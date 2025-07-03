https://sarabic.ae/20250703/وزير-الصناعة-السعودي-يترأس-وفد-المملكة-إلى-معرض-إينوبروم-1102305762.html
وزير الصناعة السعودي يترأس وفد المملكة إلى معرض "إينوبروم"
وزير الصناعة السعودي يترأس وفد المملكة إلى معرض "إينوبروم"
سبوتنيك عربي
يترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، وفداً من المملكة العربية السعودية إلى معرض "إنوبروم 2025" الصناعي الدولي، الذي يعقد في... 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T11:42+0000
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وتعد المملكة العربية السعودية شريكا في معرض "إينوبروم"، أحد أكبر وأهم المعارض الصناعية الدولية في روسيا، في خطوة تعكس حرص والتزام السعودية بتعزيز الروابط الاقتصادية والصناعية مع الأسواق العالمية، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية "رؤية 2030".كما ستتضمن الزيارة سلسلة من الاجتماعات الرفيعة المستوى مع مسؤولين روس، وممثلين عن قطاعي الأعمال والتعدين، وستركز الاجتماعات على تعزيز التعاون في قطاعات مثل الهندسة الميكانيكية، والبتروكيماويات، والتعدين، وصناعة السيارات، والتقنيات المتقدمة.يضم الوفد ممثلين عن 18 وزارة وهيئة سعودية، بالإضافة إلى أكثر من 20 شركة رائدة تعمل في قطاعات مثل الطاقة، والإنتاج الصناعي، والأتمتة، والمعادن، والسياحة، والثقافة.منذ إنشاء اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، دأب البلدان على تطوير شراكتهما في القطاع الصناعي بنشاط، ويولى اهتمام خاص لقطاعات التعدين، وتصنيع المعدات، والمعالجة الكيميائية، والتصنيع العالي التقنية.وفي عام 2024، شهدت التجارة الثنائية، خاصة في القطاعات غير النفطية، نموا ملحوظا في مجالات التعدين والمعدات الصناعية.وتؤكد مشاركة المملكة في "إنوبروم 2025" التزامها بتوسيع التعاون الدولي، وعرض قدراتها الصناعية، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية. ويمثل المعرض منصة استراتيجية لجذب الاستثمارات، وتوطيد العلاقات التجارية العالمية، ودعم أهداف التنويع الاقتصادي لرؤية 2030.مدير مركز الدراسات العربية الأوراسية: العلاقات الروسية السعودية تزدهر في المجالات كافةرئيس غرفة تجارة الرباط لـ"سبوتنيك": التعاون مع روسيا أولوية اقتصادية وفرصة لتحقيق مكاسب متبادلة
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, روسيا
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, روسيا
وزير الصناعة السعودي يترأس وفد المملكة إلى معرض "إينوبروم"
حصري
يترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، وفداً من المملكة العربية السعودية إلى معرض "إنوبروم 2025" الصناعي الدولي، الذي يعقد في مدينة يكاترينبورغ الروسية خلال الفترة من 7 إلى 10 يوليو/تموز.
وتعد المملكة العربية السعودية شريكا في معرض "إينوبروم"، أحد أكبر وأهم المعارض الصناعية الدولية في روسيا، في خطوة تعكس حرص والتزام السعودية بتعزيز الروابط الاقتصادية والصناعية مع الأسواق العالمية، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية "رؤية 2030".
وفي إطار الزيارة الرسمية، سيشارك الوزير في افتتاح الجناح السعودي في معرض "إينوبروم"، حيث سيتم عرض إنجازات المملكة في المجال الصناعي، واستعراض فرص الاستثمار والمبادرات الاستراتيجية للمملكة في إطار الاستراتيجية الصناعية الوطنية.
كما ستتضمن الزيارة سلسلة من الاجتماعات الرفيعة المستوى مع مسؤولين روس، وممثلين عن قطاعي الأعمال والتعدين، وستركز الاجتماعات على تعزيز التعاون في قطاعات مثل الهندسة الميكانيكية، والبتروكيماويات، والتعدين، وصناعة السيارات، والتقنيات المتقدمة.
يضم الوفد ممثلين عن 18 وزارة وهيئة سعودية، بالإضافة إلى أكثر من 20 شركة رائدة تعمل في قطاعات مثل الطاقة، والإنتاج الصناعي، والأتمتة، والمعادن، والسياحة، والثقافة.
ومن بين الجهات الحكومية المشاركة، "صنع في السعودية"، و"استثمر في السعودية"، و"زوروا السعودية"، ووزارة الطاقة، وهيئات الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى عدد من هياكل صندوق الاستثمارات العامة السيادي، بما في ذلك مشروع "نيوم"، وشركة تطوير المربع الجديد، ومجموعة "روشن".
منذ إنشاء اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني
، دأب البلدان على تطوير شراكتهما في القطاع الصناعي بنشاط، ويولى اهتمام خاص لقطاعات التعدين، وتصنيع المعدات، والمعالجة الكيميائية، والتصنيع العالي التقنية.
وفي عام 2024، شهدت التجارة الثنائية، خاصة في القطاعات غير النفطية، نموا ملحوظا في مجالات التعدين والمعدات الصناعية.
وتؤكد مشاركة المملكة في "إنوبروم 2025" التزامها بتوسيع التعاون الدولي، وعرض قدراتها الصناعية، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية. ويمثل المعرض منصة استراتيجية لجذب الاستثمارات، وتوطيد العلاقات التجارية العالمية، ودعم أهداف التنويع الاقتصادي لرؤية 2030.