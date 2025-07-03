وزير الصناعة السعودي يترأس وفد المملكة إلى معرض "إينوبروم"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
11:41 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
16:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية المكالمة الهاتفية بين ماكرون وبوتين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على المنطقة ودور مصر في حل الصراعات القائمة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
16:03 GMT
30 د
ملفات ساخنة
مقترح ويتكوف المعدل.. هل يقود لوقف إطلاق النار الدائم في غزة؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250703/وزير-الصناعة-السعودي-يترأس-وفد-المملكة-إلى-معرض-إينوبروم-1102305762.html
وزير الصناعة السعودي يترأس وفد المملكة إلى معرض "إينوبروم"
وزير الصناعة السعودي يترأس وفد المملكة إلى معرض "إينوبروم"
سبوتنيك عربي
يترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، وفداً من المملكة العربية السعودية إلى معرض "إنوبروم 2025" الصناعي الدولي، الذي يعقد في... 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T11:42+0000
2025-07-03T11:42+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/03/1102305452_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_ad1346ec2a84eb3bf74050807ed5895e.jpg
وتعد المملكة العربية السعودية شريكا في معرض "إينوبروم"، أحد أكبر وأهم المعارض الصناعية الدولية في روسيا، في خطوة تعكس حرص والتزام السعودية بتعزيز الروابط الاقتصادية والصناعية مع الأسواق العالمية، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية "رؤية 2030".كما ستتضمن الزيارة سلسلة من الاجتماعات الرفيعة المستوى مع مسؤولين روس، وممثلين عن قطاعي الأعمال والتعدين، وستركز الاجتماعات على تعزيز التعاون في قطاعات مثل الهندسة الميكانيكية، والبتروكيماويات، والتعدين، وصناعة السيارات، والتقنيات المتقدمة.يضم الوفد ممثلين عن 18 وزارة وهيئة سعودية، بالإضافة إلى أكثر من 20 شركة رائدة تعمل في قطاعات مثل الطاقة، والإنتاج الصناعي، والأتمتة، والمعادن، والسياحة، والثقافة.منذ إنشاء اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، دأب البلدان على تطوير شراكتهما في القطاع الصناعي بنشاط، ويولى اهتمام خاص لقطاعات التعدين، وتصنيع المعدات، والمعالجة الكيميائية، والتصنيع العالي التقنية.وفي عام 2024، شهدت التجارة الثنائية، خاصة في القطاعات غير النفطية، نموا ملحوظا في مجالات التعدين والمعدات الصناعية.وتؤكد مشاركة المملكة في "إنوبروم 2025" التزامها بتوسيع التعاون الدولي، وعرض قدراتها الصناعية، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية. ويمثل المعرض منصة استراتيجية لجذب الاستثمارات، وتوطيد العلاقات التجارية العالمية، ودعم أهداف التنويع الاقتصادي لرؤية 2030.مدير مركز الدراسات العربية الأوراسية: العلاقات الروسية السعودية تزدهر في المجالات كافةرئيس غرفة تجارة الرباط لـ"سبوتنيك": التعاون مع روسيا أولوية اقتصادية وفرصة لتحقيق مكاسب متبادلة
https://sarabic.ae/20250701/الشركات-السعودية-تسعى-لتوطين-التكنولوجيا-الروسية--1102258729.html
https://sarabic.ae/20250702/آسيا-إكسبو-توقيع-15-اتفاقية-بـ200-مليون-دولار-في-المنتدى-الزراعي-الصناعي-الروسي--السعودي---1102274981.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/03/1102305452_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_23f2073b955694369796dbc40cfd2e2f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, روسيا
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, روسيا

وزير الصناعة السعودي يترأس وفد المملكة إلى معرض "إينوبروم"

11:42 GMT 03.07.2025
© Photo / Saudi Ministry of industry and Mineral Resourcesوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
© Photo / Saudi Ministry of industry and Mineral Resources
تابعنا عبر
حصري
يترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، وفداً من المملكة العربية السعودية إلى معرض "إنوبروم 2025" الصناعي الدولي، الذي يعقد في مدينة يكاترينبورغ الروسية خلال الفترة من 7 إلى 10 يوليو/تموز.
وتعد المملكة العربية السعودية شريكا في معرض "إينوبروم"، أحد أكبر وأهم المعارض الصناعية الدولية في روسيا، في خطوة تعكس حرص والتزام السعودية بتعزيز الروابط الاقتصادية والصناعية مع الأسواق العالمية، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية "رؤية 2030".

وفي إطار الزيارة الرسمية، سيشارك الوزير في افتتاح الجناح السعودي في معرض "إينوبروم"، حيث سيتم عرض إنجازات المملكة في المجال الصناعي، واستعراض فرص الاستثمار والمبادرات الاستراتيجية للمملكة في إطار الاستراتيجية الصناعية الوطنية.

كما ستتضمن الزيارة سلسلة من الاجتماعات الرفيعة المستوى مع مسؤولين روس، وممثلين عن قطاعي الأعمال والتعدين، وستركز الاجتماعات على تعزيز التعاون في قطاعات مثل الهندسة الميكانيكية، والبتروكيماويات، والتعدين، وصناعة السيارات، والتقنيات المتقدمة.
الدكتور عقيل الشمري، المشارك ضمن الوفد السعودي في المنتدى الزراعي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
الشركات السعودية تسعى لتوطين التكنولوجيا الروسية
1 يوليو, 16:07 GMT
يضم الوفد ممثلين عن 18 وزارة وهيئة سعودية، بالإضافة إلى أكثر من 20 شركة رائدة تعمل في قطاعات مثل الطاقة، والإنتاج الصناعي، والأتمتة، والمعادن، والسياحة، والثقافة.

ومن بين الجهات الحكومية المشاركة، "صنع في السعودية"، و"استثمر في السعودية"، و"زوروا السعودية"، ووزارة الطاقة، وهيئات الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى عدد من هياكل صندوق الاستثمارات العامة السيادي، بما في ذلك مشروع "نيوم"، وشركة تطوير المربع الجديد، ومجموعة "روشن".

منذ إنشاء اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، دأب البلدان على تطوير شراكتهما في القطاع الصناعي بنشاط، ويولى اهتمام خاص لقطاعات التعدين، وتصنيع المعدات، والمعالجة الكيميائية، والتصنيع العالي التقنية.
الرئيس التنفيذي لشركة آسيا إكسبو، إيغور ميلوفانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2025
آسيا إكسبو": توقيع 15 اتفاقية بـ200 مليون دولار في المنتدى الزراعي الصناعي الروسي- السعودي
أمس, 10:45 GMT
وفي عام 2024، شهدت التجارة الثنائية، خاصة في القطاعات غير النفطية، نموا ملحوظا في مجالات التعدين والمعدات الصناعية.
وتؤكد مشاركة المملكة في "إنوبروم 2025" التزامها بتوسيع التعاون الدولي، وعرض قدراتها الصناعية، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية. ويمثل المعرض منصة استراتيجية لجذب الاستثمارات، وتوطيد العلاقات التجارية العالمية، ودعم أهداف التنويع الاقتصادي لرؤية 2030.
مدير مركز الدراسات العربية الأوراسية: العلاقات الروسية السعودية تزدهر في المجالات كافة
رئيس غرفة تجارة الرباط لـ"سبوتنيك": التعاون مع روسيا أولوية اقتصادية وفرصة لتحقيق مكاسب متبادلة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала