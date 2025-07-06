https://sarabic.ae/20250706/وزير-الصناعة-والثروة-المعدنية-السعودي-يبدأ-زيارة-رسمية-إلى-روسيا-1102405151.html
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية
سبوتنيك عربي
يترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، وفدًا رسميًا في زيارة إلى روسيا الاتحادية، في الفترة من 7 إلى 10 يوليو/ تموز الجاري، لتعزيز... 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T11:37+0000
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وتشمل الزيارة، افتتاح الجناح السعودي في معرض "إنوبروم 2025" بمدينة يكاترينبورغ الروسية، والذي يستعرض فرص الاستثمار في المملكة، وتُنتظر زيارة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، للجناح، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.ويعقد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، خلال زيارته، سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الروس وشركات كبرى مثل "نوريلسك نيكل" و"روستيخ" الروسيتين، لبحث الشراكات في التصنيع والتعدين والبتروكيماويات، إلى جانب جهود لجذب الاستثمارات الروسية إلى المدن الصناعية السعودية.وتأتي الزيارة امتدادًا لعلاقات تاريخية بين السعودية وروسيا، تعود لعام 1926، التي شهدت تطورًا لافتًا بعد زيارات رفيعة بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما أدى إلى قفزة في حجم التبادل التجاري غير النفطي من 1.8 مليار ريال في 2016 إلى 12.3 مليار في 2024.وتشكل الزيارة محطة جديدة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع التعاون في قطاعات حيوية تخدم النمو الاقتصادي المستدام لكلا البلدين.
https://sarabic.ae/20250706/وزير-الخارجية-السعودي-يفتتح-مبنى-سفارة-المملكة-في-روسيا-فيديو-1102398221.html
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روسيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
روسيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية
يترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، وفدًا رسميًا في زيارة إلى روسيا الاتحادية، في الفترة من 7 إلى 10 يوليو/ تموز الجاري، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في مجالات الصناعة، التعدين، الطيران، والتقنيات المتقدمة، ضمن أهداف "رؤية السعودية 2030".
وتشمل الزيارة، افتتاح الجناح السعودي في معرض "إنوبروم 2025" بمدينة يكاترينبورغ الروسية، والذي يستعرض فرص الاستثمار في المملكة، وتُنتظر زيارة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، للجناح، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
ويعقد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، خلال زيارته، سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الروس وشركات كبرى مثل "نوريلسك نيكل" و"روستيخ" الروسيتين، لبحث الشراكات في التصنيع والتعدين والبتروكيماويات، إلى جانب جهود لجذب الاستثمارات الروسية إلى المدن الصناعية السعودية.
وتأتي الزيارة امتدادًا لعلاقات تاريخية بين السعودية وروسيا، تعود لعام 1926، التي شهدت تطورًا لافتًا بعد زيارات رفيعة بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما أدى إلى قفزة في حجم التبادل التجاري غير النفطي من 1.8 مليار ريال في 2016 إلى 12.3 مليار في 2024.
كما تسعى السعودية وروسيا إلى تعزيز التعاون في "التعدين الأخضر"، وتوسيع التكامل في سلاسل الإمداد، وتحتفل الدولتان العام المقبل 2026، بمرور 100 عام على العلاقات الثنائية، مع مبادرات ثقافية وسياحية تشمل إعفاءات متبادلة من التأشيرات ورحلات جوية مباشرة بين الرياض وموسكو.
وتشكل الزيارة محطة جديدة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع التعاون في قطاعات حيوية تخدم النمو الاقتصادي المستدام لكلا البلدين.