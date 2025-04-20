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الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية نفذت ليلا 900 غارة من الجو بما في ذلك على منطقة الحدود
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حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
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تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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22 د
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موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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25 د
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تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
اقتراح أمريكي للتسوية في أوكرانيا يتضمن احتفاظ روسيا بالأراضي المحررة... إنطلاق الجولة الثانية للمفاوضات الأمريكية الإيرانية
17:00 GMT
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مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
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https://sarabic.ae/20250420/إسرائيل-تمنع-رئيس-الوزراء-الفلسطيني-من-زيارة-قرى-الضفة-الغربية-المستهدفة-بهجمات-المستوطنين-1099721018.html
إسرائيل تمنع رئيس الوزراء الفلسطيني من زيارة قرى الضفة الغربية المستهدفة بهجمات المستوطنين
إسرائيل تمنع رئيس الوزراء الفلسطيني من زيارة قرى الضفة الغربية المستهدفة بهجمات المستوطنين
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي، منع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، من القيام بجولة ميدانية في بلدات بالضفة الغربية،... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T09:58+0000
2025-04-20T09:58+0000
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وذكرت الهيئة، في بيان لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، أن "سلطات الاحتلال أعاقت زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني، ومنعته من القيام بجولة ميدانية في بلدات دوما وقصرة في محافظة نابلس، وبلدتي برقا ودير دبوان في محافظة رام الله والبيرة، وهي بلدات تتعرض باستمرار لاعتداءات المستعمرين والمخططات الاستيطانية".وتابعت: "يأتي هذا الإجراء التعسفي من قبل سلطات الاحتلال كاستجابة مباشرة لتحريض قادة مليشيا المستعمرين ضد جهود الحكومة الفلسطينية، الرامية لتعزيز صمود المواطنين في أرضهم".وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، منع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، من إجراء جولة بقرى بالضفة الغربية، تعاني من هجمات المستوطنين الإسرائيليين.يُشار إلى أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية، منذ بداية العام الحالي 2025، بلغت 125 قتيلًا، بينهم 21 طفلًا و4 سيدات، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20250418/مقتل-فلسطينيين-اثنين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-شمالي-الضفة-الغربية-1099658444.html
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أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, حول العالم, أخبار العالم الآن
أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, حول العالم, أخبار العالم الآن

إسرائيل تمنع رئيس الوزراء الفلسطيني من زيارة قرى الضفة الغربية المستهدفة بهجمات المستوطنين

09:58 GMT 20.04.2025
© AP Photo / Amr Nabilمحمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني
محمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© AP Photo / Amr Nabil
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أعلنت هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي، منع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، من القيام بجولة ميدانية في بلدات بالضفة الغربية، تتعرض باستمرار لهجمات المستوطنين الإسرائيليين.
وذكرت الهيئة، في بيان لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، أن "سلطات الاحتلال أعاقت زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني، ومنعته من القيام بجولة ميدانية في بلدات دوما وقصرة في محافظة نابلس، وبلدتي برقا ودير دبوان في محافظة رام الله والبيرة، وهي بلدات تتعرض باستمرار لاعتداءات المستعمرين والمخططات الاستيطانية".
وتابعت: "يأتي هذا الإجراء التعسفي من قبل سلطات الاحتلال كاستجابة مباشرة لتحريض قادة مليشيا المستعمرين ضد جهود الحكومة الفلسطينية، الرامية لتعزيز صمود المواطنين في أرضهم".
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
18 أبريل, 00:57 GMT
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، منع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، من إجراء جولة بقرى بالضفة الغربية، تعاني من هجمات المستوطنين الإسرائيليين.
ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني 2025، شنّت إسرائيل عملية عسكرية غير مسبوقة على الضفة الغربية، تركزت شمالي الضفة، وما زالت متواصلة في جنين وطولكرم، ما أسفر عن نزوح أكثر من 40 ألف مواطن عن منازلهم قسرا، خاصة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، مع تدمير مئات المنازل وتجريف واسع للبنية التحتية.
يُشار إلى أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية، منذ بداية العام الحالي 2025، بلغت 125 قتيلًا، بينهم 21 طفلًا و4 سيدات، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
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