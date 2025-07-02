https://sarabic.ae/20250702/رئيس-غرفة-تجارة-الرباط-لـسبوتنيك-التعاون-مع-روسيا-أولوية-اقتصادية-وفرصة-لتحقيق-مكاسب-متبادلة-1102251599.html

رئيس غرفة تجارة الرباط لـ"سبوتنيك": التعاون مع روسيا أولوية اقتصادية وفرصة لتحقيق مكاسب متبادلة

رئيس غرفة تجارة الرباط لـ"سبوتنيك": التعاون مع روسيا أولوية اقتصادية وفرصة لتحقيق مكاسب متبادلة

سبوتنيك عربي

صرح حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة المغربية، إن التعاون مع الجانب الروسي، يشهد تطورا ملحوظا في قطاعات عدة. 02.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-02T11:00+0000

2025-07-02T11:00+0000

2025-07-02T11:00+0000

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وأضاف صاخي، في حواره مع "سبوتنيك"، أن "العديد من القطاعات تمثل أهمية في إطار تعزيز الشراكة والتعاون، ومنها الطاقة النووية خاصة في مجال بناء المفاعلات النووية وتطوير التكنولوجيا النووية، والصناعات الثقيلة، خاصة في قطاعات مثل صناعة السيارات والطيران، وكذلك الزراعة خاصة في مجال تطوير تقنيات الزراعة الحديثة وتحسين الإنتاجية الزراعية".كما تحدث صاخي عن رؤية المغرب وتعزيز شراكاته مع العديد من الدول العربية منها مصر والإمارات والدول الأفريقية… وإلى نص الحوار.بداية في إطار تعزيز الشراكة بين المغرب وروسيا... كيف ترى أهميتها بين البلدين؟تعزيز الشراكة بين المغرب وروسيا له أهمية كبيرة للبلدين، في ظل إمكانية الاستفادة من التعاون في مجالات متعددة:- تعزيز التجارة والاستثمارات خاصة في قطاعات مثل الطاقة الصناعة والزراعة.- التعاون في مجال الطاقة، إذ تعتبر روسيا شريكا هاما في مجال الطاقة، ويمكن للمغرب الاستفادة من خبرتها في هذا المجال، خاصة في مجال الطاقة النووية والمتجددة.- التعاون في مجال الصناعة، خاصة في قطاعات مثل صناعة السيارات، الطيران والصناعات الغذائية.- تعزيز العلاقات السياسية مما يمكن أن يؤدي إلى تعاون أكبر في المجالات الإقليمية والدولية.- الاستفادة من الخبرات الروسية في مجالات متعددة، مثل التعليم، الصحة والبنية التحتية.وهناك مجالات أخرى واعدة للتعاون، نذكر منها:- الطاقة النووية، خاصة في مجال بناء المفاعلات النووية وتطوير التكنولوجيا النووية.- الصناعة الثقيلة، خاصة في قطاعات مثل صناعة السيارات والطيران.- الزراعة، خاصة في مجال تطوير تقنيات الزراعة الحديثة وتحسين الإنتاجية الزراعية.وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة المغربية والاتحاد الروسي، استقبلت غرفة التجارة والصناعة والخدمات الرباط - سلا، رئيس الغرفة الدولية العامة بروسيا لاستكشاف فرص جديدة للتعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، وتسليط الضوء على الإصلاحات الهيكلية التي يقوم بها المغرب، وجاذبية مناخ الأعمال فيه، والفرص الاستثمارية الهامة التي توفرها جهة الرباط - سلا - القنيطرة، لاستجلاء سبل التعاون والتنسيق وتنفيذ مشاريع مشتركة.ما القطاعات التي تشهد شراكة بين روسيا والمغرب والاتفاقيات المرتقبة وما إن كانت هناك استثمارات مرتقبة؟ومن أبرز القطاعات والاتفاقيات المرتقبة:* الطاقةتعزيز التعاون في مجال الطاقة، خاصة الطاقة النووية والمتجددة، مع استفادة المغرب من خبرة روسيا في هذا المجال.* الزراعة مشاريع مشتركة في مجال التكنولوجيا الزراعية، مثل استصلاح الأراضي وتطوير أنظمة الري ورقمنة الزراعة، إذ أصبحت روسيا الشريك الأول للمغرب في تصدير القمح، متجاوزة فرنسا.* الصناعة تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة المختلفة، مثل صناعة السيارات والطيران، مع فرص لزيادة الاستثمارات الروسية في المغرب.