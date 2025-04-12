https://sarabic.ae/20250412/نائب-محافظ-جنين-يكشف-لـسبوتنيك-آخر-مستجدات-الأوضاع-في-المخيم-والمدينة-1099493139.html

نائب محافظ جنين يكشف لـ"سبوتنيك" آخر مستجدات الأوضاع في المخيم والمدينة

نائب محافظ جنين يكشف لـ"سبوتنيك" آخر مستجدات الأوضاع في المخيم والمدينة

سبوتنيك عربي

قال نائب محافظ جنين، منصور السعدي، اليوم السبت، إن "مخيم جنين ما زال تحت سيطرة إسرائيل، ومعزول عن بقية المناطق بالسواتر الترابية والفارغ تماما من سكانه". 12.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-12T21:51+0000

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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "مدينة جنين عادت لها الحياة بصعوبة على الرغم من دخول وخروج المركبات الإسرائيلية من وسط المدينة في كل وقت، وعادت المدارس وتفتح المحال التجارية أبوابها في ساعات النهار، وقبل حلول الليل تعود المدينة إلى سباتها".وأكد السعدي أن "الطواقم الفلسطينية تحاول إعاده ترميم ما دمره الاحتلال لتستمر الحياة، ولكن الفاتورة كبيره جدا، فهناك 20 ألف نازح من سكان المخيم تولى أمرهم لجان الإيواء والإغاثة والطوارئ".وأوضح أن "باقي النازحين توزعوا على الريف الفلسطيني في محافظة جنين، يتابعهم لجنة الخدمات الشعبية للمخيم بالتعاون مع وزارتي الحكم المحلي ووزارة الشؤون الاجتماعية، وتترأس محافظة جنين جميع لجان الطوارئ".وكشف نائب محافظ جنين عن "وجود اجتماعات دائمة بهدف الوقوف على احتياجات النازحين والاستجابة لاحتياجاتهم اليومية الحياتية، خاصة الصحية والأمراض المزمنة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية على شمال الضفة الغربية، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية، وتشن القوات الإسرائيلية هجمات واسعة النطاق على شمال الضفة، مستهدفةً أحياء سكنية بالكامل.وتواصل القوات الإسرائيلية العملية العسكرية على مدينة جنين ومخيمها لليوم 79 على التوالي، وسط عمليات تجريف منازل وإحراقها، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية، ويتفاقم الوضع الإنساني لنحو 21 ألف نازح هجرهم الجيش الإسرائيلي من منازلهم في مخيم جنين، خاصة مع فقدانهم مصادر دخلهم، وممتلكاتهم ومنعهم من العودة إليها.وتعيش مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية ومخيماها، طولكرم ونور شمس، أوقاتا عصيبة مع توسع العملية العسكرية لليوم الـ73 على التوالي، وسط تدمير كامل للبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، التي تعرضت للتجريف والتفجير والحرق، وما رافقه من مداهمة للمنازل وطرد غالبية سكانها.ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، شنّت إسرائيل عملية عسكرية غير مسبوقة على الضفة الغربية، تركزت شمالي الضفة، وما زالت متواصلة في جنين وطولكرم، ما أسفر عن نزوح أكثر من 40 ألف مواطن عن منازلهم قسرا، خاصة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، مع تدمير مئات المنازل وتجريف واسع للبنية التحتية.

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