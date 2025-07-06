وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية

عربي
افتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:45 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:04 GMT
18 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
09:22 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
10:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
10 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:29 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
روسيا لن تقبل أي تسوية في أوكرانيا لا تراعي مصالحها الأمنية، ورد إيجابي من حماس على مقترح وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
08:15 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تحذير من كارثة إنسانية في دارفور السودانية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
10:03 GMT
45 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن عدم قبول التعديلات المقترحة من حماس لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل العالم مقبل على أزمة اقتصادية كبيرة بسبب الديون؟
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:30 GMT
30 د
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https://sarabic.ae/20250706/وزير-الصناعة-والثروة-المعدنية-السعودي-يبدأ-زيارة-رسمية-إلى-روسيا-1102405151.html
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية
سبوتنيك عربي
يترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، وفدًا رسميًا في زيارة إلى روسيا الاتحادية، في الفترة من 7 إلى 10 يوليو/ تموز الجاري، لتعزيز... 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T11:37+0000
2025-07-06T11:37+0000
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وتشمل الزيارة، افتتاح الجناح السعودي في معرض "إنوبروم 2025" بمدينة يكاترينبورغ الروسية، والذي يستعرض فرص الاستثمار في المملكة، وتُنتظر زيارة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، للجناح، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.ويعقد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، خلال زيارته، سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الروس وشركات كبرى مثل "نوريلسك نيكل" و"روستيخ" الروسيتين، لبحث الشراكات في التصنيع والتعدين والبتروكيماويات، إلى جانب جهود لجذب الاستثمارات الروسية إلى المدن الصناعية السعودية.وتأتي الزيارة امتدادًا لعلاقات تاريخية بين السعودية وروسيا، تعود لعام 1926، التي شهدت تطورًا لافتًا بعد زيارات رفيعة بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما أدى إلى قفزة في حجم التبادل التجاري غير النفطي من 1.8 مليار ريال في 2016 إلى 12.3 مليار في 2024.وتشكل الزيارة محطة جديدة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع التعاون في قطاعات حيوية تخدم النمو الاقتصادي المستدام لكلا البلدين.
https://sarabic.ae/20250706/وزير-الخارجية-السعودي-يفتتح-مبنى-سفارة-المملكة-في-روسيا-فيديو-1102398221.html
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روسيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
روسيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية

11:37 GMT 06.07.2025
© Photo / Saudi Ministry of industry and Mineral Resourcesوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
© Photo / Saudi Ministry of industry and Mineral Resources
تابعنا عبر
يترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، وفدًا رسميًا في زيارة إلى روسيا الاتحادية، في الفترة من 7 إلى 10 يوليو/ تموز الجاري، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في مجالات الصناعة، التعدين، الطيران، والتقنيات المتقدمة، ضمن أهداف "رؤية السعودية 2030".
وتشمل الزيارة، افتتاح الجناح السعودي في معرض "إنوبروم 2025" بمدينة يكاترينبورغ الروسية، والذي يستعرض فرص الاستثمار في المملكة، وتُنتظر زيارة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، للجناح، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
ويعقد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، خلال زيارته، سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الروس وشركات كبرى مثل "نوريلسك نيكل" و"روستيخ" الروسيتين، لبحث الشراكات في التصنيع والتعدين والبتروكيماويات، إلى جانب جهود لجذب الاستثمارات الروسية إلى المدن الصناعية السعودية.
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود: - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
وزير الخارجية السعودي يفتتح مبنى سفارة المملكة في روسيا... فيديو
05:48 GMT
وتأتي الزيارة امتدادًا لعلاقات تاريخية بين السعودية وروسيا، تعود لعام 1926، التي شهدت تطورًا لافتًا بعد زيارات رفيعة بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما أدى إلى قفزة في حجم التبادل التجاري غير النفطي من 1.8 مليار ريال في 2016 إلى 12.3 مليار في 2024.
كما تسعى السعودية وروسيا إلى تعزيز التعاون في "التعدين الأخضر"، وتوسيع التكامل في سلاسل الإمداد، وتحتفل الدولتان العام المقبل 2026، بمرور 100 عام على العلاقات الثنائية، مع مبادرات ثقافية وسياحية تشمل إعفاءات متبادلة من التأشيرات ورحلات جوية مباشرة بين الرياض وموسكو.
وتشكل الزيارة محطة جديدة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع التعاون في قطاعات حيوية تخدم النمو الاقتصادي المستدام لكلا البلدين.
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