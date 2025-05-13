https://sarabic.ae/20250513/خبراء-ومحللون-عبر-سبوتنيك-تحولات-استراتيجية-ترسم-ملامح-الشرق-الأوسط-1100500743.html
خبراء ومحللون عبر "سبوتنيك": تحولات استراتيجية ترسم ملامح الشرق الأوسط
خبراء ومحللون عبر "سبوتنيك": تحولات استراتيجية ترسم ملامح الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
يزور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منطقة الشرق الأوسط وتحديدا دول الخليج، في سياق تحولات استراتيجية تشهدها الساحة الدولية، وسط تصاعد المنافسة مع الصين، وتزايد... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T18:15+0000
2025-05-13T18:15+0000
2025-05-13T18:15+0000
حصري
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100466950_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_263dc32ada34c321a30739475d157c1f.jpg
ورأى الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور محمد مصطفى علوش، أن "هذه الزيارة تندرج ضمن رؤية متكاملة للرئيس الأمريكي، تركز على انعاش الاقتصاد ومواجهة التهديدات الوجودية لريادة الولايات المتحدة الأميركية عالميًا، في ظل تصاعد النفوذ الصيني اقتصاديًا وعسكريًا".واعتبر علوش أن "الزيارة تتجاوز الملف الاستثماري لتشمل قضايا إقليمية كبرى، منها الملف النووي الإيراني، والعلاقة مع الحوثيين، والصراع في غزة". ولفت إلى دلالة اختيار السعودية "كأول وجهة خارجية للرئيس الأمريكي، لما تمثله من نفوذ اقتصادي وديني وروحي، ولعلاقاتها الدولية المتعددة الأقطاب، إضافة إلى رؤية 2030"، ما يسهم في تسهيل الشراكة الاستراتيجية رغم تباين المواقف تجاه إسرائيل والاتفاقات الإبراهيمية، حيث تشترط السعودية "مسارا واضحا نحو إقامة دولة فلسطينية قبل التطبيع".وأكد أن "أي اتفاق نووي مقبل مع إيران سيأخذ الهواجس السعودية بعين الاعتبار، مع التزام أمريكي بمراقبة البرامج النووية السلمية للدولتين وتقديم ضمانات لأمن الخليج".وشدد علوش على "أهمية السعودية كممر لخط الحرير والخط الهندي البديل، ما يعزز دورها في إطار السباق الأمريكي – الصيني"، مشيرًا إلى "تصاعد التأثير الخليجي والسعودي على السياسة الخارجية الأمريكية، ما قد يؤدي إلى تحولات سياسية تجاه إسرائيل".وفي السياق ذاته، وصف الباحث السياسي المتخصص بالشأن الاستراتيجي والأمني، الدكتور فواز كساب العنزي، الزيارة بأنها "تاريخية، تعكس أهمية السعودية على المستويين الدولي والإقليمي، والتحول من المصالح الجيوسياسية إلى الجيواقتصادية"، معتبرا أن دول الخليج باتت "قلب العالم". وأكد "حق السعودية في امتلاك برنامج نووي سلمي، وسعيها لعلاقات سياسية متعددة الأقطاب لا تتعارض مع تحالفها مع أمريكا، دون أن تنفي علاقتها الاستراتيجية مع روسيا". من جانبه، تناول مساعد وزير الخارجية الفلسطيني السابق، السفير الدكتور ممدوح جبر، "التصريحات المتناقضة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو"، مشيرًا إلى أن "هناك خلافا شخصيا بين ترامب ونتنياهو، وليس بين أمريكا وإسرائيل". وأكد أن "ترامب رجل أعمال يبحث عن صفقات اقتصادية لا أيديولوجية، ويسعى إلى الحصول على جائزة نوبل للسلام". ورأى أن "استثناء تل أبيب من زيارة ترامب إلى المنطقة هو رسالة قوية ومتعمدة".وقال: "القضية الفلسطينية منذ العام 1948 وحتى اللحظة تمر بمطبات ومراحل متنوعة"، وأن "السياسة الإقليمية والدولية، والرؤى السياسية والدبلوماسية ما بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) ليست كما قبلها، وقد نكون أمام إعلان دولة فلسطينية يشكل حدثًا تاريخيًا، وقد تكون هناك دولة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، إنما منزوعة السلاح"، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن "إسرائيل واللوبي الصهيوني قد يفقدا القدرة، لأول مرة، على السيطرة على القرار الأمريكي".5 قمم بين أمريكا ودول الخليج... مسار من اللقاءات الرسميةالبيت الأبيض: ترامب يوافق على لقاء الرئيس السوري المؤقت
https://sarabic.ae/20250513/ترامب-ما-يحدث-في-المنطقة-معجزة-حديثة-على-الطريقة-العربية-1100496365.html
https://sarabic.ae/20250513/ترامب-سأرفع-العقوبات-عن-سوريا-وسأفعل-أي-شيء-يطلبه-ولي-العهد-السعودي-1100496640.html
https://sarabic.ae/20250513/البيت-الأبيض-ينشر-أبرز-الصفقات-الموقعة-مع-السعودية-في-الرياض-1100492146.html
https://sarabic.ae/20250513/قبيل-زيارة-ترامب-سفيرة-السعودية-لدى-واشنطن-تتحدث-عن-تحالف-بلادها-مع-أمريكا-1100462779.html
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100466950_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_8b33b3871a12e7a4b8b1571f7d178f07.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
حصري, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
خبراء ومحللون عبر "سبوتنيك": تحولات استراتيجية ترسم ملامح الشرق الأوسط
حصري
يزور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منطقة الشرق الأوسط وتحديدا دول الخليج، في سياق تحولات استراتيجية تشهدها الساحة الدولية، وسط تصاعد المنافسة مع الصين، وتزايد الدور المحوري لدول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، في المعادلات الاقتصادية والأمنية العالمية.
ورأى الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور محمد مصطفى علوش، أن "هذه الزيارة تندرج ضمن رؤية متكاملة للرئيس الأمريكي، تركز على انعاش الاقتصاد ومواجهة التهديدات الوجودية لريادة الولايات المتحدة الأميركية عالميًا، في ظل تصاعد النفوذ الصيني اقتصاديًا وعسكريًا".
وأوضح أن "هذه الاستراتيجية تشمل ضخ تريليونات من الدولارات في السوق الأمريكية، مستندة إلى الملاءة المالية لدول الخليج وعلاقاتها التاريخية مع واشنطن، إضافة إلى الدور الأمريكي المحوري في أمن هذه الدول".
واعتبر علوش أن "الزيارة تتجاوز الملف الاستثماري لتشمل قضايا إقليمية كبرى، منها الملف النووي الإيراني، والعلاقة مع الحوثيين، والصراع في غزة".
ولفت إلى دلالة اختيار السعودية "كأول وجهة خارجية للرئيس الأمريكي، لما تمثله من نفوذ اقتصادي وديني وروحي، ولعلاقاتها الدولية المتعددة الأقطاب، إضافة إلى رؤية 2030"، ما يسهم في تسهيل الشراكة الاستراتيجية رغم تباين المواقف تجاه إسرائيل والاتفاقات الإبراهيمية، حيث تشترط السعودية "مسارا واضحا نحو إقامة دولة فلسطينية قبل التطبيع".
وأشار الباحث في العلاقات الدولية إلى "توجه الولايات المتحدة نحو دعم برنامج نووي سلمي سعودي، لتحقيق توازن إقليمي وليس سباق تسلح، خاصة أن القدرات التقنية الإيرانية لا يمكن تحييدها".
وأكد أن "أي اتفاق نووي مقبل مع إيران سيأخذ الهواجس السعودية بعين الاعتبار، مع التزام أمريكي بمراقبة البرامج النووية السلمية للدولتين وتقديم ضمانات لأمن الخليج".
وشدد علوش على "أهمية السعودية كممر لخط الحرير والخط الهندي البديل، ما يعزز دورها في إطار السباق الأمريكي – الصيني"، مشيرًا إلى "تصاعد التأثير الخليجي والسعودي على السياسة الخارجية الأمريكية، ما قد يؤدي إلى تحولات سياسية تجاه إسرائيل".
وختم بأن "الاستقرار ضروري للانتعاش الاقتصادي، والاقتصاد يسهّل تخطي العقبات السياسية، ما يرجّح التوجّه نحو تبريد الجبهات مع صعوبة إنجاز صفقة شاملة".
وفي السياق ذاته، وصف الباحث السياسي المتخصص بالشأن الاستراتيجي والأمني، الدكتور فواز كساب العنزي، الزيارة بأنها "تاريخية، تعكس أهمية السعودية على المستويين الدولي والإقليمي، والتحول من المصالح الجيوسياسية إلى الجيواقتصادية"، معتبرا أن دول الخليج باتت "قلب العالم".
وأكد "حق السعودية في امتلاك برنامج نووي سلمي، وسعيها لعلاقات سياسية متعددة الأقطاب لا تتعارض مع تحالفها مع أمريكا، دون أن تنفي علاقتها الاستراتيجية مع روسيا".
وشدّد على "تمسك السعودية بإقامة الدولة الفلسطينية وتوسيع دائرة السلام، مع إمكانية مناقشة الملف السوري على هامش اللقاء".
من جانبه، تناول مساعد وزير الخارجية الفلسطيني السابق، السفير الدكتور ممدوح جبر، "التصريحات المتناقضة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو"، مشيرًا إلى أن "هناك خلافا شخصيا بين ترامب ونتنياهو، وليس بين أمريكا وإسرائيل".
وأكد أن "ترامب رجل أعمال يبحث عن صفقات اقتصادية لا أيديولوجية، ويسعى إلى الحصول على جائزة نوبل للسلام". ورأى أن "استثناء تل أبيب من زيارة ترامب إلى المنطقة هو رسالة قوية ومتعمدة".
وقال: "القضية الفلسطينية منذ العام 1948 وحتى اللحظة تمر بمطبات ومراحل متنوعة"، وأن "السياسة الإقليمية والدولية، والرؤى السياسية والدبلوماسية ما بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) ليست كما قبلها، وقد نكون أمام إعلان دولة فلسطينية يشكل حدثًا تاريخيًا، وقد تكون هناك دولة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، إنما منزوعة السلاح"، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن "إسرائيل واللوبي الصهيوني قد يفقدا القدرة، لأول مرة، على السيطرة على القرار الأمريكي".