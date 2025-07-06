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وزير الخارجية السعودي يفتتح مبنى سفارة المملكة في روسيا... فيديو

وزير الخارجية السعودي يفتتح مبنى سفارة المملكة في روسيا... فيديو

سبوتنيك عربي

افتتح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، مبنى سفارة المملكة العربية السعودية الجديد في العاصمة الروسية موسكو. 06.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-06T05:48+0000

2025-07-06T05:48+0000

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ولدى وصول وزير الخارجية السعودي إلى مقر السفارة، أزاح الستار عن لوحة الافتتاح التذكارية، كما اطّلع على المقر الجديد وما يضمه من مرافق وأقسام بعد الانتهاء من مشروع تجهيزه وتأثيثه.وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن افتتاح رحلات جوية مباشرة بين روسيا والمملكة العربية السعودية مُقرر في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما سيسهم في توسيع التبادلات السياحية والتواصل بين دوائر الأعمال.وقال لافروف، عقب محادثاته مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود: "أنا واثق من أن توسيع التبادلات السياحية، والتواصل بين دوائر الأعمال، والتواصل بين الشعبين بشكل عام، سيسهله، أولًا افتتاح الرحلات الجوية المباشرة بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، والمقرر في أكتوبر من هذا العام، وكذلك اتفاق الإعفاء من متطلبات التأشيرة".ووصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الخميس الماضي، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية.وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد تلقى الأحد الماضي، رسالة خطية من نظيره الروسي سيرغي لافروف، تناولت العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.

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