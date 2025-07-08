https://sarabic.ae/20250708/قفزة-في-السعودية-أكثر-الدول-العربية-إنتاجا-للغاز-الطبيعي-عام-2024-1102466729.html

قفزة في السعودية... أكثر الدول العربية إنتاجا للغاز الطبيعي عام 2024

قفزة في السعودية... أكثر الدول العربية إنتاجا للغاز الطبيعي عام 2024

سبوتنيك عربي

أبرزت قائمة لأكثر الدول العربية إنتاجا للغاز الطبيعي في عام 2024، ارتفاع الإنتاج لـ7 دول بقيادة السعودية، التي سجلت قفزة سنوية كمية، مقابل تراجع حاد في مصر... 08.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-08T07:17+0000

2025-07-08T07:17+0000

2025-07-08T07:17+0000

العالم العربي

اقتصاد

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وتم نشر بيانات على منصة "الطاقة"، أظهرت أن إجمالي إنتاج الغاز في الدول العربية التي ترصدها القائمة وتضم 11 دولة، انخفض إلى 610.3 مليار متر مكعب خلال 2024، مقابل 613.9 مليار متر مكعب في عام 2023.ورغم ذلك، نجحت العديد من دول المنطقة في زيادة إنتاجها من الغاز بصورة واضحة ومنها السعودية والإمارات، في ظل تنمية الموارد غير التقليدية.تصدر قطريتستمر قطر في تصدرها قائمة أكثر الدول العربية إنتاجا للغاز الطبيعي، وفقا للأرقام الآتية:ومن المتوقع أن يشهد إنتاج الدوحة من الغاز انتعاشًا خلال العام المقبل (2026) مع بدء البلاد تشغيل أول خط إنتاج للغاز المسال من مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي، بطاقة 32 مليون طن سنويا (مليون طن يعادل 1.360 مليار متر مكعب من الغاز).السعودية تحقق تقدما ملحوظاتعد السعودية ثاني أكثر الدول العربية إنتاجًا للغاز في 2024 مع قفزة إنتاجها بمقدار سنوي 4.1 مليار متر مكعب، وبنسبة 3.2%، ليسجل مستوى قياسيًا عند 121.5 مليار متر مكعب.ومن المخطط بدء الإنتاج من حقل الجافورة خلال 2025 بمعدل إنتاج 200 مليون قدم مكعبة يوميًا (5.7 مليون متر مكعب يوميًا)، على أن يصل إلى مليارَي قدم مكعبة يوميًا (57 مليون متر مكعب يوميًا) بحلول عام 2030.تطور كبير في إنتاج الإماراتارتفع ترتيب الإمارات إلى المركز الرابع في قائمة أكثر الدول العربية إنتاجا للغاز الطبيعي مع زيادة إنتاجها بمقدار سنوي 6.1 مليار متر مكعب، وبنسبة 10.8%، لتسجل أعلى مستوى في تاريخها.تراجع في إنتاج الغاز المصريوتأخرت مصر بالترتيب إلى المركز الخامس ضمن قائمة أكثر الدول العربية إنتاجًا للغاز، مع انخفاض إنتاجها بمقدار 9.6 مليار متر مكعب وبنسبة 17%، ليهبط إلى أقل مستوى منذ 2016.تصاعد إنتاج عمان والبحرين والكويتفي المركز السادس، جاءت سلطنة عمان في قائمة أكثر الدول العربية إنتاجًا للغاز الطبيعي، مع نجاحها في تحقيق زيادة بمقدار 2.1 مليار متر مكعب، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 45.3 مليار متر مكعب، مقابل 43.2 مليار متر مكعب في عام 2023.بينما جاءت دولة الكويت في الترتيب الثامن ضمن قائمة أكثر الدول العربية إنتاجًا للغاز مع تحقيقها زيادة طفيفة، ليصل إلى 14.9 مليار متر مكعب في 2024، مقابل 14.8 مليارًا في العام السابق له.ليبيا والعراق في المركزين التاسع والعاشر توالياوسجلت ليبيا تراجعا في إنتاج الغاز الطبيعي بفارق سنوي 500 مليون متر مكعب؛ ليصل إلى 14.3 مليار متر مكعب في عام 2024، مقابل 14.8 مليارا في عام 2023، لتحل في المركز التاسع ضمن القائمة.وعاشرا، جاء العراق في قائمة أكثر الدول العربية إنتاجًا للغاز الطبيعي، مع ارتفاع إنتاجه بمقدار 1.5 مليار متر مكعب ليصل إلى 11.9 مليار متر مكعب خلال العام الماضي.العراق بالصدراة... أكبر 5 صفقات كهرباء عربية في يونيو 2025

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