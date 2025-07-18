https://sarabic.ae/20250718/روسيا-والسعودية-تعززان-تعاونهما-الثنائي-تحضيرات-لمشاركة-واسعة-في-المنتديات-الدولية-1102788600.html
روسيا والسعودية تعززان تعاونهما الثنائي.. تحضيرات لمشاركة واسعة في المنتديات الدولية
روسيا والسعودية تعززان تعاونهما الثنائي.. تحضيرات لمشاركة واسعة في المنتديات الدولية
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة الروسية موسكو، لقاء بين أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة تنظيم منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، وسفير المملكة العربية... 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T09:57+0000
2025-07-18T09:57+0000
2025-07-18T09:57+0000
اقتصاد
روسيا
السعودية
سوق النفط
الرياض
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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وتناول اللقاء مشاركة الوفد السعودي في الفعاليات الاقتصادية الكبرى في روسيا، إضافة إلى التحضير لإطلاق بعثة تجارية روسية إلى السعودية بمشاركة ممثلين عن دوائر الأعمال ومؤسسات التنمية. بدوره أكد السفير السعودي في روسيا، عبد الرحمن بن سليمان الأحمد، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى زيارة عدد من المسؤولين السعوديين لروسيا في عام 2025، ما يعكس الثقة المتبادلة ورغبة المملكة في تعزيز التعاون. كما أعلن عن التحضير لإرسال بعثة أعمال سعودية إلى موسكو، في أغسطس/ آب المقبل، ومشاركة المملكة كدولة ضيف في منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" عام 2026.يذكر أن مؤسسة "روس كونغرس" المنظمة لهذه الفعاليات، تعد من أبرز المؤسسات الروسية غير المالية للتنمية، وتلعب دورا محوريا في الترويج للاستثمارات والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية، كما تجمع آلاف الخبراء وتعمل مع مؤسسات دولية كبرى، وتُعد منصة رئيسية للحوار الاقتصادي العالمي.وتأسست المؤسسة عام 2007، بهدف تسهيل تنمية الإمكانات الاقتصادية وتعزيز المصالح الوطنية وتعزيز صورة روسيا. وتقوم المؤسسة بدراسة وتحليل وتشكيل وتغطيّة شاملة للقضايا المدرجة على الأجندات الاقتصادية الروسية والعالمية.وزير الخارجية السعودي يفتتح مبنى سفارة المملكة في روسيا... فيديوقفزة في السعودية... أكثر الدول العربية إنتاجا للغاز الطبيعي عام 2024
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اقتصاد, روسيا, السعودية, سوق النفط, الرياض, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
اقتصاد, روسيا, السعودية, سوق النفط, الرياض, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
روسيا والسعودية تعززان تعاونهما الثنائي.. تحضيرات لمشاركة واسعة في المنتديات الدولية
شهدت العاصمة الروسية موسكو، لقاء بين أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة تنظيم منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، وسفير المملكة العربية السعودية في روسيا، عبد الرحمن بن سليمان الأحمد، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وتناول اللقاء مشاركة الوفد السعودي في الفعاليات الاقتصادية الكبرى في روسيا، إضافة إلى التحضير لإطلاق بعثة تجارية روسية إلى السعودية بمشاركة ممثلين عن دوائر الأعمال ومؤسسات التنمية.
وأشار كوبياكوف إلى أن "الزيادة الملحوظة في أعداد السياح بين البلدين تفتح فرصًا جديدة لتطوير في قطاع الضيافة وجذب سياح جدد إلى كل من روسيا والمملكة"، مؤكدًا أن "إشراك الجانب السعودي في مشاريع تطوير البنية التحتية السياحية في موسكو وسان بطرسبورغ ومناطق أخرى، بما في ذلك بحيرة بايكال وكامتشاتكا، أمر واعد".
بدوره أكد السفير السعودي في روسيا، عبد الرحمن بن سليمان الأحمد، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى زيارة عدد من المسؤولين السعوديين
لروسيا في عام 2025، ما يعكس الثقة المتبادلة ورغبة المملكة في تعزيز التعاون. كما أعلن عن التحضير لإرسال بعثة أعمال سعودية إلى موسكو، في أغسطس/ آب المقبل، ومشاركة المملكة كدولة ضيف في منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" عام 2026.
وناقش الطرفان تحضيرات مشاركة السعودية في منتدى الشرق الاقتصادي بمدينة فلاديفوستوك الروسية، في سبتمبر/ أيلول المقبل، ضمن فعاليات "يوم الصقر" المخصص للتنمية المستدامة والتعاون في حماية التنوع البيولوجي. وتمت أيضا مناقشة مشاركة المملكة بـ"أسبوع الطاقة الروسي"، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، حيث تسعى الرياض لتعزيز الحوار حول التحول المستدام للطاقة والابتكار في قطاع النفط والغاز.
يذكر أن مؤسسة "روس كونغرس" المنظمة لهذه الفعاليات، تعد من أبرز المؤسسات الروسية غير المالية للتنمية، وتلعب دورا محوريا في الترويج للاستثمارات والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية، كما تجمع آلاف الخبراء وتعمل مع مؤسسات دولية كبرى، وتُعد منصة رئيسية للحوار الاقتصادي العالمي.
وتأسست المؤسسة عام 2007، بهدف تسهيل تنمية الإمكانات الاقتصادية وتعزيز المصالح الوطنية وتعزيز صورة روسيا. وتقوم المؤسسة بدراسة وتحليل وتشكيل وتغطيّة شاملة للقضايا المدرجة على الأجندات الاقتصادية الروسية والعالمية.