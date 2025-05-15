https://sarabic.ae/20250515/من-بابل-إلى-قلب-روسيا-الخط-العراقي-يسطر-حروفا-من-ذهب-في-قازان-فيديو-1100579591.html
"من بابل إلى قلب روسيا"... الخط العراقي يسطر حروفا من ذهب في قازان... فيديو
"من بابل إلى قلب روسيا"... الخط العراقي يسطر حروفا من ذهب في قازان... فيديو
سبوتنيك عربي
افتتح معرض فريد من نوعه بعنوان "الخط العراقي: من الأصول إلى الحاضر"، في متحف الثقافة الإسلامية بمسجد قول شري، وذلك في إطار الجزء الثقافي للمنتدى الاقتصادي... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T16:13+0000
2025-05-15T16:13+0000
2025-05-15T16:13+0000
روسيا
2025 منتدى قازان
حصري
تقارير سبوتنيك
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ويعرض المعرض لأول مرة في روسيا 39 عملاً لأعضاء الفرع البابلي لجمعية الخطاطين العراقيين: جاسم حمود حسين النجفي، جاسم التميمي، قاسم طاهر عباس الخفاجي، رسول حمزة ناصر الزركاني، خضير شراد كريم الجبوري، حيدر علي جبر حسين الشيباني. هؤلاء هم الخطاطون ومعلمو الخط والفائزون في المسابقات الإقليمية والدولية. وتحتل أعمالهم مكانة مميزة في المتاحف والمجموعات الخاصة.ويقدم المعرض تركيبات خطية بأسلوب كلاسيكي على الورق باستخدام تقنيات الحبر والتذهيب، وعلى القماش باستخدام مواد حديثة مثل الأكريليك ورقائق النحاس. تتميز العديد من الأعمال بمزيج من أنماط الخط الإسلامي المختلفة، فضلاً عن التجريب في كتابة الحروف والكلمات.بالنسبة للزائرين الأوائل، تم إجراء الجولة شخصيًا من قبل رئيس جمعية الخطاطين البابليين، الخطاط الزركاني رسول حمزة ناصر، الذي جاء إلى روسيا خصيصًا لهذا الغرض.انطلقت في مدينة قازان الروسية، يوم أمس الأربعاء، أعمال النسخة السادسة عشرة للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، والذي يستمر حتى 18 مايو/أيار، ويعد منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.
https://sarabic.ae/20250514/انطلاق-أعمال-النسخة-الـ16-للمنتدى-الاقتصادي-الدولي-روسيا-العالم-الإسلامي-منتدى-قازان-1100539994.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, 2025 منتدى قازان, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, 2025 منتدى قازان, حصري, تقارير سبوتنيك
"من بابل إلى قلب روسيا"... الخط العراقي يسطر حروفا من ذهب في قازان... فيديو
حصري
افتتح معرض فريد من نوعه بعنوان "الخط العراقي: من الأصول إلى الحاضر"، في متحف الثقافة الإسلامية بمسجد قول شري، وذلك في إطار الجزء الثقافي للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".
ويعرض المعرض لأول مرة في روسيا 39 عملاً لأعضاء الفرع البابلي لجمعية الخطاطين العراقيين: جاسم حمود حسين النجفي، جاسم التميمي، قاسم طاهر عباس الخفاجي، رسول حمزة ناصر الزركاني، خضير شراد كريم الجبوري، حيدر علي جبر حسين الشيباني. هؤلاء هم الخطاطون ومعلمو الخط والفائزون في المسابقات الإقليمية والدولية. وتحتل أعمالهم مكانة مميزة في المتاحف والمجموعات الخاصة.
ويقدم المعرض تركيبات خطية بأسلوب كلاسيكي على الورق باستخدام تقنيات الحبر والتذهيب، وعلى القماش باستخدام مواد حديثة مثل الأكريليك ورقائق النحاس. تتميز العديد من الأعمال بمزيج من أنماط الخط الإسلامي المختلفة، فضلاً عن التجريب في كتابة الحروف والكلمات.
بالنسبة للزائرين الأوائل، تم إجراء الجولة شخصيًا من قبل رئيس جمعية الخطاطين البابليين، الخطاط الزركاني رسول حمزة ناصر، الذي جاء إلى روسيا خصيصًا لهذا الغرض.
الجدير بالذكر أنه تم إعداد المشروع بالتعاون مع البيت الروسي في العراق.
انطلقت في مدينة قازان الروسية، يوم أمس الأربعاء، أعمال النسخة السادسة عشرة للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، والذي يستمر حتى 18 مايو/أيار، ويعد منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.