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10 دول تشارك في معرض "سوق قازان للحلال"
10 دول تشارك في معرض "سوق قازان للحلال"
سبوتنيك عربي
تنطلق فعاليات معرض "سوق قازان للحلال" في مدينة قازان الروسية، خلال الفترة من 13 إلى 18 مايو/أيار 2025، وذلك ضمن إطار منتدى "روسيا – العالم الإسلامي:منتدى قازان... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T09:44+0000
2025-05-12T09:49+0000
العالم
2025 منتدى قازان
روسيا
حلال
الدول الإسلامية
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ويقام المعرض في منتزه قازان الصناعي، ليكون بذلك أكبر منصة تجارية للمنتجات الحلال في روسيا، حيث سيتم عرض مواد غذائية وملابس وإكسسوارات ومستحضرات تجميل وغيرها من المنتجات ذات الشهادات الحلال، من قبل شركات رائدة في العالم الإسلامي. نمو سوق الحلال في تتارستانتعتبر جمهورية تتارستان الروسية من أبرز مناطق روسيا في إنتاج المواد الحلال، حيث تعمل فيها أكثر من 150 شركة متخصصة، بينها نحو 20 شركة موجهة للتصدير. وقد بلغ حجم إنتاج المنتجات الحلال في الجمهورية أكثر من 10 مليارات روبل سنويا، مع نمو سنوي يقدر بـ10%. وبلغت قيمة الصادرات في عام 2024 نحو 14 مليون دولار، بنسبة نمو تجاوزت 21% مقارنة بعام 2023.وخلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، تم تصدير منتجات حلال بقيمة 8 ملايين دولار، معظمها من المنتجات الألبانية واللحوم والحلويات، مع خطة لرفع هذا الرقم إلى 17 مليون دولار بنهاية العام.وتعد أبرز الدول المستوردة للمنتجات الحلال من الجمهورية الروسية هي: دول رابطة الدول المستقلة، منغوليا، البرازيل، العراق، مصر، السعودية، الإمارات، الجزائر، كما يتم العمل على دخول أسواق ماليزيا والمغرب.ومن بين أبرز الشركات المصدرة:وتندرج هذه الجهود في إطار أهداف المشروع الوطني الروسي لتعزيز التصدير وتنويع الأسواق، وتعكس تعاظم الشراكة الاقتصادية بين روسيا والعالم الإسلامي.مشاريع جديدة لتطوير الممر الدولي للنقل "شمال – جنوب" في منتدى قازان 2025
https://sarabic.ae/20250512/بوتين-روسيا-تواصل-باستمرار-وبنجاح-تطوير-التعاون-مع-دول-العالم-الإسلامي-1100418769.html
https://sarabic.ae/20250505/سوق-العقارات-الدولي-ينضم-إلى-منتدى-قازان-2025-1100171873.html
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العالم, 2025 منتدى قازان, روسيا, حلال, الدول الإسلامية
العالم, 2025 منتدى قازان, روسيا, حلال, الدول الإسلامية

10 دول تشارك في معرض "سوق قازان للحلال"

09:44 GMT 12.05.2025 (تم التحديث: 09:49 GMT 12.05.2025)
© Sputnik . Kirill Zykov/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصورفتيات يرتدين أزياء وطنية ويحملن حلوى "تشاك تشاك" التتارية التقليدية خلال مراسم استقبال مشاركين من المملكة العربية السعودية في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024
فتيات يرتدين أزياء وطنية ويحملن حلوى تشاك تشاك التتارية التقليدية خلال مراسم استقبال مشاركين من المملكة العربية السعودية في المنتدى الدولي روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© Sputnik . Kirill Zykov/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”
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تنطلق فعاليات معرض "سوق قازان للحلال" في مدينة قازان الروسية، خلال الفترة من 13 إلى 18 مايو/أيار 2025، وذلك ضمن إطار منتدى "روسيا – العالم الإسلامي:منتدى قازان 2025" في نسخته السادسة عشرة، والذي يعد أحد أبرز المنصات الاقتصادية بين روسيا والدول الإسلامية.
ويقام المعرض في منتزه قازان الصناعي، ليكون بذلك أكبر منصة تجارية للمنتجات الحلال في روسيا، حيث سيتم عرض مواد غذائية وملابس وإكسسوارات ومستحضرات تجميل وغيرها من المنتجات ذات الشهادات الحلال، من قبل شركات رائدة في العالم الإسلامي.

من المتوقع أن يشارك في المعرض أكثر من 150 شركة من 15 منطقة روسية، إلى جانب منتجين من 10 دول، من بينها: أفغانستان، باكستان، كازاخستان، أذربيجان، قرغيزستان، تركيا، إيران، الهند، السنغال، بالإضافة إلى أكثر من 40 ألف زائر.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
بوتين: روسيا تواصل باستمرار وبنجاح تطوير التعاون مع دول العالم الإسلامي
06:54 GMT

نمو سوق الحلال في تتارستان

تعتبر جمهورية تتارستان الروسية من أبرز مناطق روسيا في إنتاج المواد الحلال، حيث تعمل فيها أكثر من 150 شركة متخصصة، بينها نحو 20 شركة موجهة للتصدير. وقد بلغ حجم إنتاج المنتجات الحلال في الجمهورية أكثر من 10 مليارات روبل سنويا، مع نمو سنوي يقدر بـ10%. وبلغت قيمة الصادرات في عام 2024 نحو 14 مليون دولار، بنسبة نمو تجاوزت 21% مقارنة بعام 2023.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، تم تصدير منتجات حلال بقيمة 8 ملايين دولار، معظمها من المنتجات الألبانية واللحوم والحلويات، مع خطة لرفع هذا الرقم إلى 17 مليون دولار بنهاية العام.
وتعد أبرز الدول المستوردة للمنتجات الحلال من الجمهورية الروسية هي: دول رابطة الدول المستقلة، منغوليا، البرازيل، العراق، مصر، السعودية، الإمارات، الجزائر، كما يتم العمل على دخول أسواق ماليزيا والمغرب.
فتيات يرتدين الثوب التقليدي لجمهورية تتارستان خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024، 15 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
"سوق العقارات الدولي" ينضم إلى منتدى قازان 2025
5 مايو, 09:22 GMT

ومن بين أبرز الشركات المصدرة:

"أكولتشيف" (حلويات)
إيسين برودكشن" (حلويات وصلصات)
مجموعة "أغروسيلة" (لحوم)
"كاوسار" (لحوم)
"فامين-تتارستان" (زبدة وجبن)
"ميلك-غروب" (حليب مجفف)
وتندرج هذه الجهود في إطار أهداف المشروع الوطني الروسي لتعزيز التصدير وتنويع الأسواق، وتعكس تعاظم الشراكة الاقتصادية بين روسيا والعالم الإسلامي.
مشاريع جديدة لتطوير الممر الدولي للنقل "شمال – جنوب" في منتدى قازان 2025
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