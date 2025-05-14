مدربة بحرينية لمنتخب الرجال لكرة السلة تكشف عن توقيع مذكرة تعاون مع نادي روبين الروسي

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الشرع: لن نسمح بتقسيم سوريا وهي لكل السوريين
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هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
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كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
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عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
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من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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هل نعيش حقبة جديدة من التوازن الدولي للعالم؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
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اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
18:30 GMT
29 د
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02:30 GMT
150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
08:46 GMT
10 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
استمرار التوتر بين إثيوبيا واريتريا مع مخاوف من اندلاع حرب بين الجارتين
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
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لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
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مدار الليل والنهار
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13:00 GMT
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خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250514/مدربة-بحرينية-لمنتخب-الرجال-لكرة-السلة-تكشف-عن-توقيع-مذكرة-تعاون-مع-نادي-روبين-الروسي-1100546150.html
مدربة بحرينية لمنتخب الرجال لكرة السلة تكشف عن توقيع مذكرة تعاون مع نادي روبين الروسي
مدربة بحرينية لمنتخب الرجال لكرة السلة تكشف عن توقيع مذكرة تعاون مع نادي روبين الروسي
سبوتنيك عربي
كشفت فاطمة رياض، أول مدربة بحرينية للمنتخب الوطني للرجال لكرة السلة، عن تجربتها الرياضية في هذا المجال والتحديات التي واجهتها كامرأة عربية. 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T19:49+0000
2025-05-14T19:49+0000
حصري
2025 منتدى قازان
روسيا
البحرين
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وقالت رياض لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان": "بداياتي كنت لاعبة كرة سلة، لعب 11 سنة كرة سلة في البحرين، وبعدها تحولت لمدربة، وأنا الآن أعمل في مجل التدريب منذ 11سنة أيضا".وكشفت رياض عن توقيع مذكرة تعاون بين دول منظمة التعاون الإسلامي ونادي روبين، وقالت: "الاتفاقية الموقعة مع قارزان هي اتفاقية مهمة، وهي نوع من تبادل الخبرات والمعلومات من الطرفين. الرياضين الروس في كرة السلة لهم بصمتهم".وبحسب مراسلة "سبوتنيك"، تشارك 103 دول في المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" في قازان الذي يقام سنويا في جمهورية تتارستان منذ 15 عاما، والحاصل على صفة اتحادية.وتشارك دول عربية في هذا الحدث العالمي مثل مصر والكويت والإمارات والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وتونس واليمن.انطلقت في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، أعمال النسخة السادسة عشرة للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، والذي يستمر حتى 18 مايو/أيار، ويعد منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.بوتين: روسيا تواصل باستمرار وبنجاح تطوير التعاون مع دول العالم الإسلامي
https://sarabic.ae/20250514/انطلاق-أعمال-النسخة-الـ16-للمنتدى-الاقتصادي-الدولي-روسيا-العالم-الإسلامي-منتدى-قازان-1100539994.html
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حصري, 2025 منتدى قازان, روسيا, البحرين
حصري, 2025 منتدى قازان, روسيا, البحرين

مدربة بحرينية لمنتخب الرجال لكرة السلة تكشف عن توقيع مذكرة تعاون مع نادي روبين الروسي

19:49 GMT 14.05.2025
© Sputnikفاطمة رياض، أول مدربة بحرينية للمنتخب الوطني للرجال لكرة السلة
فاطمة رياض، أول مدربة بحرينية للمنتخب الوطني للرجال لكرة السلة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© Sputnik
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حصري
كشفت فاطمة رياض، أول مدربة بحرينية للمنتخب الوطني للرجال لكرة السلة، عن تجربتها الرياضية في هذا المجال والتحديات التي واجهتها كامرأة عربية.
وقالت رياض لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان": "بداياتي كنت لاعبة كرة سلة، لعب 11 سنة كرة سلة في البحرين، وبعدها تحولت لمدربة، وأنا الآن أعمل في مجل التدريب منذ 11سنة أيضا".

وتابعت: "كانت بداياتي مع فرق السيدات وبعدها لفريق للشاب والناشئين، وفي آخر 5 سنوات في فرق الرجال التي أضافت لي الكثير من معلومات جديدة".

وكشفت رياض عن توقيع مذكرة تعاون بين دول منظمة التعاون الإسلامي ونادي روبين، وقالت: "الاتفاقية الموقعة مع قارزان هي اتفاقية مهمة، وهي نوع من تبادل الخبرات والمعلومات من الطرفين. الرياضين الروس في كرة السلة لهم بصمتهم".
انطلاق أعمال النسخة الـ16 للمنتدى الاقتصادي الدولي روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
انطلاق أعمال النسخة الـ16 للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"
16:48 GMT
وبحسب مراسلة "سبوتنيك"، تشارك 103 دول في المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" في قازان الذي يقام سنويا في جمهورية تتارستان منذ 15 عاما، والحاصل على صفة اتحادية.
وتشارك دول عربية في هذا الحدث العالمي مثل مصر والكويت والإمارات والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وتونس واليمن.
انطلقت في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، أعمال النسخة السادسة عشرة للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، والذي يستمر حتى 18 مايو/أيار، ويعد منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.
بوتين: روسيا تواصل باستمرار وبنجاح تطوير التعاون مع دول العالم الإسلامي
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