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أردوغان يؤكد للسيسي أهمية التعاون بين تركيا ومصر لإنهاء "الإبادة الجماعية" في غزة
أردوغان يؤكد للسيسي أهمية التعاون بين تركيا ومصر لإنهاء "الإبادة الجماعية" في غزة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي بنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، أهمية التعاون بين البلدين لإنهاء "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة. 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T17:19+0000
2025-03-29T17:19+0000
العالم
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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وقالت الرئاسة التركية، في بيان، اليوم السبت، إن "الرئيس أردوغان أكد خلال اتصال بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية التنسيق بين تركيا ومصر بشأن القضايا التي تهم المنطقة وشدد على أهمية تعاون تركيا ومصر لإنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة".وذكرت وكالة الأناضول، مساء اليوم الخميس، أن تصريحات الرئيس التركي جاءت خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز مسابقة أجمل تلاوة للقرآن الكريم في العاصمة أنقرة.ودعا الرئيس أردوغان العالم الإسلامي إلى التكاتف والوحدة ونبذ التمييز على أساس عرقي أو إقليمي، مشيرًا إلى أن "الحكومة الصهيونية التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، كثفت مؤخرا هجماتها على قطاع غزة".
https://sarabic.ae/20250329/تصويت-برأيك-هل-تستجيب-إسرائيل-لدعوات-الهدنة-خلال-عيد-الفطر-1099057010.html
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العالم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

أردوغان يؤكد للسيسي أهمية التعاون بين تركيا ومصر لإنهاء "الإبادة الجماعية" في غزة

17:19 GMT 29.03.2025
© AP Photo / Turkish Presidencyالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Turkish Presidency
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي بنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، أهمية التعاون بين البلدين لإنهاء "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
وقالت الرئاسة التركية، في بيان، اليوم السبت، إن "الرئيس أردوغان أكد خلال اتصال بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية التنسيق بين تركيا ومصر بشأن القضايا التي تهم المنطقة وشدد على أهمية تعاون تركيا ومصر لإنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، بأن بلاده ستواصل تقديم جميع أشكال الدعم اللازم للشعب الفلسطيني الشقيق.
وذكرت وكالة الأناضول، مساء اليوم الخميس، أن تصريحات الرئيس التركي جاءت خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز مسابقة أجمل تلاوة للقرآن الكريم في العاصمة أنقرة.
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
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12:12 GMT
وشدد أردوغان على أن تركيا ستواصل بذل ما يلزم لإنهاء الظلم والإبادة الجماعية في غزة في أقرب وقت، موضحًا أن الإدارة الإسرائيلية تواصل سياسة الإبادة الجماعية حتى في شهر رمضان وتزداد غطرسة مع استمرار صمت القوى الغربية.
ودعا الرئيس أردوغان العالم الإسلامي إلى التكاتف والوحدة ونبذ التمييز على أساس عرقي أو إقليمي، مشيرًا إلى أن "الحكومة الصهيونية التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، كثفت مؤخرا هجماتها على قطاع غزة".
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