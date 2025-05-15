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عميد كلية العلوم الطبية في جامعة الجزائر لـ"سبوتنيك": وقعنا اتفاقية مع روسيا للتبادل الطلابي
عميد كلية العلوم الطبية في جامعة الجزائر لـ"سبوتنيك": وقعنا اتفاقية مع روسيا للتبادل الطلابي
سبوتنيك عربي
صرح عميد كلية العلوم الطبية في جامعة الجزائر، البروفيسور مرزاق غرناوط، أنه "تم توقيع اتفاقية مع روسيا لتبادل الطلبة والأساتذة، وإجراء بحوث علمية بين الطرفين". 15.05.2025, سبوتنيك عربي
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وخلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي روسيا والعالم الإسلامي، قال غرناوط في حديث لوكالة "سبوتنيك": "التبادل العلمي جيد بين البلدين، لأنه يفتح مجالات عدة، خاصة العلمية منها، بالإضافة إلى مجال البحث، والتعارف بين الشعوب والبلدان".وكانت انطلقت في مدينة قازان الروسية، أمس الأربعاء، أعمال النسخة السادسة عشرة للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، والذي يستمر حتى 18 مايو/أيار الجاري.ويعد منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.
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2025 منتدى قازان, الجزائر, روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري
2025 منتدى قازان, الجزائر, روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري

عميد كلية العلوم الطبية في جامعة الجزائر لـ"سبوتنيك": وقعنا اتفاقية مع روسيا للتبادل الطلابي

15:37 GMT 15.05.2025
© Sputnikعميد كلية العلوم الطبية في جامعة الجزائر البروفيسور مرزاق غرناوط
عميد كلية العلوم الطبية في جامعة الجزائر البروفيسور مرزاق غرناوط - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© Sputnik
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حصري
صرح عميد كلية العلوم الطبية في جامعة الجزائر، البروفيسور مرزاق غرناوط، أنه "تم توقيع اتفاقية مع روسيا لتبادل الطلبة والأساتذة، وإجراء بحوث علمية بين الطرفين".
وخلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي روسيا والعالم الإسلامي، قال غرناوط في حديث لوكالة "سبوتنيك": "التبادل العلمي جيد بين البلدين، لأنه يفتح مجالات عدة، خاصة العلمية منها، بالإضافة إلى مجال البحث، والتعارف بين الشعوب والبلدان".
وتشارك 103 دول في المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" في قازان الذي يقام سنويا في جمهورية تتارستان منذ 15 عاما، والحاصل على صفة اتحادية.
وتشارك دول عربية في هذا الحدث العالمي مثل مصر والكويت والإمارات والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وتونس واليمن.
وكانت انطلقت في مدينة قازان الروسية، أمس الأربعاء، أعمال النسخة السادسة عشرة للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، والذي يستمر حتى 18 مايو/أيار الجاري.
ويعد منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.
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