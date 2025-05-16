أكبر معرض للمنتجات الحلال في روسيا يفتتح في قازان بمشاركة دولية وعربية واسعة
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افتتح رئيس جمهورية تتارستان الروسية، رستم مينيخانوف، أكبر معرض لمنتجات الحلال في روسيا على هامش المنتدى الاقتصادي روسيا والعالم الإسلامي في العاصمة قازان، بمشاركة أكثر من 150 مشاركًا من 16 منطقة في روسيا و9 دول أجنبية، بما في ذلك أفغانستان وباكستان وكازاخستان وأذربيجان وقيرغيزستان وتركيا وإيران والهند.
ومن المتوقع أن يزور المعرض أكثر من 40 ألف زائر خلال أيامه الستة، حيث افتتح الحفل رئيس الإدارة الروحية لمسلمي جمهورية تتارستان، كامل حضرة ساميغولين، بتلاوة آيات من القرآن الكريم باللغة العربية.
ورحب رئيس تتارستان، رستم مينيخانوف، ترحيبا حارا بالسفراء العرب لدى روسيا وبالوفود العربية المشاركة من قطر والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين واليمن وسلطنة عمان.
أكبر معرض للمنتجات الحلال في روسيا يُفتتح في قازان بمشاركة دولية وعربية واسعة— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 15, 2025
افتتح رئيس جمهورية تتارستان الروسية، رستم مينيخانوف، أكبر معرض لمنتجات الحلال في روسيا على هامش المنتدى الاقتصادي روسيا والعالم الإسلامي في العاصمة قازان، بمشاركة أكثر من 150 مشاركًا من 16 منطقة في… pic.twitter.com/K4vRNXHEZV
ويشتمل المعرض على مجموعة واسعة من المنتجات المعتمدة وفق معايير الحلال العالمية: الأغذية والملابس ومستحضرات التجميل والإكسسوارات والسلع الاستهلاكية.
وأكد رئيس جمهورية تتارستان، رستم مينيخانوف، على أهمية صناعة الحلال للمنطقة والبلاد بأسرها، قائلاً: "الحلال اليوم فلسفة حياة متكاملة، تعكس قيمًا روحية وثقافية عميقة. يوحد هذا النظام ملايين البشر حول العالم، وتولي تتارستان أهمية خاصة لدعم صناعة الحلال وتعزيزها".
وأكد رئيس جمهورية تتارستان، رستم مينيخانوف، على أهمية صناعة الحلال للمنطقة والبلاد بأسرها، قائلاً: "الحلال اليوم فلسفة حياة متكاملة، تعكس قيمًا روحية وثقافية عميقة. يوحد هذا النظام ملايين البشر حول العالم، وتولي تتارستان أهمية خاصة لدعم صناعة الحلال وتعزيزها".