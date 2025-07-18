https://sarabic.ae/20250718/روسيا-والسعودية-تعززان-تعاونهما-الثنائي-تحضيرات-لمشاركة-واسعة-في-المنتديات-الدولية-1102788600.html

روسيا والسعودية تعززان تعاونهما الثنائي.. تحضيرات لمشاركة واسعة في المنتديات الدولية

روسيا والسعودية تعززان تعاونهما الثنائي.. تحضيرات لمشاركة واسعة في المنتديات الدولية

سبوتنيك عربي

شهدت العاصمة الروسية موسكو، لقاء بين أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة تنظيم منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، وسفير المملكة العربية... 18.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-18T09:57+0000

2025-07-18T09:57+0000

2025-07-18T09:57+0000

اقتصاد

روسيا

السعودية

سوق النفط

الرياض

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

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وتناول اللقاء مشاركة الوفد السعودي في الفعاليات الاقتصادية الكبرى في روسيا، إضافة إلى التحضير لإطلاق بعثة تجارية روسية إلى السعودية بمشاركة ممثلين عن دوائر الأعمال ومؤسسات التنمية. بدوره أكد السفير السعودي في روسيا، عبد الرحمن بن سليمان الأحمد، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى زيارة عدد من المسؤولين السعوديين لروسيا في عام 2025، ما يعكس الثقة المتبادلة ورغبة المملكة في تعزيز التعاون. كما أعلن عن التحضير لإرسال بعثة أعمال سعودية إلى موسكو، في أغسطس/ آب المقبل، ومشاركة المملكة كدولة ضيف في منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" عام 2026.يذكر أن مؤسسة "روس كونغرس" المنظمة لهذه الفعاليات، تعد من أبرز المؤسسات الروسية غير المالية للتنمية، وتلعب دورا محوريا في الترويج للاستثمارات والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية، كما تجمع آلاف الخبراء وتعمل مع مؤسسات دولية كبرى، وتُعد منصة رئيسية للحوار الاقتصادي العالمي.وتأسست المؤسسة عام 2007، بهدف تسهيل تنمية الإمكانات الاقتصادية وتعزيز المصالح الوطنية وتعزيز صورة روسيا. وتقوم المؤسسة بدراسة وتحليل وتشكيل وتغطيّة شاملة للقضايا المدرجة على الأجندات الاقتصادية الروسية والعالمية.وزير الخارجية السعودي يفتتح مبنى سفارة المملكة في روسيا... فيديوقفزة في السعودية... أكثر الدول العربية إنتاجا للغاز الطبيعي عام 2024

https://sarabic.ae/20250714/وزير-الصناعة-السعودي-لـسبوتنيك-نعمل-على-تعزيز-الشراكة-مع-روسيا-وتوسيع-دور-شركاتها-في-المملكة-1102583474.html

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اقتصاد, روسيا, السعودية, سوق النفط, الرياض, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي