https://sarabic.ae/20250514/بحضور-ابن-سلمان-ترامب-يلتقي-بالرئيس-السوري--1100515355.html

بحضور ابن سلمان... ترامب يلتقي بالرئيس السوري

بحضور ابن سلمان... ترامب يلتقي بالرئيس السوري

سبوتنيك عربي

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مدينة... 14.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-14T08:53+0000

2025-05-14T08:53+0000

2025-05-14T09:16+0000

العالم العربي

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وكشف البيت الأبيض تفاصيل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وذلك بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن الأمير محمد بن سلمان وصف قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا، بـ"الشجاع"، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب أبلغ الشرع، أن "لديه فرصة لتحقيق إنجاز تاريخي في سوريا".ووفقا للبيت الأبيض، طلب ترامب من الشرع مساعدة أمريكا في منع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة)، ودعاه إلى "ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن "الشرع أبلغ الرئيس الأمريكي بأنه يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع النفط والغاز بسوريا".ويواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، زيارته الرسمية إلى الشرق الأوسط، حيث سينضم إلى رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي الـ6 في القمة الخليجية الأمريكية، التي ستعقد في العاصمة السعودية.وافتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعمال القمة الخليجية - الأمريكية التي تبحث ملفات إقليمية بارزة، وتضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.وقال ترامب في كلمته خلال القمة: "إدارة الرئيس السابق جو بايدن خلقت فوضى في المنطقة من خلال سماحها بالعدوان الذي مارسته أذرع إيران في المنطقة"، مضيفًا: "لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي ويجب تطبيق العقوبات الأمريكية على طهران".وبشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قال ترامب إنه "يجب الإفراج عن كل الرهائن في غزة والعمل من أجل إحلال السلام بدعم من قادة هذه القمة".وكان اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، برنامج أعمال اليوم الأول من "رحلة الشرق الأوسط"، حيث أظهرت بعض القرارات ملامح مستقبلية للمنطقة.ترامب: سأدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة... فيديو

https://sarabic.ae/20250514/أبرز-9-نقاط-في-زيارة-ترامب-للسعودية-ترامب-تحول-في-الشرق-الأوسط-بقيادة-ابن-سلمان-1100512893.html

https://sarabic.ae/20250513/خبراء-ومحللون-عبر-سبوتنيك-تحولات-استراتيجية-ترسم-ملامح-الشرق-الأوسط-1100500743.html

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