نائب محافظ جنين يكشف لـ"سبوتنيك" آخر مستجدات الأوضاع في المخيم والمدينة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
08:35 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
الجزائر ترد على مالي بسحب السفراء وإغلاق الأجواء ، والأزمة تتسع لتشمل النيجر وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
المواجهة الاقتصادية والتكنولوجية ضد العدوان النازي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:31 GMT
19 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاوضات النووي الإيراني، هل تراجع الخيار العسكري؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
"ترامب منح نتنياهو مهلة لإنهاء الحرب في غزة ".. الوفد الروسي: المحادثات مع الجانب الأمريكي في إسطنبول كانت إيجابية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
موسكو : مباحثات بوتين مع ويتكوف كانت مثمرة و إيران تؤكد إنها ستمنح المحادثات مع واشنطن فرصة حقيقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250412/نائب-محافظ-جنين-يكشف-لـسبوتنيك-آخر-مستجدات-الأوضاع-في-المخيم-والمدينة-1099493139.html
نائب محافظ جنين يكشف لـ"سبوتنيك" آخر مستجدات الأوضاع في المخيم والمدينة
نائب محافظ جنين يكشف لـ"سبوتنيك" آخر مستجدات الأوضاع في المخيم والمدينة
سبوتنيك عربي
قال نائب محافظ جنين، منصور السعدي، اليوم السبت، إن "مخيم جنين ما زال تحت سيطرة إسرائيل، ومعزول عن بقية المناطق بالسواتر الترابية والفارغ تماما من سكانه". 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T21:51+0000
2025-04-12T21:51+0000
حصري
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار الضفة الغربية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/03/1078695063_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7aebfb18c10374d8294fb6d9c15f9a88.jpg
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "مدينة جنين عادت لها الحياة بصعوبة على الرغم من دخول وخروج المركبات الإسرائيلية من وسط المدينة في كل وقت، وعادت المدارس وتفتح المحال التجارية أبوابها في ساعات النهار، وقبل حلول الليل تعود المدينة إلى سباتها".وأكد السعدي أن "الطواقم الفلسطينية تحاول إعاده ترميم ما دمره الاحتلال لتستمر الحياة، ولكن الفاتورة كبيره جدا، فهناك 20 ألف نازح من سكان المخيم تولى أمرهم لجان الإيواء والإغاثة والطوارئ".وأوضح أن "باقي النازحين توزعوا على الريف الفلسطيني في محافظة جنين، يتابعهم لجنة الخدمات الشعبية للمخيم بالتعاون مع وزارتي الحكم المحلي ووزارة الشؤون الاجتماعية، وتترأس محافظة جنين جميع لجان الطوارئ".وكشف نائب محافظ جنين عن "وجود اجتماعات دائمة بهدف الوقوف على احتياجات النازحين والاستجابة لاحتياجاتهم اليومية الحياتية، خاصة الصحية والأمراض المزمنة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية على شمال الضفة الغربية، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية، وتشن القوات الإسرائيلية هجمات واسعة النطاق على شمال الضفة، مستهدفةً أحياء سكنية بالكامل.وتواصل القوات الإسرائيلية العملية العسكرية على مدينة جنين ومخيمها لليوم 79 على التوالي، وسط عمليات تجريف منازل وإحراقها، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية، ويتفاقم الوضع الإنساني لنحو 21 ألف نازح هجرهم الجيش الإسرائيلي من منازلهم في مخيم جنين، خاصة مع فقدانهم مصادر دخلهم، وممتلكاتهم ومنعهم من العودة إليها.وتعيش مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية ومخيماها، طولكرم ونور شمس، أوقاتا عصيبة مع توسع العملية العسكرية لليوم الـ73 على التوالي، وسط تدمير كامل للبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، التي تعرضت للتجريف والتفجير والحرق، وما رافقه من مداهمة للمنازل وطرد غالبية سكانها.ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، شنّت إسرائيل عملية عسكرية غير مسبوقة على الضفة الغربية، تركزت شمالي الضفة، وما زالت متواصلة في جنين وطولكرم، ما أسفر عن نزوح أكثر من 40 ألف مواطن عن منازلهم قسرا، خاصة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، مع تدمير مئات المنازل وتجريف واسع للبنية التحتية.
https://sarabic.ae/20250227/منظمة-التحرير-الفلسطينية-إسرائيل-تقوض-السلطة-الفلسطينية-بممارستها-في-جنين--1098240292.html
https://sarabic.ae/20250225/محافظ-جنين-لـسبوتنيك-20-ألف-نازح-من-المحافظة-والمدينة-بسبب-الاعتداءات-الإسرائيلية-1098174707.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/03/1078695063_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3355bf98ae0d5790639f585f01067e61.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية, مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل
حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية, مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل

