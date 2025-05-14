https://sarabic.ae/20250514/صور-لوصول-الضيوف-والتحضيرات-لمنتدى-كازان-2025--1100529811.html
صور لوصول الضيوف والتحضيرات لـ"منتدى قازان 2025"
صور لوصول الضيوف والتحضيرات لـ"منتدى قازان 2025"
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق التحضيرات النهائية لـ"منتدى قازان 2025"، ولحظات استقبال الضيوف الذين سيحضرون افتتاح المنتدى. 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T13:07+0000
2025-05-14T13:07+0000
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2025 منتدى قازان
ضيوف
صور
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фото, 2025 منتدى قازان, ضيوف, صور
фото, 2025 منتدى قازان, ضيوف, صور
صور لوصول الضيوف والتحضيرات لـ"منتدى قازان 2025"
13:07 GMT 14.05.2025 (تم التحديث: 13:19 GMT 14.05.2025)
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق التحضيرات النهائية لـ"منتدى قازان 2025"، ولحظات استقبال الضيوف الذين سيحضرون افتتاح المنتدى.
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs” / الانتقال إلى بنك الصور
خلال استقبال سفير سلطنة عمان حمود بن سالم الطويخ، للمشاركة في المنتدى.
خلال استقبال سفير سلطنة عمان حمود بن سالم الطويخ، للمشاركة في المنتدى.
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs” / الانتقال إلى بنك الصور
أحد الأشخاص وهو يضع اللمسات الأخيرة على منسوجات تقليدية.
أحد الأشخاص وهو يضع اللمسات الأخيرة على منسوجات تقليدية.
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs” / الانتقال إلى بنك الصور
مجسم لسيدة ترتدي التقليدي ضمن أروقة منتدى قازان 2025.
مجسم لسيدة ترتدي التقليدي ضمن أروقة منتدى قازان 2025.
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs” / الانتقال إلى بنك الصور
استقبال السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية لدى روسيا الاتحادية، استقبال جينيت تيشومي جيرو.
استقبال السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية لدى روسيا الاتحادية، استقبال جينيت تيشومي جيرو.
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs” / الانتقال إلى بنك الصور
صورة تظهر الأعمال النهائية لتحضيرات المنتدى.
صورة تظهر الأعمال النهائية لتحضيرات المنتدى.
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs” / الانتقال إلى بنك الصور
فتيات يحملن أطباق من الحلوى، ينتظرن وصول ضيوف.
فتيات يحملن أطباق من الحلوى، ينتظرن وصول ضيوف.
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs” / الانتقال إلى بنك الصور
صورة تظهر شخصا يتأمل تمثالا لأسد في منتدى قازان2025.
صورة تظهر شخصا يتأمل تمثالا لأسد في منتدى قازان2025.
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs” / الانتقال إلى بنك الصور
وصول وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القطري غانم بن شاهين بن غانم الغانم، ووزير التنمية الرقمية للإدارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية تتارستان آيرات خيرالين.
وصول وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القطري غانم بن شاهين بن غانم الغانم، ووزير التنمية الرقمية للإدارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية تتارستان آيرات خيرالين.
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs” / الانتقال إلى بنك الصور
خلال وضع اللمسات الأخيرة على الأزياء الشعبية التي ستعرض ضمن فعاليات المنتدى.
خلال وضع اللمسات الأخيرة على الأزياء الشعبية التي ستعرض ضمن فعاليات المنتدى.
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs” / الانتقال إلى بنك الصور
استقبال القائم بأعمال سفارة أفغانستان في روسيا الاتحادية قرهوال جمال ناصر.
استقبال القائم بأعمال سفارة أفغانستان في روسيا الاتحادية قرهوال جمال ناصر.
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs” / الانتقال إلى بنك الصور
صورة تظهر مجسمات ترتدي ثيابا تقليدية تحاكي عراقة المنطقة.
صورة تظهر مجسمات ترتدي ثيابا تقليدية تحاكي عراقة المنطقة.