المازمي: "منتدى قازان 2025" شاهد حي على عمق العلاقات بين الإمارات وروسيا
© Sputnikمدير أعمال سمو الشيخ جمعة آل مكتوم ورائد أعمال في شركة "جرين لاند كابيتال"، فيصل المازمي
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
تواكب وكالة "سبوتنيك" فعاليات وجلسات اليوم الثالث من منتدى قازان الاقتصادي الدولي "روسيا والعالم الإسلامي"، الذي يعد منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.
وفي حديث لـ "سبوتنيك"، قال مدير أعمال سمو الشيخ جمعة آل مكتوم ورائد أعمال في شركة "جرين لاند كابيتال"، فيصل المازمي: "ساهمت توجيهات الرئيس الإماراتي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات خاصة الاقتصادية".
ولفت المازمي إلى أن "منتدى قازان يعد شاهدا حيا على عمق العلاقات التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين روسيا الاتحادية".
🟠قال السيد فيصل المازمي، مدير أعمال سمو الشيخ جمعة آل مكتوم ورائد أعمال في شركة "جرين لاند كابيتال"، في حديثٍ لـ"سبوتنيك":— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 16, 2025
"توجيهات الرئيس الإماراتي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ساهمت في تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات خاصة… https://t.co/lmGlBsZojR pic.twitter.com/gnlGwKBwKr
وتشارك 103 دول في المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" في قازان الذي يقام سنويا في جمهورية تتارستان منذ 15 عاما، والحاصل على صفة اتحادية.
وتشارك دول عربية في هذا الحدث العالمي مثل مصر والكويت والإمارات والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وتونس واليمن.
وكانت انطلقت في مدينة قازان الروسية، أمس الأربعاء، أعمال النسخة السادسة عشرة للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، والذي يستمر حتى 18 مايو/أيار الجاري.