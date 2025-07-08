قفزة في السعودية... أكثر الدول العربية إنتاجا للغاز الطبيعي عام 2024
© Sputnik . Igor Zarembo/
تابعنا عبر
أبرزت قائمة لأكثر الدول العربية إنتاجا للغاز الطبيعي في عام 2024، ارتفاع الإنتاج لـ7 دول بقيادة السعودية، التي سجلت قفزة سنوية كمية، مقابل تراجع حاد في مصر والجزائر.
وتم نشر بيانات على منصة "الطاقة"، أظهرت أن إجمالي إنتاج الغاز في الدول العربية التي ترصدها القائمة وتضم 11 دولة، انخفض إلى 610.3 مليار متر مكعب خلال 2024، مقابل 613.9 مليار متر مكعب في عام 2023.
ورغم ذلك، نجحت العديد من دول المنطقة في زيادة إنتاجها من الغاز بصورة واضحة ومنها السعودية والإمارات، في ظل تنمية الموارد غير التقليدية.
وجاء ذلك مع ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي عالميا إلى 4.12 تريليون متر مكعب خلال عام 2024، مقابل 4.06 تريليون متر مكعب في العام السابق له.
تصدر قطري
تستمر قطر في تصدرها قائمة أكثر الدول العربية إنتاجا للغاز الطبيعي، وفقا للأرقام الآتية:
1.قطر: 179.5 مليار متر مكعب.
2.السعودية: 121.5 مليار متر مكعب.
3.الجزائر: 94.7 مليار متر مكعب.
4.الإمارات: 61.4 مليار متر مكعب
5.مصر: 47.5 مليار متر مكعب.
6.سلطنة عمان: 45.3 مليار متر مكعب.
7.البحرين: 16.6 مليار متر مكعب.
8.الكويت: 14.9 مليار متر مكعب.
9.ليبيا: 14.3 مليار متر مكعب.
10.العراق: 11.9 مليار متر مكعب.
ويوضح التقرير السنوي، الصادر عن المعهد البريطاني، أن إنتاج قطر من الغاز تراجع إلى 179.5 مليار متر مكعب خلال عام 2024، مقابل 181 مليار متر مكعب، أي بفارق سنوي بلغ 1.5 مليار متر مكعب.
ومن المتوقع أن يشهد إنتاج الدوحة من الغاز انتعاشًا خلال العام المقبل (2026) مع بدء البلاد تشغيل أول خط إنتاج للغاز المسال من مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي، بطاقة 32 مليون طن سنويا (مليون طن يعادل 1.360 مليار متر مكعب من الغاز).
السعودية تحقق تقدما ملحوظا
تعد السعودية ثاني أكثر الدول العربية إنتاجًا للغاز في 2024 مع قفزة إنتاجها بمقدار سنوي 4.1 مليار متر مكعب، وبنسبة 3.2%، ليسجل مستوى قياسيًا عند 121.5 مليار متر مكعب.
ومن المتوقع أن يشهد إنتاج السعودية طفرة كبيرة مع بدء تشغيل حقل الجافورة الضخم للغاز غير التقليدي، الذي يحتوي على احتياطيات بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية (6.48 تريليون متر مكعب)، بالإضافة إلى 75 مليار برميل من المكثفات.
ومن المخطط بدء الإنتاج من حقل الجافورة خلال 2025 بمعدل إنتاج 200 مليون قدم مكعبة يوميًا (5.7 مليون متر مكعب يوميًا)، على أن يصل إلى مليارَي قدم مكعبة يوميًا (57 مليون متر مكعب يوميًا) بحلول عام 2030.
وفي المركز الثالث، جاءت الجزائر ضمن قائمة أكثر الدول العربية إنتاجًا للغاز، وسط انخفاض إنتاجها بمعدل سنوي 6.8 مليار متر مكعب، وبنسبة 7%، ليصل إلى أقل مستوى منذ عام 2020.
تطور كبير في إنتاج الإمارات
ارتفع ترتيب الإمارات إلى المركز الرابع في قائمة أكثر الدول العربية إنتاجا للغاز الطبيعي مع زيادة إنتاجها بمقدار سنوي 6.1 مليار متر مكعب، وبنسبة 10.8%، لتسجل أعلى مستوى في تاريخها.
وصعد إنتاج الإمارات من الغاز إلى 61.4 مليار متر مكعب خلال 2024، مقابل 55.3 مليار متر مكعب في العام السابق له.
تراجع في إنتاج الغاز المصري
وتأخرت مصر بالترتيب إلى المركز الخامس ضمن قائمة أكثر الدول العربية إنتاجًا للغاز، مع انخفاض إنتاجها بمقدار 9.6 مليار متر مكعب وبنسبة 17%، ليهبط إلى أقل مستوى منذ 2016.
وتراجع إنتاج مصر من الغاز إلى 47.5 مليار متر مكعب خلال 2024، مقابل 57.1 مليار متر مكعب في العام السابق له.
تصاعد إنتاج عمان والبحرين والكويت
في المركز السادس، جاءت سلطنة عمان في قائمة أكثر الدول العربية إنتاجًا للغاز الطبيعي، مع نجاحها في تحقيق زيادة بمقدار 2.1 مليار متر مكعب، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 45.3 مليار متر مكعب، مقابل 43.2 مليار متر مكعب في عام 2023.
وسابعا، حلت البحرين مع ارتفاع إنتاجها من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي إلى 16.6 مليار متر مكعب، مقابل 15.8 مليارًا في عام 2023، أي بمقدار زيادة سنوية 800 مليون متر مكعب.
بينما جاءت دولة الكويت في الترتيب الثامن ضمن قائمة أكثر الدول العربية إنتاجًا للغاز مع تحقيقها زيادة طفيفة، ليصل إلى 14.9 مليار متر مكعب في 2024، مقابل 14.8 مليارًا في العام السابق له.
ليبيا والعراق في المركزين التاسع والعاشر تواليا
وسجلت ليبيا تراجعا في إنتاج الغاز الطبيعي بفارق سنوي 500 مليون متر مكعب؛ ليصل إلى 14.3 مليار متر مكعب في عام 2024، مقابل 14.8 مليارا في عام 2023، لتحل في المركز التاسع ضمن القائمة.
وعاشرا، جاء العراق في قائمة أكثر الدول العربية إنتاجًا للغاز الطبيعي، مع ارتفاع إنتاجه بمقدار 1.5 مليار متر مكعب ليصل إلى 11.9 مليار متر مكعب خلال العام الماضي.