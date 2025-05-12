https://sarabic.ae/20250512/10-دول-تشارك-في-معرض-سوق-قازان-للحلال-ضمن-منتدى-قازان-2025-1100431475.html

10 دول تشارك في معرض "سوق قازان للحلال"

10 دول تشارك في معرض "سوق قازان للحلال"

سبوتنيك عربي

تنطلق فعاليات معرض "سوق قازان للحلال" في مدينة قازان الروسية، خلال الفترة من 13 إلى 18 مايو/أيار 2025، وذلك ضمن إطار منتدى "روسيا – العالم الإسلامي:منتدى قازان... 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T09:44+0000

2025-05-12T09:44+0000

2025-05-12T09:49+0000

العالم

2025 منتدى قازان

روسيا

حلال

الدول الإسلامية

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ويقام المعرض في منتزه قازان الصناعي، ليكون بذلك أكبر منصة تجارية للمنتجات الحلال في روسيا، حيث سيتم عرض مواد غذائية وملابس وإكسسوارات ومستحضرات تجميل وغيرها من المنتجات ذات الشهادات الحلال، من قبل شركات رائدة في العالم الإسلامي. نمو سوق الحلال في تتارستانتعتبر جمهورية تتارستان الروسية من أبرز مناطق روسيا في إنتاج المواد الحلال، حيث تعمل فيها أكثر من 150 شركة متخصصة، بينها نحو 20 شركة موجهة للتصدير. وقد بلغ حجم إنتاج المنتجات الحلال في الجمهورية أكثر من 10 مليارات روبل سنويا، مع نمو سنوي يقدر بـ10%. وبلغت قيمة الصادرات في عام 2024 نحو 14 مليون دولار، بنسبة نمو تجاوزت 21% مقارنة بعام 2023.وخلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، تم تصدير منتجات حلال بقيمة 8 ملايين دولار، معظمها من المنتجات الألبانية واللحوم والحلويات، مع خطة لرفع هذا الرقم إلى 17 مليون دولار بنهاية العام.وتعد أبرز الدول المستوردة للمنتجات الحلال من الجمهورية الروسية هي: دول رابطة الدول المستقلة، منغوليا، البرازيل، العراق، مصر، السعودية، الإمارات، الجزائر، كما يتم العمل على دخول أسواق ماليزيا والمغرب.ومن بين أبرز الشركات المصدرة:وتندرج هذه الجهود في إطار أهداف المشروع الوطني الروسي لتعزيز التصدير وتنويع الأسواق، وتعكس تعاظم الشراكة الاقتصادية بين روسيا والعالم الإسلامي.مشاريع جديدة لتطوير الممر الدولي للنقل "شمال – جنوب" في منتدى قازان 2025

https://sarabic.ae/20250512/بوتين-روسيا-تواصل-باستمرار-وبنجاح-تطوير-التعاون-مع-دول-العالم-الإسلامي-1100418769.html

https://sarabic.ae/20250505/سوق-العقارات-الدولي-ينضم-إلى-منتدى-قازان-2025-1100171873.html

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العالم, 2025 منتدى قازان, روسيا, حلال, الدول الإسلامية