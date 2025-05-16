أكبر معرض للمنتجات الحلال في روسيا يفتتح في قازان بمشاركة دولية وعربية واسعة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
10:33 GMT
10 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:43 GMT
13 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:03 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:23 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
هل يمكن اعتبار المفاوضات الروسية الأوكرانية انفراجة دبلوماسية أم مجرد مناورة في عالم الحروب؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار العلاقات السورية الأمريكية بعد لقاء ترامب الشرع
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
النازية بعد الحرب... بين ملاحقتها من قبل الاتحاد السوفياتي وحمايت
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مسار العلاقات السورية الأمريكية بعد لقاء ترامب الشرع
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:44 GMT
17 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250516/أكبر-معرض-للمنتجات-الحلال-في-روسيا-يفتتح-في-قازان-بمشاركة-دولية-وعربية-واسعة--1100598025.html
أكبر معرض للمنتجات الحلال في روسيا يفتتح في قازان بمشاركة دولية وعربية واسعة
أكبر معرض للمنتجات الحلال في روسيا يفتتح في قازان بمشاركة دولية وعربية واسعة
سبوتنيك عربي
افتتح رئيس جمهورية تتارستان الروسية، رستم مينيخانوف، أكبر معرض لمنتجات الحلال في روسيا على هامش المنتدى الاقتصادي روسيا والعالم الإسلامي في العاصمة قازان،... 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T10:21+0000
2025-05-16T10:21+0000
روسيا
2025 منتدى قازان
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100608501_15:0:467:254_1920x0_80_0_0_e55c4f3504dca9062e96c21553813bb5.jpg
ومن المتوقع أن يزور المعرض أكثر من 40 ألف زائر خلال أيامه الستة، حيث افتتح الحفل رئيس الإدارة الروحية لمسلمي جمهورية تتارستان، كامل حضرة ساميغولين، بتلاوة آيات من القرآن الكريم باللغة العربية. ويشتمل المعرض على مجموعة واسعة من المنتجات المعتمدة وفق معايير الحلال العالمية: الأغذية والملابس ومستحضرات التجميل والإكسسوارات والسلع الاستهلاكية. وأكد رئيس جمهورية تتارستان، رستم مينيخانوف، على أهمية صناعة الحلال للمنطقة والبلاد بأسرها، قائلاً: "الحلال اليوم فلسفة حياة متكاملة، تعكس قيمًا روحية وثقافية عميقة. يوحد هذا النظام ملايين البشر حول العالم، وتولي تتارستان أهمية خاصة لدعم صناعة الحلال وتعزيزها".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100608501_71:0:410:254_1920x0_80_0_0_fa93e24a16f3b2b4f1841ae9b9389531.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, 2025 منتدى قازان, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, 2025 منتدى قازان, تقارير سبوتنيك, حصري

أكبر معرض للمنتجات الحلال في روسيا يفتتح في قازان بمشاركة دولية وعربية واسعة

10:21 GMT 16.05.2025
© Sputnikمنتدى قازان 2025
منتدى قازان 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
افتتح رئيس جمهورية تتارستان الروسية، رستم مينيخانوف، أكبر معرض لمنتجات الحلال في روسيا على هامش المنتدى الاقتصادي روسيا والعالم الإسلامي في العاصمة قازان، بمشاركة أكثر من 150 مشاركًا من 16 منطقة في روسيا و9 دول أجنبية، بما في ذلك أفغانستان وباكستان وكازاخستان وأذربيجان وقيرغيزستان وتركيا وإيران والهند.
ومن المتوقع أن يزور المعرض أكثر من 40 ألف زائر خلال أيامه الستة، حيث افتتح الحفل رئيس الإدارة الروحية لمسلمي جمهورية تتارستان، كامل حضرة ساميغولين، بتلاوة آيات من القرآن الكريم باللغة العربية.

ورحب رئيس تتارستان، رستم مينيخانوف، ترحيبا حارا بالسفراء العرب لدى روسيا وبالوفود العربية المشاركة من قطر والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين واليمن وسلطنة عمان.

ويشتمل المعرض على مجموعة واسعة من المنتجات المعتمدة وفق معايير الحلال العالمية: الأغذية والملابس ومستحضرات التجميل والإكسسوارات والسلع الاستهلاكية.

وأكد رئيس جمهورية تتارستان، رستم مينيخانوف، على أهمية صناعة الحلال للمنطقة والبلاد بأسرها، قائلاً: "الحلال اليوم فلسفة حياة متكاملة، تعكس قيمًا روحية وثقافية عميقة. يوحد هذا النظام ملايين البشر حول العالم، وتولي تتارستان أهمية خاصة لدعم صناعة الحلال وتعزيزها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيانطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول.. فيدان: فرصة تستحق التقدير 05:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала