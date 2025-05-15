"الصيادية" تدخل منافسة الطهاة الشباب بالمنتدى الاقتصادي "روسيا والعالم الإسلامي" على يد شيف سعودية
© Sputnikالشيف السعودية رقية محمد
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دخل طبق "الصيادية" الشهير في العالم العربي، سباق منافسة الطهاة الشباب في المنتدى الاقتصادي "روسيا والعالم الإسلامي"، من قبل شيف سعودية.
وعلى هامش المنتدى، قالت الشيف السعودية رقية محمد في حديث لوكالة "سبوتنيك": "وجودي كطاهية عربية في هذا المنتدى العالمي، يتيح أمامي المجال لأقدم ثقافة بلدي السعودية للعالم، خاصة في ظل مشاركة أكثر من 16 دولة في المسابقة".
وأضافت: "تعدد الثقافات بين الدول المشاركة، يساعدنا على التعرف على أوجه التشابه ودمج ثقافات البلاد، خاصة في ظل وجود تشابه كبير بين مطبخ العالم الإسلامي في قازان وروسيا وبين الدول العربية".
وأوضحت محمد أنها "دخلت هذه المنافسة بتقديم 9 أطباق، بينها طبق رئيسي وهو "الصيادية" الشهير بالسمك الأبيض".
🟠كشفت الشيف السعودية رقية محمد عن مشاركتها في مسابقة للطهاة الشباب خلال المنتدى الاقتصادي روسيا والعالم الإسلامي".— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 15, 2025
وقالت لـ"سبوتنيك" إنها دخلت هذه المنافسة بطبق "الصيادية" الشهير بالسمك الأبيض مشيدة بالمطبخ الروسي الذي يحتوي على المنتجات الحلال. https://t.co/iNdrMV3M1d pic.twitter.com/TB2v95sjWh
وأشادت محمد "بالمطبخ الروسي الذي يحتوي على المنتجات الحلال التي تتمتع بجودة عالية وإقبال في السوق الخليجية".
وتشارك 103 دول في المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" في قازان الذي يقام سنويا في جمهورية تتارستان منذ 15 عاما، والحاصل على صفة اتحادية، بينها دول عربية مثل مصر والكويت والإمارات والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وتونس واليمن.
وكانت انطلقت في مدينة قازان الروسية، أمس الأربعاء، أعمال النسخة السادسة عشرة للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، والذي يستمر حتى 18 مايو/أيار، الجاري.
ويعد منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.