والرافضة للتهجير في مقدمتها الموقف المصري والأردني والسعودي، والموقف العربي الموحد الذي بلورته القمة العربية الأخيرة في القاهرة، والتي خلصت إلى رفض لكل ما يتعلق بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
مستقبل آلاف الطلاب في الضفة الغربية مهدد بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
أمس, 11:00 GMT
ويرى أن هناك تحركا سياسيا جديا وحقيقيًا، يجب أن يتم استثماره من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية، وإنهاء مخططات التهجير، مشددًا على ضرورة وسرعة إسناد الشعب الفلسطيني وإعادة بناء وإعمار ما تم تدميره في قطاع غزة والضفة من قبل إسرائيل من أجل تحقيق مآربها في قضية التهجير.
وأشار أبو يوسف بضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والضغط على إسرائيل وأمريكا، من أجل تحقيق حلم الشعب في إقامة دولته والقدس عاصمتها، وحق العودة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية على شمال الضفة الغربية، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية، وتشن القوات الإسرائيلية هجمات واسعة النطاق على شمال الضفة، مستهدفةً أحياء سكنية بالكامل.
وتواصل القوات الإسرائيلية العملية العسكرية على مدينة جنين ومخيمها لليوم 79 على التوالي، وسط عمليات تجريف منازل وإحراقها، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية، ويتفاقم الوضع الإنساني لنحو 21 ألف نازح هجرهم الجيش الإسرائيلي من منازلهم في مخيم جنين، خاصة مع فقدانهم مصادر دخلهم، وممتلكاتهم ومنعهم من العودة إليها.
وتعيش مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية ومخيماها، طولكرم ونور شمس، أوقاتا عصيبة مع توسع العملية العسكرية لليوم الـ 73 على التوالي، وسط تدمير كامل للبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، التي تعرضت للتجريف والتفجير والحرق، وما رافقه من مداهمة للمنازل وطرد غالبية سكانها.
ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، شنت إسرائيل عملية عسكرية غير مسبوقة على الضفة الغربية، تركزت شمالي الضفة، وما زالت متواصلة في جنين وطولكرم، ما أسفر عن نزوح أكثر من 40 ألف مواطن عن منازلهم قسرا، خاصة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، مع تدمير مئات المنازل وتجريف واسع للبنية التحتية.
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