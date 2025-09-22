عربي
إعلام: جرحى إثر انفجار في سوق بمحافظة أنطاليا التركية
روسيا والسعودية تعززان التعاون الأكاديمي بين جامعاتهما الإسلامية
روسيا والسعودية تعززان التعاون الأكاديمي بين جامعاتهما الإسلامية
سبوتنيك عربي
وقع معهد موسكو الإسلامي، والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة (المملكة العربية السعودية)، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون خلال المؤتمر الدولي "قراءات موسى... 22.09.2025
وأوضح الدكتور دامير محيتدينوف، رئيس معهد موسكو الإسلامي وحاصل على درجة الدكتوراه في اللاهوت، أن المذكرة وقعها من الجانب السعودي الدكتور صالح بن علي العقلا، رئيس الجامعة.وأشار إلى أن الوثيقة الأخيرة التي وقعتها جامعات مرموقة في روسيا والعالم العربي تجسد ثقة متبادلة وإمكاناتٍ واعدة للتعاون.ويهدف الاتفاق إلى تبادل الخبرات في المجالات العلمية والتعليمية، وتبادل الكوادر التدريسية والطلاب، بالإضافة إلى البرامج الأكاديمية، مع التأكيد على الاستعداد للمشاركة المتبادلة في المؤتمرات والفعاليات العلمية الأخرى.وزير الصناعة السعودي لـ"سبوتنيك": نعمل على تعزيز الشراكة مع روسيا وتوسيع دور شركاتها في المملكةالخطوط الجوية السعودية ترغب في زيادة رحلاتها إلى روسيا
السعودية
وقع معهد موسكو الإسلامي، والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة (المملكة العربية السعودية)، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون خلال المؤتمر الدولي "قراءات موسى بيجييف" في موسكو، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وأوضح الدكتور دامير محيتدينوف، رئيس معهد موسكو الإسلامي وحاصل على درجة الدكتوراه في اللاهوت، أن المذكرة وقعها من الجانب السعودي الدكتور صالح بن علي العقلا، رئيس الجامعة.

وقال محيتدينوف: "وقعت مذكرة تعاون بين المعهد الإسلامي والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ويشمل المشروع التعليمي تبادل الخبرات العلمية والتعليمية، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والبرامج الأكاديمية".

وأشار إلى أن الوثيقة الأخيرة التي وقعتها جامعات مرموقة في روسيا والعالم العربي تجسد ثقة متبادلة وإمكاناتٍ واعدة للتعاون.

وصرح مخيتنوف لوكالة "سبوتنيك"، قائلا: "من جانب الجالية المسلمة، نواصل، وسنواصل، بناء جسور مع العالم العربي".

ويهدف الاتفاق إلى تبادل الخبرات في المجالات العلمية والتعليمية، وتبادل الكوادر التدريسية والطلاب، بالإضافة إلى البرامج الأكاديمية، مع التأكيد على الاستعداد للمشاركة المتبادلة في المؤتمرات والفعاليات العلمية الأخرى.
