https://sarabic.ae/20250514/خبير-سوري-يتحدث-لـ-سبوتنيك-عن-دلالات-لقاء-ترامب-والشرع-في-الرياض-1100521065.html

خبير سوري يتحدث لـ "سبوتنيك" عن دلالات لقاء ترامب والشرع في الرياض

خبير سوري يتحدث لـ "سبوتنيك" عن دلالات لقاء ترامب والشرع في الرياض

سبوتنيك عربي

اعتبر المحلل السياسي السوري، عمر رحمون، أن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، في الرياض، يمثل تحولا كبيرًا في... 14.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-14T10:59+0000

2025-05-14T10:59+0000

2025-05-14T10:59+0000

أخبار سوريا اليوم

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السعودية

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن سير اللقاء، وقرار رفع العقوبات الأمريكية على سوريا، يشيران إلى نهاية مرحلة المواجهة بين واشنطن ودمشق، وبدء تعامل غربي جديد مع سوريا، وفي إطار استراتيجية غربية لإعادة ترتيب المنطقة.وتابع: "التحركات الأمريكية ربما تسعى لتقليص دور إيران في سوريا، وإضعاف التحالف الروسي الإيراني هناك، لكن موسكو ما زالت لاعبًا رئيسيًا يصعب تجاوزه".ويرى المحلل السوري أن هذه الخطوة تمثل كذلك رسالة إلى الشعب السوري كله بكل أطيافه ومذاهبه وطوائفه، مفادها أن النظام الجديد هو نظام مدعوم من الغرب وعلى الجميع التحالف معه والعمل تحت رايته بدل التصادم معه.وعن أهمية هذه التحركات، أوضح أن رفع العقوبات الأمريكية على سوريا يفتح الباب أمام تحسين الأوضاع الاقتصادية، منوها إلى إبراز الدور السعودي كلاعب رئيسي في الملف السوري، حيث تعمل الرياض كوسيط بين الغرب ودمشق، في إطار رؤية محمد بن سلمان لإعادة إدماج سوريا إقليميًا ودوليًا.والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مدينة الرياض، على هامش اجتماع ترامب مع قادة مجلس التعاون الخليجي.وكشف البيت الأبيض تفاصيل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وذلك بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن الأمير محمد بن سلمان وصف قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا، بـ"الشجاع"، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب أبلغ الشرع، أن "لديه فرصة لتحقيق إنجاز تاريخي في سوريا".وأضاف البيان أن "ترامب دعا الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، إلى الانضمام لاتفاقات أبراهام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل"، مؤكدًا أن الشرع شكر ولي العهد السعودي وترامب، على تنظيم هذا اللقاء.ووفقا للبيت الأبيض، طلب ترامب من الشرع مساعدة أمريكا في منع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة)، ودعاه إلى "ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن "الشرع أبلغ الرئيس الأمريكي بأنه يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع النفط والغاز بسوريا".وأقر الشرع، ووفقا للبيان، بـ"الفرصة المهمة التي أتاحها انسحاب إيران من سوريا"، مؤكدًا على "المصلحة الأمريكية السورية بمكافحة الإرهاب والقضاء على الأسلحة الكيماوية".ويواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، زيارته الرسمية إلى الشرق الأوسط، حيث سينضم إلى رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي الـ6 في القمة الخليجية الأمريكية، التي ستعقد في العاصمة السعودية.وافتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعمال القمة الخليجية - الأمريكية التي تبحث ملفات إقليمية بارزة، وتضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

https://sarabic.ae/20250514/بحضور-ابن-سلمان-ترامب-يلتقي-بالرئيس-السوري--1100515355.html

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أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, دونالد ترامب, حصري, السعودية