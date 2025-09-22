https://sarabic.ae/20250922/روسيا-والسعودية-تعززان-التعاون-الأكاديمي-بين-جامعاتهما-الإسلامية-1105127921.html
روسيا والسعودية تعززان التعاون الأكاديمي بين جامعاتهما الإسلامية
وقع معهد موسكو الإسلامي، والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة (المملكة العربية السعودية)، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون خلال المؤتمر الدولي "قراءات موسى
روسيا
العالم العربي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
وأوضح الدكتور دامير محيتدينوف، رئيس معهد موسكو الإسلامي وحاصل على درجة الدكتوراه في اللاهوت، أن المذكرة وقعها من الجانب السعودي الدكتور صالح بن علي العقلا، رئيس الجامعة.وأشار إلى أن الوثيقة الأخيرة التي وقعتها جامعات مرموقة في روسيا والعالم العربي تجسد ثقة متبادلة وإمكاناتٍ واعدة للتعاون.ويهدف الاتفاق إلى تبادل الخبرات في المجالات العلمية والتعليمية، وتبادل الكوادر التدريسية والطلاب، بالإضافة إلى البرامج الأكاديمية، مع التأكيد على الاستعداد للمشاركة المتبادلة في المؤتمرات والفعاليات العلمية الأخرى.
السعودية
وقع معهد موسكو الإسلامي، والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة (المملكة العربية السعودية)، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون خلال المؤتمر الدولي "قراءات موسى بيجييف" في موسكو، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وأوضح الدكتور دامير محيتدينوف، رئيس معهد موسكو الإسلامي وحاصل على درجة الدكتوراه في اللاهوت، أن المذكرة وقعها من الجانب السعودي الدكتور صالح بن علي العقلا، رئيس الجامعة.
وقال محيتدينوف: "وقعت مذكرة تعاون بين المعهد الإسلامي والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ويشمل المشروع التعليمي تبادل الخبرات العلمية والتعليمية، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والبرامج الأكاديمية".
وأشار إلى أن الوثيقة الأخيرة التي وقعتها جامعات مرموقة في روسيا والعالم العربي تجسد ثقة متبادلة وإمكاناتٍ واعدة للتعاون.
وصرح مخيتنوف لوكالة "سبوتنيك"، قائلا: "من جانب الجالية المسلمة، نواصل، وسنواصل، بناء جسور مع العالم العربي".
ويهدف الاتفاق إلى تبادل الخبرات في المجالات العلمية والتعليمية، وتبادل الكوادر التدريسية والطلاب، بالإضافة إلى البرامج الأكاديمية، مع التأكيد على الاستعداد للمشاركة المتبادلة في المؤتمرات والفعاليات العلمية الأخرى.