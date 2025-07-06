وزير الخارجية السعودي يفتتح مبنى سفارة المملكة في روسيا... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:45 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:04 GMT
18 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
09:22 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
10:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
10 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:29 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
روسيا لن تقبل أي تسوية في أوكرانيا لا تراعي مصالحها الأمنية، ورد إيجابي من حماس على مقترح وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
08:15 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تحذير من كارثة إنسانية في دارفور السودانية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
10:03 GMT
45 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟
16:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250706/وزير-الخارجية-السعودي-يفتتح-مبنى-سفارة-المملكة-في-روسيا-فيديو-1102398221.html
وزير الخارجية السعودي يفتتح مبنى سفارة المملكة في روسيا... فيديو
وزير الخارجية السعودي يفتتح مبنى سفارة المملكة في روسيا... فيديو
سبوتنيك عربي
افتتح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، مبنى سفارة المملكة العربية السعودية الجديد في العاصمة الروسية موسكو. 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T05:48+0000
2025-07-06T05:51+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار السعودية اليوم
السعودية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102348034_0:265:2703:1785_1920x0_80_0_0_8f95422e037f4469a8c6c8329e617e09.jpg
ولدى وصول وزير الخارجية السعودي إلى مقر السفارة، أزاح الستار عن لوحة الافتتاح التذكارية، كما اطّلع على المقر الجديد وما يضمه من مرافق وأقسام بعد الانتهاء من مشروع تجهيزه وتأثيثه.وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن افتتاح رحلات جوية مباشرة بين روسيا والمملكة العربية السعودية مُقرر في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما سيسهم في توسيع التبادلات السياحية والتواصل بين دوائر الأعمال.وقال لافروف، عقب محادثاته مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود: "أنا واثق من أن توسيع التبادلات السياحية، والتواصل بين دوائر الأعمال، والتواصل بين الشعبين بشكل عام، سيسهله، أولًا افتتاح الرحلات الجوية المباشرة بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، والمقرر في أكتوبر من هذا العام، وكذلك اتفاق الإعفاء من متطلبات التأشيرة".ووصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الخميس الماضي، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية.وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد تلقى الأحد الماضي، رسالة خطية من نظيره الروسي سيرغي لافروف، تناولت العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.
https://sarabic.ae/20250512/صنع-في-روسيا-يقدم-أفضل-المنتجات-الروسية-في-معرض-الغذاء-السعودي-2025-في-الرياض-1100443971.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102348034_0:11:2703:2038_1920x0_80_0_0_1f78b79e0d8c96f2412a66568b915e68.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم

وزير الخارجية السعودي يفتتح مبنى سفارة المملكة في روسيا... فيديو

05:48 GMT 06.07.2025 (تم التحديث: 05:51 GMT 06.07.2025)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود:
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود: - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
افتتح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، مبنى سفارة المملكة العربية السعودية الجديد في العاصمة الروسية موسكو.
ولدى وصول وزير الخارجية السعودي إلى مقر السفارة، أزاح الستار عن لوحة الافتتاح التذكارية، كما اطّلع على المقر الجديد وما يضمه من مرافق وأقسام بعد الانتهاء من مشروع تجهيزه وتأثيثه.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن افتتاح رحلات جوية مباشرة بين روسيا والمملكة العربية السعودية مُقرر في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما سيسهم في توسيع التبادلات السياحية والتواصل بين دوائر الأعمال.
وقال لافروف، عقب محادثاته مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود: "أنا واثق من أن توسيع التبادلات السياحية، والتواصل بين دوائر الأعمال، والتواصل بين الشعبين بشكل عام، سيسهله، أولًا افتتاح الرحلات الجوية المباشرة بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، والمقرر في أكتوبر من هذا العام، وكذلك اتفاق الإعفاء من متطلبات التأشيرة".
منتدى صنع في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
"صنع في روسيا" يقدم أفضل المنتجات الروسية بمعرض "سعودي فود" في الرياض
12 مايو, 14:21 GMT
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن اتفاق نظام الإعفاء من التأشيرة بين البلدين في مراحله النهائية من الإعداد.
ووصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الخميس الماضي، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد تلقى الأحد الماضي، رسالة خطية من نظيره الروسي سيرغي لافروف، تناولت العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала