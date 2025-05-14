صور لوصول الضيوف والتحضيرات لـ"منتدى قازان 2025"

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بوتين: روسيا وماليزيا تحددان خططا ملموسة لتعزيز التعاون في المستقبل
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
هل نعيش حقبة جديدة من التوازن الدولي للعالم؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
08:46 GMT
10 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
استمرار التوتر بين إثيوبيا واريتريا مع مخاوف من اندلاع حرب بين الجارتين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
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59 د
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https://sarabic.ae/20250514/صور-لوصول-الضيوف-والتحضيرات-لمنتدى-كازان-2025--1100529811.html
صور لوصول الضيوف والتحضيرات لـ"منتدى قازان 2025"
صور لوصول الضيوف والتحضيرات لـ"منتدى قازان 2025"
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق التحضيرات النهائية لـ"منتدى قازان 2025"، ولحظات استقبال الضيوف الذين سيحضرون افتتاح المنتدى. 14.05.2025, سبوتنيك عربي
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2025 منتدى قازان
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фото, 2025 منتدى قازان, ضيوف, صور
фото, 2025 منتدى قازان, ضيوف, صور

صور لوصول الضيوف والتحضيرات لـ"منتدى قازان 2025"

13:07 GMT 14.05.2025 (تم التحديث: 13:19 GMT 14.05.2025)
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اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق التحضيرات النهائية لـ"منتدى قازان 2025"، ولحظات استقبال الضيوف الذين سيحضرون افتتاح المنتدى.
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs” / الانتقال إلى بنك الصور

خلال استقبال سفير سلطنة عمان حمود بن سالم الطويخ، للمشاركة في المنتدى.

خلال استقبال سفير سلطنة عمان حمود بن سالم الطويخ، للمشاركة في المنتدى. - سبوتنيك عربي
1/11
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”
/
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خلال استقبال سفير سلطنة عمان حمود بن سالم الطويخ، للمشاركة في المنتدى.

© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs” / الانتقال إلى بنك الصور

أحد الأشخاص وهو يضع اللمسات الأخيرة على منسوجات تقليدية.

أحد الأشخاص وهو يضع اللمسات الأخيرة على منسوجات تقليدية. - سبوتنيك عربي
2/11
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”
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أحد الأشخاص وهو يضع اللمسات الأخيرة على منسوجات تقليدية.

© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs” / الانتقال إلى بنك الصور

مجسم لسيدة ترتدي التقليدي ضمن أروقة منتدى قازان 2025.

 مجسم لسيدة ترتدي التقليدي ضمن أروقة منتدى قازان 2025. - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”
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مجسم لسيدة ترتدي التقليدي ضمن أروقة منتدى قازان 2025.

© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs” / الانتقال إلى بنك الصور

استقبال السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية لدى روسيا الاتحادية، استقبال جينيت تيشومي جيرو.

استقبال السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية لدى روسيا الاتحادية، استقبال جينيت تيشومي جيرو. - سبوتنيك عربي
4/11
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”
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استقبال السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية لدى روسيا الاتحادية، استقبال جينيت تيشومي جيرو.

© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs” / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر الأعمال النهائية لتحضيرات المنتدى.

صورة تظهر الأعمال النهائية لتحضيرات المنتدى. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”
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صورة تظهر الأعمال النهائية لتحضيرات المنتدى.

© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs” / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات يحملن أطباق من الحلوى، ينتظرن وصول ضيوف.

فتيات يحملن أطباق من الحلوى، ينتظرن وصول ضيوف. - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”
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فتيات يحملن أطباق من الحلوى، ينتظرن وصول ضيوف.

© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs” / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر شخصا يتأمل تمثالا لأسد في منتدى قازان2025.

صورة تظهر شخصا يتأمل تمثالا لأسد في منتدى قازان2025. - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”
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صورة تظهر شخصا يتأمل تمثالا لأسد في منتدى قازان2025.

© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs” / الانتقال إلى بنك الصور

وصول وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القطري غانم بن شاهين بن غانم الغانم، ووزير التنمية الرقمية للإدارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية تتارستان آيرات خيرالين.

 وصول وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القطري غانم بن شاهين بن غانم الغانم، ووزير التنمية الرقمية للإدارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية تتارستان آيرات خيرالين. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”
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وصول وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القطري غانم بن شاهين بن غانم الغانم، ووزير التنمية الرقمية للإدارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية تتارستان آيرات خيرالين.

© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs” / الانتقال إلى بنك الصور

خلال وضع اللمسات الأخيرة على الأزياء الشعبية التي ستعرض ضمن فعاليات المنتدى.

خلال وضع اللمسات الأخيرة على الأزياء الشعبية التي ستعرض ضمن فعاليات المنتدى. - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”
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خلال وضع اللمسات الأخيرة على الأزياء الشعبية التي ستعرض ضمن فعاليات المنتدى.

© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs” / الانتقال إلى بنك الصور

استقبال القائم بأعمال سفارة أفغانستان في روسيا الاتحادية قرهوال جمال ناصر.

استقبال القائم بأعمال سفارة أفغانستان في روسيا الاتحادية قرهوال جمال ناصر. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”
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استقبال القائم بأعمال سفارة أفغانستان في روسيا الاتحادية قرهوال جمال ناصر.

© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs” / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر مجسمات ترتدي ثيابا تقليدية تحاكي عراقة المنطقة.

صورة تظهر مجسمات ترتدي ثيابا تقليدية تحاكي عراقة المنطقة. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”
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صورة تظهر مجسمات ترتدي ثيابا تقليدية تحاكي عراقة المنطقة.

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