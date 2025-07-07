https://sarabic.ae/20250707/وزير-الصناعة-السعودي-يبدأ-زيارة-رسمية-إلى-روسيا-لترسيخ-العلاقات-الاقتصادية-بين-البلدين--1102431324.html

وزير الصناعة السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا لترسيخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وزير الصناعة السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا لترسيخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين

سبوتنيك عربي

ترأس بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، وفدًا رفيع المستوى متوجهًا إلى روسيا الاتحادية، في الفترة من 7 إلى 10... 07.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-07T08:54+0000

2025-07-07T08:54+0000

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وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الاستثمار والصناعة والتعدين، ويؤكد ذلك اهتمام المملكة العميق بتعميق الشراكات الاقتصادية والصناعية بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لـ"رؤية السعودية 2030".وتتوج الزيارة بمشاركة المملكة العربية السعودية كدولة شريكة في معرض "إننوبروم 2025"، حيث سيفتتح الوزير الخريف، الجناح السعودي رسميا.ويعتزم رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، خلال الحدث، زيارة الجناح للحصول على فهم أعمق لقطاعات الاستثمار والصناعة والتعدين والسياحة، التي تشهد نموا سريعا في المملكة العربية السعودية.وسيعقد الوزير الخريف سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة الروسية، وقادة الصناعة وشركات التعدين.وتهدف هذه الأنشطة إلى توسيع التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية مثل التصنيع والبتروكيماويات، والتعدين والهندسة الميكانيكية وصناعة السيارات والتكنولوجيا المتقدمة.وستركز المناقشات على تعزيز التعاون في التنمية الصناعية والتعدين، فضلًا عن تعزيز التبادلات التجارية الموسعة بين البلدين.وسيجري الخريف أيضًا محادثات مع شركات التصنيع الروسية، بما في ذلك شركة "روستيخ"، وشركات من جمهورية تتارستان الروسية، ومنطقة تشيليابينسك، وشركة "يونايتد كونفيكشنري" المحدودة، وشركة "خيمبروم"، لمناقشة فرص التعاون في مجالات البتروكيماويات، وتصنيع السيارات، والصناعة والمجالات الرئيسية لاستراتيجية التنويع في رؤية المملكة العربية السعودية 2030.وتأتي الزيارة استكمالا لتاريخ العلاقات السعودية الروسية المشتركة التي يعود تاريخها إلى عام 1926، عندما أصبح الاتحاد السوفييتي أول دولة تعترف رسميا بالمملكة العربية السعودية، ومنذ ذلك الحين، حافظ البلدان على علاقات ثنائية طيبة.وتعزز هذا الأساس بزيارة الرئيس بوتين إلى المملكة العربية السعودية في عام 2019، والتي تم خلالها توقيع 20 اتفاقية إضافية في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الطاقة والاستثمار والتعدين والطيران والسياحة والتكنولوجيا، ومنذ ذلك الحين، ساهمت هذه الاتفاقيات في التوسع المطّرد للتجارة بين البلدين.وشهد التعاون التجاري والصناعي بين المملكة العربية السعودية وروسيا، توسعا كبيرا في السنوات الأخيرة، مدفوعا بالمصالح المشتركة في التنوع الاقتصادي وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.ومنذ إنشاء اللجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، عمل البلدان بشكل نشط على تعزيز المصالح الصناعية المتبادلة.وتواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية العمل مع نظيراتها الروسية، لتوسيع التعاون في مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك التعدين والآلات والمعدات والتصنيع والأغذية والأدوية والأجهزة الطبية.وتقدم هذه النهضة الصناعية، إلى جانب الريادة العالمية التي تتمتع بها روسيا في مجال التعدين وإنتاج المعادن، فرصا واعدة للنمو المشترك في التحول الصناعي والتعديني في المملكة العربية السعودية.وعلى وجه الخصوص، في قطاع التعدين، يتمتع كلا البلدين باحتياطيات معدنية كبيرة وقدرات معالجة متقدمة، وفي عام 2024، تم توقيع مذكرة تعاون بين المملكة العربية السعودية وروسيا تشمل الاستكشاف الجيولوجي وتنمية الموارد المعدنية وتبادل المعرفة التقنية.ولتعزيز هذه العلاقات والحفاظ عليها، تعمل الوزارة بشكل وثيق مع منظمات التنمية الصناعية السعودية مثل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية والهيئة الملكية للجبيل وينبع لجذب الاستثمارات الروسية إلى المناطق الصناعية في المملكة.وقد أدت هذه الجهود بالفعل إلى قيام العديد من الشركات الروسية بإنشاء حضور لها في المملكة العربية السعودية، في مجالات مثل البلاستيك والبتروكيماويات والمعدات الصناعية.علاوة على ذلك، تستثمر شركة أرامكو السعودية بشكل نشط في قطاع النفط والغاز الروسي، مما يساعد على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.وتشكل المناقشات بشأن الإعفاءات المتبادلة من التأشيرات وإطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين الرياض وموسكو، المقرر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، جزءا من هذه الرؤية الأوسع لتعميق التعاون في القطاعات كافة.وتشكل زيارة الوزير بندر بن إبراهيم الخريف، معلمًا مهمًا في الشراكة المستمرة بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، ما يعزز الرغبة المشتركة في توسيع العلاقات في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة والتكنولوجيا والتجارة والصناعة، والتعاون في مجال التعدين دعمًا للنمو الاقتصادي المستدام لكلا البلدين.وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا الاتحاديةلافروف: نأمل في زيارة ولي عهد السعودية إلى القمة الروسية العربية الأولى

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