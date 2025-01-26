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https://sarabic.ae/20250126/أونروا-ترد-على-أوامر-إسرائيل-بإخلاء-مبانيها-في-القدس-الشرقية-بحلول-30-يناير-الجاري-1097165578.html
"أونروا" ترد على أوامر إسرائيل بإخلاء مبانيها في القدس الشرقية بحلول 30 يناير الجاري
"أونروا" ترد على أوامر إسرائيل بإخلاء مبانيها في القدس الشرقية بحلول 30 يناير الجاري
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأحد، تلقيها أمرًا من إسرائيل بإخلاء جميع مبانيها في القدس الشرقية المحتلة، ووقف... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T09:37+0000
2025-01-26T09:37+0000
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وأكدت الوكالة، في بيان لها، أن "هذا الأمر يتعارض مع التزامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بموجب القانون الدولي، بما في ذلك دولة إسرائيل، الملزمة بالاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة".وشددت على أن "مباني الأمم المتحدة مصونة، وتتمتع بامتيازات وحصانات بموجب ميثاق الأمم المتحدة".وأشارت الـ"أونروا"، إلى أن "دولة إسرائيل من الدول الموقعة، دون تحفظات، على الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وقد سنّت أحكامها في قانونها المحلي، وتلزم هذه الأحكام دولة إسرائيل باحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام مباني الأمم المتحدة".وتابعت الوكالة الأممية أن "ادعاءات السلطات الإسرائيلية بأن الأونروا ليس لها الحق في استعمال المباني لا أساس لها من الصحة، إذ أنهم يروجون لخطاب معاد لها، مما يعرض مرافق الوكالة وموظفيها للخطر"، لافتة إلى أن "حكومة إسرائيل صرحت علنا أن الهدف من إخلاء مباني الأونروا في الشيخ جراح، هو توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة".وختمت وكالة الـ"أونروا"، بالتأكيد على "اتخاذ دولة إسرائيل جميع التدابير المناسبة بما يتفق مع التزامات القانون الدولي، لضمان احترام وحماية ممتلكات الوكالة ومنشآتها".وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، قد صرح يوم الجمعة الماضية، بأنه يجب على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وقف أنشطتها في القدس، وإخلاء مقارها، بحلول 30 يناير/ كانون الثاني الجاري.وقال المندوب الإسرائيلي الدائم في بيان له: "يجب على "أونروا" وقف أنشطتها في القدس وإخلاء جميع المباني، التي تعمل فيها بالمدينة في موعد أقصاه، 30 يناير 2025".وبعث دانون رسالة بهذا الصدد إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.وينص القرار على "منع أي نشاط لوكالة الأونروا على أراضي دولة إسرائيل، وألا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي لها ولا تقدم أي خدمة ولا تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي إسرائيل".وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل وكالة الـ"أونروا"، ما يعني حظر أنشطتها، عند بدء سريان القرار، خلال 3 أشهر.
https://sarabic.ae/20250120/الأونروا-تتحدث-لـسبوتنيك-عن-الوضع-الإغاثي-وتدفق-المساعدات-في-قطاع-غزة-بعد-بدء-الهدنة-1096976767.html
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منظمة الأونروا, منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
منظمة الأونروا, منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

"أونروا" ترد على أوامر إسرائيل بإخلاء مبانيها في القدس الشرقية بحلول 30 يناير الجاري

09:37 GMT 26.01.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatariوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأحد، تلقيها أمرًا من إسرائيل بإخلاء جميع مبانيها في القدس الشرقية المحتلة، ووقف عملياتها فيها، بحلول 30 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأكدت الوكالة، في بيان لها، أن "هذا الأمر يتعارض مع التزامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بموجب القانون الدولي، بما في ذلك دولة إسرائيل، الملزمة بالاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة".
وشددت على أن "مباني الأمم المتحدة مصونة، وتتمتع بامتيازات وحصانات بموجب ميثاق الأمم المتحدة".
وأشارت الـ"أونروا"، إلى أن "دولة إسرائيل من الدول الموقعة، دون تحفظات، على الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وقد سنّت أحكامها في قانونها المحلي، وتلزم هذه الأحكام دولة إسرائيل باحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام مباني الأمم المتحدة".

وأضافت موضحة أن "ممتلكات وأصول الأونروا، بما في ذلك في القدس الشرقية، محصنة من التفتيش والمصادرة وأي شكل آخر من أشكال التدخل".

وتابعت الوكالة الأممية أن "ادعاءات السلطات الإسرائيلية بأن الأونروا ليس لها الحق في استعمال المباني لا أساس لها من الصحة، إذ أنهم يروجون لخطاب معاد لها، مما يعرض مرافق الوكالة وموظفيها للخطر"، لافتة إلى أن "حكومة إسرائيل صرحت علنا أن الهدف من إخلاء مباني الأونروا في الشيخ جراح، هو توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة".
وختمت وكالة الـ"أونروا"، بالتأكيد على "اتخاذ دولة إسرائيل جميع التدابير المناسبة بما يتفق مع التزامات القانون الدولي، لضمان احترام وحماية ممتلكات الوكالة ومنشآتها".
عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
الأونروا تتحدث لـ"سبوتنيك" عن الوضع الإغاثي وتدفق المساعدات في قطاع غزة بعد بدء الهدنة
20 يناير, 15:09 GMT
وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، قد صرح يوم الجمعة الماضية، بأنه يجب على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وقف أنشطتها في القدس، وإخلاء مقارها، بحلول 30 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وقال المندوب الإسرائيلي الدائم في بيان له: "يجب على "أونروا" وقف أنشطتها في القدس وإخلاء جميع المباني، التي تعمل فيها بالمدينة في موعد أقصاه، 30 يناير 2025".
وبعث دانون رسالة بهذا الصدد إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، قد صادق في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، على قرار بحظر عمل وكالة الـ"أونروا" في المناطق الواقعة تحت السيادة الإسرائيلية.

وينص القرار على "منع أي نشاط لوكالة الأونروا على أراضي دولة إسرائيل، وألا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي لها ولا تقدم أي خدمة ولا تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي إسرائيل".
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل وكالة الـ"أونروا"، ما يعني حظر أنشطتها، عند بدء سريان القرار، خلال 3 أشهر.
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