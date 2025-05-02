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ربط روسيا والصين بميناء مغربي عن طريق بحر الشمال... خطة لإنعاش الاقتصاد من ممر عابر للقارات
ربط روسيا والصين بميناء مغربي عن طريق بحر الشمال... خطة لإنعاش الاقتصاد من ممر عابر للقارات
سبوتنيك عربي
أجرى باحثان مغربيان دراسة علمية، تتضمن مُقترحا لإنشاء ممر بحري استراتيجي يربط الصين وروسيا، عبر طريق البحر الشمالي، ثم يمتد إلى أفريقيا عبر ميناء الداخلة... 02.05.2025, سبوتنيك عربي
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2025-05-02T09:51+0000
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ونقلت وكالة "هيسبريس" عن الباحثين، أن، هذه الخطوة قد تمكّن إن تمّت من تخفيض المسافات التجارية بنسبة 40 في المائة، وأن الدراسة أتت في إطار التصورات المستقبلية، للمشاريع المراهن على إعادتها رسم خريطة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد بين القارات.وقدّم يونس بنان، الباحث في اللوجستيات الدولية ورئيس معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية في المغرب، والدكتورة سناء حواتا، الأستاذة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، الدراسة المُعنونة بـ"طريق البحر الشمالي والممر العابر للقارات، ربط الصين وروسيا وأفريقيا عبر ميناء الداخلة الأطلسي"، خلال فعاليات الحوار المفتوح حول مستقبل العالم، مشروع المنصة الجديدة للنمو الدولي، المقامة بالعاصمة الروسية موسكو من 28 إلى 30 أبريل/ نيسان الجاري.وتتضمن المراحل الرئيسية في تنفيذ الممر البحري تعزيز التعاون الثلاثي، بين الصين وروسيا والمغرب، بدعم من تحالف "بريكس+"، والاتحاد الأفريقي، وتحديث البنية التحتية، عن طريق تطوير ميناء الداخلة لاستيعاب السفن العملاقة، وبناء مرافق متعددة الوسائط (سكك حديدية، طرق سريعة)، إضافة إلى التحول نحو الطاقة النظيفة عبر إنتاج 500 ميغاواط من الهيدروجين الأخضر في الداخلة، لتشغيل الأسطول البحري وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.وتوقعت الدراسة أن يولد المشروع "آثارا استراتيجية" على 15 دولة؛ حيث إن المغرب سيكون، حال تنفيذه، المركز اللوجيستي الرئيسي بنسبة 90 في المائة، فيما الصين وروسيا سيكونان شريكين أساسيين في الممر، بنسب 85 في المائة و80 في المائة على التوالي، على أنه سيمكّن من خفض تكاليف التأمين بـ30 في المائة مقارنة بالمناطق المضطربة مثل البحر الأحمر.واستحضرت أن "قناة السويس تنقل حاليا حوالي 12 في المائة من حركة الشحن العالمية؛ ما يمثل نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي؛ لكن هذه الممرات التقليدية، مثل القناة، معرضة للاضطرابات الجيوسياسية والأزمات المناخية والاقتصادية".ولفتت الدراسة المغربية إلى التحديات التي قد تواجه المشروع، وتتوزع هذه التحديات إلى فنية، حيث "تتطلب الملاحة في القطب الشمالي بنى تحتية خاصة، مثل كاسحات الجليد وموانئ مجهزة، مع استثمارات أولية ثقيلة"، وتحديات جيوسياسية، إذ "يحتاج المشروع إلى تعاون وثيق بين الصين وروسيا والمغرب، لتنسيق السياسات وتقاسم التكاليف".أما بشأن التحديات البيئية، فأكد المصدر أنه "يتعيّن تقليل التأثير على النظم البيئية القطبية الهشة، عبر تبني تقنيات خضراء كالسفن منخفضة الانبعاثات؛ بينما يتعيّن، على صعيد التحديات الاجتماعية، "ضمان استفادة المجتمعات المحلية من فرص العمل دون الإضرار بأساليب عيشها".علم إسرائيل يثير الغضب في المغرب
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, اقتصاد
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ربط روسيا والصين بميناء مغربي عن طريق بحر الشمال... خطة لإنعاش الاقتصاد من ممر عابر للقارات

09:51 GMT 02.05.2025
© AFP 2023 / ABDELHAK SENNAميناء طنجة المغربي المطل على المتوسط في يوم افتتاحه 27 يوليو 2007
ميناء طنجة المغربي المطل على المتوسط في يوم افتتاحه 27 يوليو 2007 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
© AFP 2023 / ABDELHAK SENNA
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أجرى باحثان مغربيان دراسة علمية، تتضمن مُقترحا لإنشاء ممر بحري استراتيجي يربط الصين وروسيا، عبر طريق البحر الشمالي، ثم يمتد إلى أفريقيا عبر ميناء الداخلة الأطلسي المغربي، "الذي سيُصبح نقطة وصل حيوية بين أفريقيا وأوروبا والأمريكيتين".
ونقلت وكالة "هيسبريس" عن الباحثين، أن، هذه الخطوة قد تمكّن إن تمّت من تخفيض المسافات التجارية بنسبة 40 في المائة، وأن الدراسة أتت في إطار التصورات المستقبلية، للمشاريع المراهن على إعادتها رسم خريطة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد بين القارات.
وقدّم يونس بنان، الباحث في اللوجستيات الدولية ورئيس معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية في المغرب، والدكتورة سناء حواتا، الأستاذة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، الدراسة المُعنونة بـ"طريق البحر الشمالي والممر العابر للقارات، ربط الصين وروسيا وأفريقيا عبر ميناء الداخلة الأطلسي"، خلال فعاليات الحوار المفتوح حول مستقبل العالم، مشروع المنصة الجديدة للنمو الدولي، المقامة بالعاصمة الروسية موسكو من 28 إلى 30 أبريل/ نيسان الجاري.

ويهدف المشروع، وفق الباحثين، إلى خفض المسافات التجارية بنسبة 40 في المائة مقارنة بالطرق التقليدية (مثل قناة السويس)، إضافة لتخفيض التكاليف اللوجستية بنسبة 20-30 في المائة عبر تجنب النقاط الجيوسياسية الساخنة، فضلا عن تقليص الانبعاثات الكربونية بنسبة 25 في المائة من خلال استخدام سفن صديقة للبيئة تعمل بالهيدروجين الأخضر.

وتتضمن المراحل الرئيسية في تنفيذ الممر البحري تعزيز التعاون الثلاثي، بين الصين وروسيا والمغرب، بدعم من تحالف "بريكس+"، والاتحاد الأفريقي، وتحديث البنية التحتية، عن طريق تطوير ميناء الداخلة لاستيعاب السفن العملاقة، وبناء مرافق متعددة الوسائط (سكك حديدية، طرق سريعة)، إضافة إلى التحول نحو الطاقة النظيفة عبر إنتاج 500 ميغاواط من الهيدروجين الأخضر في الداخلة، لتشغيل الأسطول البحري وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
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كما تبادر هذه المراحل، وفق ما أفاد به الباحثان لـ"هيسبريس"، بخلق فرص عمل من خلال توليد 100 ألف وظيفة في أفريقيا عبر مشاريع التدريب والتصنيع المحلي، وضمان الأمن البيئي؛ توقيع اتفاقيات دولية لحماية المناطق القطبية وتجنب المخاطر البيئية.

وتوقعت الدراسة أن يولد المشروع "آثارا استراتيجية" على 15 دولة؛ حيث إن المغرب سيكون، حال تنفيذه، المركز اللوجيستي الرئيسي بنسبة 90 في المائة، فيما الصين وروسيا سيكونان شريكين أساسيين في الممر، بنسب 85 في المائة و80 في المائة على التوالي، على أنه سيمكّن من خفض تكاليف التأمين بـ30 في المائة مقارنة بالمناطق المضطربة مثل البحر الأحمر.

ولفتت الدراسة، حسب "هيسبريس" إلى أن طريق الشمال البحري، الذي يمر عبر المحيط المتجمد الشمالي بمحاذاة السواحل الروسية، "يُطرح غالبا كبديل استراتيجي للممرات البحرية التقليدية، خاصة تلك التي تعبر قناة السويس"، مُستدركة بأنه "مع ذلك، فإن هذا الطريق ليس متاحا على مدار العام، حيث يخضع لقيود مناخية صارمة".

واستحضرت أن "قناة السويس تنقل حاليا حوالي 12 في المائة من حركة الشحن العالمية؛ ما يمثل نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي؛ لكن هذه الممرات التقليدية، مثل القناة، معرضة للاضطرابات الجيوسياسية والأزمات المناخية والاقتصادية".
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وقد أدت هذه العوامل إلى تعطيلات كبيرة، مثل حادثة جنوح سفينة إيفرغيفن في مارس 2021"، بينما تواجه قناة بنما، بدورها، "تحديات تتعلق بالسعة المحدودة والمخاطر المناخية".

ولفتت الدراسة المغربية إلى التحديات التي قد تواجه المشروع، وتتوزع هذه التحديات إلى فنية، حيث "تتطلب الملاحة في القطب الشمالي بنى تحتية خاصة، مثل كاسحات الجليد وموانئ مجهزة، مع استثمارات أولية ثقيلة"، وتحديات جيوسياسية، إذ "يحتاج المشروع إلى تعاون وثيق بين الصين وروسيا والمغرب، لتنسيق السياسات وتقاسم التكاليف".
أما بشأن التحديات البيئية، فأكد المصدر أنه "يتعيّن تقليل التأثير على النظم البيئية القطبية الهشة، عبر تبني تقنيات خضراء كالسفن منخفضة الانبعاثات؛ بينما يتعيّن، على صعيد التحديات الاجتماعية، "ضمان استفادة المجتمعات المحلية من فرص العمل دون الإضرار بأساليب عيشها".
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