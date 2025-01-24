https://sarabic.ae/20250124/إسرائيل-على-أونروا-إنهاء-عملياتها-في-القدس-وإخلاء-مكاتبها-بحلول-30-يناير-1097125296.html
إسرائيل: على "أونروا" إنهاء عملياتها في القدس وإخلاء مكاتبها بحلول 30 يناير
إسرائيل: على "أونروا" إنهاء عملياتها في القدس وإخلاء مكاتبها بحلول 30 يناير
سبوتنيك عربي
قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، اليوم الجمعة، إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عليها أن توقف عملياتها... 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T21:11+0000
2025-01-24T21:11+0000
2025-01-24T21:11+0000
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وقال دانون في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "يجب على "أونروا" وقف عملياتها في القدس، وإخلاء جميع المباني التي تعمل فيها بالمدينة، في موعد أقصاه 30 يناير 2025"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وأضافت الرسالة أن الأمر يجب أن يتم تنفيذه، بسبب "مخاطر أمنية وطنية حادة" تتعلق بـ"تسلل" حركة "حماس" الفلسطينية إلى "أونروا".وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أقر البرلمان الإسرائيلي مشاريع قوانين تهدف إلى حظر أنشطة "أونروا" في إسرائيل والأراضي التي تسيطر عليها، متهما بعض موظفي "أونروا" بالتورط في الهجوم الذين شنته حركة "حماس" الفلسطينية على البلاد في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ووفقا لتقرير للأمم المتحدة عن أنشطة الوكالة، لم تتمكن إسرائيل من تقديم أي دليل على تورط موظفي "أونروا" في أنشطة إرهابية.
https://sarabic.ae/20250120/الأونروا-تتحدث-لـسبوتنيك-عن-الوضع-الإغاثي-وتدفق-المساعدات-في-قطاع-غزة-بعد-بدء-الهدنة-1096976767.html
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منظمة الأونروا, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس
منظمة الأونروا, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس
إسرائيل: على "أونروا" إنهاء عملياتها في القدس وإخلاء مكاتبها بحلول 30 يناير
قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، اليوم الجمعة، إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عليها أن توقف عملياتها وإخلاء جميع مبانيها، بحلول 30 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وقال دانون في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "يجب على "أونروا" وقف عملياتها في القدس، وإخلاء جميع المباني التي تعمل فيها بالمدينة، في موعد أقصاه 30 يناير 2025"، وفقا لصحيفة
"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وأضافت الرسالة أن الأمر يجب أن يتم تنفيذه، بسبب "مخاطر أمنية وطنية حادة" تتعلق بـ"تسلل" حركة "حماس" الفلسطينية إلى "أونروا".
وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أقر البرلمان الإسرائيلي مشاريع قوانين تهدف إلى حظر أنشطة "أونروا" في إسرائيل والأراضي التي تسيطر عليها، متهما بعض موظفي "أونروا" بالتورط في الهجوم الذين شنته حركة "حماس" الفلسطينية على البلاد في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ووفقا لتقرير للأمم المتحدة عن أنشطة الوكالة، لم تتمكن إسرائيل من تقديم أي دليل على تورط موظفي "أونروا" في أنشطة إرهابية.