* التجارة مفاوضات لتوقيع اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وروسيا، تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المشتركة.- البحث العلمي والتطوير التقني: تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتطوير التقني في القطاع الزراعي، مثل تحسين السلالات الزراعية وإنتاج البذور وصحة الحيوانات.ومن المتوقع أن تشهد الشراكة بين روسيا والمغرب مزيدا من التطور في السنوات القادمة، مع فرص لزيادة الاستثمارات الروسية في المغرب وتنويع التعاون القطاعي.في إطار التوجه المغربي نحو تعزيز شراكاته وتوازنه مع جميع الدول.. كيف ترى أثر ذلك على التعاون المغربي العربي؟التعاون المغربي العربي سيستفيد من توجه المغرب نحو تعزيز شراكاته وتوازنه مع جميع الدول، خاصة مع تنويع علاقاته الدولية وتعدد أهداف سياسته الخارجية، هذا التوجه يعكس رغبة المغرب في تعزيز دوره الإقليمي والدولي وتحقيق مصالحه الاستراتيجية.وتكمن المجالات الرئيسية للتعاون في:- التعاون الاقتصادي من خلال التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.- التعاون السياسي، وذلك من خلال الدور الهام الذي يلعبه المغرب في تعزيز الاستقرار السياسي في المنطقة العربية من خلال المشاركة في المبادرات الإقليمية والتعاون مع الدول العربية.- التعاون الثقافي وذلك من خلال تبادل الخبرات والثقافات وتعزيز الهوية العربية المشتركة.هناك بعض التحديات المحتملة التي يمكن أن يواجهها التعاون المغربي العربي، لاسيما إذا تحدثنا عن التنافس الإقليمي أو الاختلافات السياسية: قد تؤثر الاختلافات السياسية.من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن المغرب يلعب دورا هاما في التوجيه للسوق الأفريقية، خاصة بالنسبة للدول العربية والأوروبية، وذلك بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي وعلاقاته الاقتصادية المتنوعة خاصة مع الاتحاد الأوروبي، مما يسهل التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.ما أهم الاتفاقيات التي وقعت مع الدول العربية خلال الفترة الأخيرة؟وقعت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، عدة اتفاقيات مع دول عربية مختلفة، شملت غرفة الخليل بفلسطين، غرفة دبي العالمية، غرفة القاهرة، غرفة الكويت.هل من مشروعات مرتقبة مع الجانب المصري والسعودي وما أهمها؟المشاريع المرتقبة للغرفة مع الجانب المصري تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والأفريقية، وجلب الاستثمارات الخارجية للمغرب ومصر وذلك عن طريق خلق الغرفة العربية الأفريقية.ما أهم القطاعات المهيئة للاستثمار في المغرب حاليا.. والحوافز التي تقدمها المغرب؟يعتبر المغرب وجهة استثمارية جذابة بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، واقتصاد متنوع وبنية تحتية متطورة، ومن أهم القطاعات المهيئة للاستثمار في المغرب حاليًا والحوافز التي يقدمها:* الصناعةيمتلك المغرب بنية تحتية صناعية متطورة، مع مناطق صناعية متكاملة ومراكز لوجستية متقدمة، القطاعات الصناعية الرئيسية تشمل صناعة السيارات، الطيران، والصناعات الغذائية.* الطاقةيستثمر المغرب بكثافة في الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والرياح. الفرص الاستثمارية متاحة في مشاريع الطاقة المتجددة والكفاءة الطاقية.- الزراعة: يلعب القطاع الزراعي دورا هاما في الاقتصاد المغربي، مع فرص استثمارية في الزراعة الحديثة، الصيد البحري، وتجهيز الأغذية.* السياحةيتمتع المغرب بقطاع سياحي متنوع، مع فرص استثمارية في الفنادق، المنتجعات، والأنشطة السياحية.* اللوجستيات والنقلالموقع الجغرافي للمغرب يجعله بوابة بين أوروبا وإفريقيا، مع فرص استثمارية في النقل البحري، الجوي، والبري.بالنسبة للحوافز الاستثمارية يتوفر المغرب على:* المناطق الحرةالمغرب يمتلك مناطق حرة توفر حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين.* الحوافز الضريبيةتُمنح امتيازات ضريبية للمستثمرين في قطاعات محددة، مثل الصناعة والتصدير.* الدعم المالييقدم المغرب دعما ماليا للمشاريع الاستثمارية من خلال صندوق الضمان والتمويل والاستثمار.* تبسيط الإجراءاتتُبذل جهود لتبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل عملية الاستثمار.* الاستقرار السياسييتمتع المغرب باستقرار سياسي، مما يوفر بيئة استثمارية آمنة.* الوصول إلى السوق الأفريقية والأوروبيةيتيح المغرب الوصول إلى سوقين مهمين، الأفريقي والأوروبي، بفضل موقعه الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة.* اليد العاملة المؤهلةيمتلك المغرب يد عاملة مؤهلة ومدربة، مع نظام تعليمي متطور يلبي احتياجات سوق العمل.بشأن التعاون مع الإمارات.. ما أهم المشروعات محل التعاون فيها حاليا والمرتقبة؟المشاريع المرتقبة بين الغرفة ودولة الإمارات تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة ملتقيات لجلب المستثمرين الأجانب في قطاعات الصناعة والتجارة:* المعرض الدولي للقهوةيهدف هذا المعرض إلى تعزيز قطاع القهوة في المغرب، خاصة من خلال توفير منصة للشركات المغربية والعربية للتواصل مع المستثمرين والزبناء.* "دبي شوبينغ/ الرباط شوبينغ"يهدف هذا المشروع إلى تعزيز قطاع التسوق في المغرب، خاصة من خلال توفير منصة للشركات المغربية والعربية للتواصل مع الزبناء.* القرية العالمية في مدينة الرباط أو Global Village Rabat"يهدف هذا المشروع إلى تعزيز التعاون الثقافي و السياحي والتسوق في المغرب، خاصة من خلال توفير منصة للشركات المغربية والعربية للتواصل مع الزبناء.هل يمثل قانون الاستثمار الجديد في المغرب نقلة نوعية أم أن هناك بعض العوائق؟يمثل قانون الاستثمار الجديد في المغرب نقلة نوعية في تعزيز الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد الوطني، و يهدف إلى:- تعزيز دور القطاع الخاص: يهدف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، مما يعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.- خلق فرص العمل: يهدف إلى خلق 500 ألف منصب شغل في الفترة بين 2022 و2026، مما يساهم في تقليص البطالة وتحسين مستوى العيش للمواطنين.- تنمية الجهوية: يهدف إلى تعزيز التنمية الجهوية من خلال تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة.ما تقييمكم لتفاعل وزارة التجارة والصناعة المغربية وتدخلاتها فيما يتعلق بالتعاون بين الغرف التجارية مع نظيرتها؟تلعب وزارة التجارة والصناعة المغربية دورا هاما في تعزيز التعاون بين الغرف التجارية مع نظيراتها الاجنبية، وذلك من خلال:* دعم الغرف التجارية: تعمل الوزارة على تعزيز دور الغرف التجارية والصناعية والخدماتية في الجهات، ومساهمتها في النهوض بالاقتصاد الوطني.* توقيع اتفاقيات:وقعت الوزارة اتفاقيات لتمويل مشاريع مقدمة من طرف الغرف، بقيمة 325 مليون درهم، مما سيمكن من خلق أكثر من 4200 منصب شغل مباشر وغير مباشر.* تعزيز التجارة البينية:تسعى الوزارة إلى تعزيز التجارة البينية بين المغرب والدول العربية، من خلال التعاون مع اتحاد الغرف التجارية العربية.* الغرفة المشتركة المصرية المغربية:تم الإعلان عن انعقاد الاجتماع الأول للغرفة المشتركة المصرية المغربية، بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة بين مصر والمغرب.بعض مبادرات وزارة الصناعة و التجارة:* مخططات التنمية: وضع مخططات تنمية للغرف والجامعة لإنجاز الأوراش الخاصة بآليات الحكامة الجيدة والرفع من جودة ومهنية الخدمات.* مشاريع اقتصادية: إنجاز مشاريع اقتصادية مدرة للدخل وخلق مناصب الشغل.* اتفاقيات شراكة: توقيع اتفاقيات شراكة لتسهيل التصريح ودفع الضرائب ومساهمة الضمان الاجتماعي.أجرى الحوار: محمد حميدة

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