نائب محافظ جنين يكشف لـ"سبوتنيك" آخر مستجدات الأوضاع في المخيم والمدينة

21:51 GMT 12.04.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatمخيم جنين يتعرض لأكبر عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي منذ 2002
مخيم جنين يتعرض لأكبر عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي منذ 2002 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
قال نائب محافظ جنين، منصور السعدي، اليوم السبت، إن "مخيم جنين ما زال تحت سيطرة إسرائيل، ومعزول عن بقية المناطق بالسواتر الترابية والفارغ تماما من سكانه".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "مدينة جنين عادت لها الحياة بصعوبة على الرغم من دخول وخروج المركبات الإسرائيلية من وسط المدينة في كل وقت، وعادت المدارس وتفتح المحال التجارية أبوابها في ساعات النهار، وقبل حلول الليل تعود المدينة إلى سباتها".

وأوضح أن "حجم الدمار داخل المخيم كبير جدا، ولا توجد رواية فلسطينية لذلك، إذ لم تتمكن أي جهة رسمية من دخول المخيم والوضع كارثي، الدمار في المدينة كبير، البنية التحتية والشوارع، وأسوار المباني في الحي الشرقي كبير وهائل، وكذلك في مناطق أخرى كمدينة قباطية واليامون والسيلة، والحارثية ومدينة برقين"، مشيرا إلى أن "الشوارع التي تربط الريف بالمدينة مدمرة بالكامل".

العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل تقوض السلطة الفلسطينية بممارستها في جنين
27 فبراير, 17:18 GMT
وأكد السعدي أن "الطواقم الفلسطينية تحاول إعاده ترميم ما دمره الاحتلال لتستمر الحياة، ولكن الفاتورة كبيره جدا، فهناك 20 ألف نازح من سكان المخيم تولى أمرهم لجان الإيواء والإغاثة والطوارئ".
واستطرد: "أكبر مركز إيواء بمحيط الجامعة العربية الأمريكية، حيث يسكن 3000 نازح، وهناك 15 عمارة سكنية كانت تستخدم سكن الطلاب الوافدين إلى محافظة جنين من المحافظات الأخرى، إذ تتميز هذه المساكن أنها مجهزة ومفروشة لسكن الطلاب".
وأوضح أن "باقي النازحين توزعوا على الريف الفلسطيني في محافظة جنين، يتابعهم لجنة الخدمات الشعبية للمخيم بالتعاون مع وزارتي الحكم المحلي ووزارة الشؤون الاجتماعية، وتترأس محافظة جنين جميع لجان الطوارئ".
وكشف نائب محافظ جنين عن "وجود اجتماعات دائمة بهدف الوقوف على احتياجات النازحين والاستجابة لاحتياجاتهم اليومية الحياتية، خاصة الصحية والأمراض المزمنة".
الجيش الإسرائيلي يواصل عملية عسكرية واسعة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
محافظ جنين لـ"سبوتنيك": 20 ألف نازح من المحافظة والمدينة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية
25 فبراير, 18:24 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية على شمال الضفة الغربية، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية، وتشن القوات الإسرائيلية هجمات واسعة النطاق على شمال الضفة، مستهدفةً أحياء سكنية بالكامل.
وتواصل القوات الإسرائيلية العملية العسكرية على مدينة جنين ومخيمها لليوم 79 على التوالي، وسط عمليات تجريف منازل وإحراقها، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية، ويتفاقم الوضع الإنساني لنحو 21 ألف نازح هجرهم الجيش الإسرائيلي من منازلهم في مخيم جنين، خاصة مع فقدانهم مصادر دخلهم، وممتلكاتهم ومنعهم من العودة إليها.
وتعيش مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية ومخيماها، طولكرم ونور شمس، أوقاتا عصيبة مع توسع العملية العسكرية لليوم الـ73 على التوالي، وسط تدمير كامل للبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، التي تعرضت للتجريف والتفجير والحرق، وما رافقه من مداهمة للمنازل وطرد غالبية سكانها.
ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، شنّت إسرائيل عملية عسكرية غير مسبوقة على الضفة الغربية، تركزت شمالي الضفة، وما زالت متواصلة في جنين وطولكرم، ما أسفر عن نزوح أكثر من 40 ألف مواطن عن منازلهم قسرا، خاصة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، مع تدمير مئات المنازل وتجريف واسع للبنية التحتية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала