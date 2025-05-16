https://sarabic.ae/20250516/سبوتنيك-تواكب-فعاليات-اليوم-الثالث-للمنتدى-الاقتصادي-روسيا-والعالم-الإسلامي--1100618664.html
"سبوتنيك" تواكب فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الاقتصادي "روسيا والعالم الإسلامي"
"سبوتنيك" تواكب فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الاقتصادي "روسيا والعالم الإسلامي"
سبوتنيك عربي
تواصل وكالة "سبوتنيك" مواكبة فعاليات وجلسات اليوم الثالث من منتدى قازان الاقتصادي الدولي، "روسيا والعالم الإسلامي"، في قازان، والذي يعد منصة لتعزيز العلاقات... 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T11:56+0000
2025-05-16T11:56+0000
2025-05-16T11:56+0000
2025 منتدى قازان
روسيا
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وتشارك 103 دول في المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" في قازان الذي يقام سنويا في جمهورية تتارستان منذ 15 عاما، والحاصل على صفة اتحادية.وكان افتتح رئيس جمهورية تتارستان الروسية، رستم مينيخانوف، أمس الخميس، أكبر معرض لمنتجات الحلال في روسيا على هامش المنتدى الاقتصادي، بمشاركة أكثر من 150 مشاركا من 16 منطقة في روسيا و9 دول أجنبية، بما في ذلك أفغانستان وباكستان وكازاخستان وأذربيجان وقيرغيزستان وتركيا وإيران والهند.وكانت انطلقت في مدينة قازان الروسية، الأربعاء الماضي، أعمال النسخة السادسة عشرة للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، والذي يستمر حتى 18 مايو/أيار الجاري.
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2025 منتدى قازان, روسيا, فعاليات, تقارير سبوتنيك, حصري
2025 منتدى قازان, روسيا, فعاليات, تقارير سبوتنيك, حصري
"سبوتنيك" تواكب فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الاقتصادي "روسيا والعالم الإسلامي"
حصري
تواصل وكالة "سبوتنيك" مواكبة فعاليات وجلسات اليوم الثالث من منتدى قازان الاقتصادي الدولي، "روسيا والعالم الإسلامي"، في قازان، والذي يعد منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.
وتشارك 103 دول في المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" في قازان
الذي يقام سنويا في جمهورية تتارستان منذ 15 عاما، والحاصل على صفة اتحادية.
ومن بين الدول المشاركة في هذا الحدث العالمي، دول عربية مثل مصر والكويت والإمارات والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وتونس واليمن.
وكان افتتح رئيس جمهورية تتارستان الروسية، رستم مينيخانوف، أمس الخميس، أكبر معرض لمنتجات الحلال في روسيا
على هامش المنتدى الاقتصادي، بمشاركة أكثر من 150 مشاركا من 16 منطقة في روسيا و9 دول أجنبية، بما في ذلك أفغانستان وباكستان وكازاخستان وأذربيجان وقيرغيزستان وتركيا وإيران والهند.
ومن المتوقع أن يزور المعرض أكثر من 40 ألف زائر خلال أيامه الستة، ويشتمل المعرض على مجموعة واسعة من المنتجات المعتمدة وفق معايير الحلال العالمية: الأغذية والملابس ومستحضرات التجميل والإكسسوارات والسلع الاستهلاكية.
وكانت انطلقت في مدينة قازان الروسية، الأربعاء الماضي، أعمال النسخة السادسة عشرة للمنتدى الاقتصادي الدولي
"روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، والذي يستمر حتى 18 مايو/أيار الجاري.