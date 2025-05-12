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"صنع في روسيا" يقدم أفضل المنتجات الروسية بمعرض "الغذاء السعودي 2025" في الرياض
"صنع في روسيا" يقدم أفضل المنتجات الروسية بمعرض "الغذاء السعودي 2025" في الرياض
سبوتنيك عربي
افتتح معرض "صنع في روسيا" على أراضي العاصمة السعودية الرياض، في المعرض الدولي المرموق "معرض الغذاء السعودي 2025"، الذي يقام في الفترة من 12 إلى 14 مايو/أيار في... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
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ووفقا لبيان مركز التصدير الروسي: "تشمل العلامة التجارية الوطنية منتجي وموردي المحاصيل الزراعية واللحوم ومنتجات الألبان والحلويات والسلع نصف المصنعة والمعلبة والمعكرونة والآيس كريم والوجبات الخفيفة والمشروبات المختلفة. وفي المجمل، أحضر المنتجون أكثر من طن من المنتجات للتذوق".وتابع البيان :"يخطط مركز التصدير الروسي خلال المعرض لعقد أكثر من 260 لقاء عمل بين الشركات الروسية المشاركة في المعرض والموزعين وممثلي سلاسل البيع بالتجزئة وصناعة الضيافة من المملكة العربية السعودية".ويعد معرض الأغذية السعودي أحد أكبر المعارض الغذائية المتخصصة، حيث يجذب اهتمام شركات تصنيع الأغذية الرائدة في العالم، ويجمع المعرض آلاف المشاركين والزوار من جميع أنحاء العالم، مما يوفر ظروفًا مواتية لإقامة اتصالات تجارية وإبرام عقود مربحة.بوتين: روسيا تواصل باستمرار وبنجاح تطوير التعاون مع دول العالم الإسلام"سوق العقارات الدولي" ينضم إلى منتدى قازان 2025
https://sarabic.ae/20250512/10-دول-تشارك-في-معرض-سوق-قازان-للحلال-ضمن-منتدى-قازان-2025-1100431475.html
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روسيا, السعودية, العالم, العالم العربي
روسيا, السعودية, العالم, العالم العربي

"صنع في روسيا" يقدم أفضل المنتجات الروسية بمعرض "الغذاء السعودي 2025" في الرياض

14:21 GMT 12.05.2025 (تم التحديث: 14:23 GMT 12.05.2025)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "صنع في روسيا"
منتدى صنع في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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افتتح معرض "صنع في روسيا" على أراضي العاصمة السعودية الرياض، في المعرض الدولي المرموق "معرض الغذاء السعودي 2025"، الذي يقام في الفترة من 12 إلى 14 مايو/أيار في العاصمة السعودية، حيث تشارك 38 شركة من 16 منطقة في روسيا في المعرض، وذلك بدعم من مركز التصدير الروسي.
ووفقا لبيان مركز التصدير الروسي: "تشمل العلامة التجارية الوطنية منتجي وموردي المحاصيل الزراعية واللحوم ومنتجات الألبان والحلويات والسلع نصف المصنعة والمعلبة والمعكرونة والآيس كريم والوجبات الخفيفة والمشروبات المختلفة. وفي المجمل، أحضر المنتجون أكثر من طن من المنتجات للتذوق".

وأوضح البيان أن هذه المشاركة بهذا العدد الكبير من الشركات الروسية تعد رمزًا للتطور الديناميكي للعلاقات التجارية بين البلدين وتفتح آفاقًا جديدة لمنتجي المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية الروسية.

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وتابع البيان :"يخطط مركز التصدير الروسي خلال المعرض لعقد أكثر من 260 لقاء عمل بين الشركات الروسية المشاركة في المعرض والموزعين وممثلي سلاسل البيع بالتجزئة وصناعة الضيافة من المملكة العربية السعودية".
ويعد معرض الأغذية السعودي أحد أكبر المعارض الغذائية المتخصصة، حيث يجذب اهتمام شركات تصنيع الأغذية الرائدة في العالم، ويجمع المعرض آلاف المشاركين والزوار من جميع أنحاء العالم، مما يوفر ظروفًا مواتية لإقامة اتصالات تجارية وإبرام عقود مربحة.
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