https://sarabic.ae/20250418/مقتل-فلسطينيين-اثنين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-شمالي-الضفة-الغربية-1099658444.html
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
قُتل فلسطينيان اثنان، الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلدة أوصرين قضاء مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T00:57+0000
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القدس – سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "استشهاد مواطنين اثنين برصاص الاحتلال، قرب بلدة أوصرين قضاء نابلس".من جانبه، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "في وقت سابق من مساء اليوم (الخميس)، وخلال كمين نصبته قوة من وحدة 636 في منطقة قرية أوصرين في لواء السامرة (شمال الضفة الغربية)، حدد المقاتلون ثلاثة إرهابيين كانوا يرشقون الحجارة على المركبات على الطريق السريع، ما عرض حياة الركاب للخطر".وأضاف: "أطلق المقاتلون النار على الإرهابيين للقضاء على التهديد، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة ثالث"، مشيرًا إلى أن "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ستواصل عملها دفاعيًا وهجوميًا للحفاظ على أمن السكان".يُشار إلى أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري 2025 بلغت 125 قتيلاً، بينهم 21 طفلاً و4 سيدات، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20250401/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لن-نسمح-للسلطة-الفلسطينية-بالسيطرة-على-الضفة-الغربية-1099144291.html
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أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
00:57 GMT 18.04.2025 (تم التحديث: 01:58 GMT 18.04.2025)
قُتل فلسطينيان اثنان، الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلدة أوصرين قضاء مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
القدس – سبوتنيك
. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "استشهاد مواطنين اثنين برصاص الاحتلال، قرب بلدة أوصرين قضاء نابلس".
من جانبه، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "في وقت سابق من مساء اليوم (الخميس)، وخلال كمين نصبته قوة من وحدة 636 في منطقة قرية أوصرين في لواء السامرة (شمال الضفة الغربية)، حدد المقاتلون ثلاثة إرهابيين كانوا يرشقون الحجارة على المركبات على الطريق السريع، ما عرض حياة الركاب للخطر".
وأضاف: "أطلق المقاتلون النار على الإرهابيين للقضاء على التهديد، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة ثالث"، مشيرًا إلى أن "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ستواصل عملها دفاعيًا وهجوميًا للحفاظ على أمن السكان".
يُشار إلى أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية
منذ بداية العام الجاري 2025 بلغت 125 قتيلاً، بينهم 21 طفلاً و4 سيدات، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.