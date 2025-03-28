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انطلاق مسيرات يوم "القدس العالمي" في أنحاء إيران
انطلاق مسيرات يوم "القدس العالمي" في أنحاء إيران
سبوتنيك عربي
انطلقت مسيرات يوم "القدس العالمي"، اليوم الجمعة، في جميع أنحاء المحافظات والمدن الإيرانية ومنها العاصمة طهران، والتي جاءت تحت شعار "إنا على العهد يا قدس". 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T07:38+0000
2025-03-28T07:38+0000
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وذكرت وكالة مهر للأنباء، صباح اليوم الجمعة، أن المسيرات انطلقت في أنحاء المحافظات الإيرانية، وهي المسيرات التي تأتي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بمشاركة شعبية واسعة. ويشارك المسلمون في جميع أنحاء العالم، بآخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك كل عام، في مسيرات دعما للشعب الفلسطيني، وأنه في بعض البلدان، تسعى شرائح مختلفة من السكان، بما في ذلك الأكاديميون والفنانون، إلى رفع درجة الوعي لدى المواطنين بضرورة تحقيق حقوق هذا الشعب من خلال عقد ندوات تثقيفية وإقامة معارض فنية وتقديم التبرعات الخيرية. وأكدت الوكالة أن "تسمية يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك بيوم القدس جاءت بمبادرة من مرشد الثورة الإيرانية علي الخميني كخطوة لحماية الشعب الفلسطيني في مواجهة الجيش الإسرائيلي".ولفتت إلى أنه تحت شعار "إنا على العهد يا قدس"، انطلقت مسيرات يوم "القدس العالمي"، اليوم الجمعة، في جميع أنحاء المحافظات الإيرانية، على أن يسير المشاركون في تلك المسيرات من المساجد والساحات الرئيسة في المدن والقرى في جميع أنحاء البلاد إلى مكان إقامة صلاة الجمعة.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أصدرت بيانا بمناسبة يوم القدس العالمي، أكدت فيه ان جميع أحرار العالم مدعوون للمشاركة في تلك المسيرات.وحمًَل البيان، الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، مسؤولية دعم إسرائيل، سياسيا وعسكريا وإعلاميا، معتبرا إياهم شركاء في جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعا إلى محاسبتهم أمام العدالة الدولية.ويأتي هذا فيما استأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20250325/في-يوم-القدس-السفير-الفلسطيني-يؤكد-ضرورة-تغير-النظام-العالمي-فيديو-1098932912.html
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إيران, أخبار إيران, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

انطلاق مسيرات يوم "القدس العالمي" في أنحاء إيران

07:38 GMT 28.03.2025
© Sputnik . Wasel Hmeidaعرض عسكري لفصائل المقاومة الفلسطينية في (يوم القدس العالمي) بمخيم اليرموك في دمشق
عرض عسكري لفصائل المقاومة الفلسطينية في (يوم القدس العالمي) بمخيم اليرموك في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
© Sputnik . Wasel Hmeida
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انطلقت مسيرات يوم "القدس العالمي"، اليوم الجمعة، في جميع أنحاء المحافظات والمدن الإيرانية ومنها العاصمة طهران، والتي جاءت تحت شعار "إنا على العهد يا قدس".
وذكرت وكالة مهر للأنباء، صباح اليوم الجمعة، أن المسيرات انطلقت في أنحاء المحافظات الإيرانية، وهي المسيرات التي تأتي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بمشاركة شعبية واسعة.
السفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
في "يوم القدس"... السفير الفلسطيني يؤكد ضرورة تغير النظام العالمي... فيديو
25 مارس, 12:42 GMT
ويشارك المسلمون في جميع أنحاء العالم، بآخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك كل عام، في مسيرات دعما للشعب الفلسطيني، وأنه في بعض البلدان، تسعى شرائح مختلفة من السكان، بما في ذلك الأكاديميون والفنانون، إلى رفع درجة الوعي لدى المواطنين بضرورة تحقيق حقوق هذا الشعب من خلال عقد ندوات تثقيفية وإقامة معارض فنية وتقديم التبرعات الخيرية.
وأكدت الوكالة أن "تسمية يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك بيوم القدس جاءت بمبادرة من مرشد الثورة الإيرانية علي الخميني كخطوة لحماية الشعب الفلسطيني في مواجهة الجيش الإسرائيلي".
ولفتت إلى أنه تحت شعار "إنا على العهد يا قدس"، انطلقت مسيرات يوم "القدس العالمي"، اليوم الجمعة، في جميع أنحاء المحافظات الإيرانية، على أن يسير المشاركون في تلك المسيرات من المساجد والساحات الرئيسة في المدن والقرى في جميع أنحاء البلاد إلى مكان إقامة صلاة الجمعة.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أصدرت بيانا بمناسبة يوم القدس العالمي، أكدت فيه ان جميع أحرار العالم مدعوون للمشاركة في تلك المسيرات.
وحمًَل البيان، الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، مسؤولية دعم إسرائيل، سياسيا وعسكريا وإعلاميا، معتبرا إياهم شركاء في جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعا إلى محاسبتهم أمام العدالة الدولية.
ويأتي هذا فيما استأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
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