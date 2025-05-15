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"الصيادية" تدخل منافسة الطهاة الشباب بالمنتدى الاقتصادي "روسيا والعالم الإسلامي" على يد شيف سعودية
"الصيادية" تدخل منافسة الطهاة الشباب بالمنتدى الاقتصادي "روسيا والعالم الإسلامي" على يد شيف سعودية
سبوتنيك عربي
دخل طبق "الصيادية" الشهير في العالم العربي، سباق منافسة الطهاة الشباب في المنتدى الاقتصادي "روسيا والعالم الإسلامي"، من قبل شيف سعودية. 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T16:22+0000
2025-05-15T16:22+0000
2025 منتدى قازان
السعودية
تقارير سبوتنيك
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وعلى هامش المنتدى، قالت الشيف السعودية رقية محمد في حديث لوكالة "سبوتنيك": "وجودي كطاهية عربية في هذا المنتدى العالمي، يتيح أمامي المجال لأقدم ثقافة بلدي السعودية للعالم، خاصة في ظل مشاركة أكثر من 16 دولة في المسابقة".وأوضحت محمد أنها "دخلت هذه المنافسة بتقديم 9 أطباق، بينها طبق رئيسي وهو "الصيادية" الشهير بالسمك الأبيض".وتشارك 103 دول في المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" في قازان الذي يقام سنويا في جمهورية تتارستان منذ 15 عاما، والحاصل على صفة اتحادية، بينها دول عربية مثل مصر والكويت والإمارات والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وتونس واليمن.ويعد منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.
https://sarabic.ae/20250515/الميزاني-شهادات-الحلال-بوابة-المنتجات-الروسية-إلى-أسواق-الخليج-1100570914.html
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2025 منتدى قازان, السعودية, تقارير سبوتنيك, حصري
2025 منتدى قازان, السعودية, تقارير سبوتنيك, حصري

"الصيادية" تدخل منافسة الطهاة الشباب بالمنتدى الاقتصادي "روسيا والعالم الإسلامي" على يد شيف سعودية

16:22 GMT 15.05.2025
© Sputnikالشيف السعودية رقية محمد
الشيف السعودية رقية محمد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© Sputnik
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حصري
دخل طبق "الصيادية" الشهير في العالم العربي، سباق منافسة الطهاة الشباب في المنتدى الاقتصادي "روسيا والعالم الإسلامي"، من قبل شيف سعودية.
وعلى هامش المنتدى، قالت الشيف السعودية رقية محمد في حديث لوكالة "سبوتنيك": "وجودي كطاهية عربية في هذا المنتدى العالمي، يتيح أمامي المجال لأقدم ثقافة بلدي السعودية للعالم، خاصة في ظل مشاركة أكثر من 16 دولة في المسابقة".

وأضافت: "تعدد الثقافات بين الدول المشاركة، يساعدنا على التعرف على أوجه التشابه ودمج ثقافات البلاد، خاصة في ظل وجود تشابه كبير بين مطبخ العالم الإسلامي في قازان وروسيا وبين الدول العربية".

وأوضحت محمد أنها "دخلت هذه المنافسة بتقديم 9 أطباق، بينها طبق رئيسي وهو "الصيادية" الشهير بالسمك الأبيض".

وأشادت محمد "بالمطبخ الروسي الذي يحتوي على المنتجات الحلال التي تتمتع بجودة عالية وإقبال في السوق الخليجية".

وتشارك 103 دول في المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" في قازان الذي يقام سنويا في جمهورية تتارستان منذ 15 عاما، والحاصل على صفة اتحادية، بينها دول عربية مثل مصر والكويت والإمارات والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وتونس واليمن.
المدير العام لمركز الاعتماد لدول مجلس التعاون الخليجي متعب الميزاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
الميزاني: شهادات الحلال بوابة المنتجات الروسية إلى أسواق الخليج
13:35 GMT
وكانت انطلقت في مدينة قازان الروسية، أمس الأربعاء، أعمال النسخة السادسة عشرة للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، والذي يستمر حتى 18 مايو/أيار، الجاري.
ويعد منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.
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