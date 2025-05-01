علم إسرائيل يثير الغضب في المغرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة.. ما فرص التوصل لاتفاق بعد رفض نتنياهو مقترح هدنة طويلة مع حماس
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:03 GMT
16 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:19 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
برشلونة يسيطر على ريال مدريد هذا الموسم ويسير نحو ثلاثية تاريخية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:31 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
16:46 GMT
14 د
بلا قيود
ما هو دور "بريكس" في تهدئة الأوضاع في سوريا؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
100 يوم من حكم ترامب كيف أثرت على الأزمة الأوكرانية والشرق الأوسط والاقتصاد العالمي ؟
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
تداعيات تصريحات ترامب بشأن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس
08:31 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة يسيطر على ريال مدريد هذا الموسم ويسير نحو ثلاثية تاريخية
09:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
10:29 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
استمرار التوتر بين إثيوبيا واريتريا مع مخاوف من اندلاع حرب بين الجارتين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
16:03 GMT
57 د
حصاد الأسبوع
هل سيتمكن ترامب من تحويل بلاده من تجمع للشركات إلى دولة وطنية؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الهدف الحقيقي للتدخل الإسرائيلي في اشتباكات ريف دمشق؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
العنف الجنسي.. بين القوانين والنفس البشرية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250501/علم-إسرائيل-يثير-الغضب-في-المغرب-1100087451.html
علم إسرائيل يثير الغضب في المغرب
علم إسرائيل يثير الغضب في المغرب
سبوتنيك عربي
شهد احتفال نقابة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" بعيد العمال العالمي، اليوم الخميس، بمدينة المحمدية غربي المغرب، لحظة توتر مفاجئة، بعد أن مر شخص أمام المنصة... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T15:32+0000
2025-05-01T15:32+0000
أخبار المغرب اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104586/40/1045864068_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_db1e6b2936b75bb1ecf8b98d5dfda624.jpg
ووُصفت الواقعة من طرف المنظمين والمشاركين بالـ"استفزازية وغير مقبولة"، إذ أثارت غضب الحضور الذين اعتبروا الخطوة "مخالفة لموقفهم الرافض للتطبيع" و"مستفزة لمشاعرهم تجاه القضية الفلسطينية"، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وتدخلت عناصر الأمن سريعا لاحتواء الموقف، ومنع أي تصعيد قد يعكر أجواء الاحتفال، في حين أعرب عدد من النقابيين عن استغرابهم الشديد من هذا التصرف الذي وصفوه بـ"غير المفهوم".وبعد استعادة الهدوء، واصل النقابيون برنامجهم بإلقاء الكلمات، قبل أن يُقدموا على حرق العلم الإسرائيلي، ثم أطلقوا تظاهرة احتجاجية جابت شوارع المدينة، مردّدين شعارات ترفض السياسات التي تمس الحريات والمكتسبات الاجتماعية.وتشهد الساحات المغربية احتجاجات واسعة بين الحين والآخر، تنديدا بالممارسات الإسرائيلية وعمليات الإبادة في غزة، كما ترفع العديد من المطالب خلال التظاهرات.ورفعت العديد من الاحتجاجات التي شهدتها المدن المغربية، مطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل التي عادت في الآونة الأخيرة، كما تطالب بقطع جميع أشكال العلاقات السياسية والتجارية مع تل أبيب.وعادت العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في عام 2020، بموجب اتفاق رعته الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، تضمن أيضا اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية.
https://sarabic.ae/20240808/هل-تؤثر-الاحتجاجات-في-المغرب-على-تطوير-العلاقات-مع-إسرائيل-1091543108.html
أخبار المغرب اليوم
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104586/40/1045864068_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_f5e0b2c3b80abc4da746c04584cab0d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

علم إسرائيل يثير الغضب في المغرب

15:32 GMT 01.05.2025
CC BY-SA 3.0 / Pline / Rabatالرباط، المغرب
الرباط، المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
CC BY-SA 3.0 / Pline / Rabat
تابعنا عبر
شهد احتفال نقابة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" بعيد العمال العالمي، اليوم الخميس، بمدينة المحمدية غربي المغرب، لحظة توتر مفاجئة، بعد أن مر شخص أمام المنصة الرئيسية وسط الحشود وهو يحمل علمي أمريكا وإسرائيل.
ووُصفت الواقعة من طرف المنظمين والمشاركين بالـ"استفزازية وغير مقبولة"، إذ أثارت غضب الحضور الذين اعتبروا الخطوة "مخالفة لموقفهم الرافض للتطبيع" و"مستفزة لمشاعرهم تجاه القضية الفلسطينية"، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
وتدخلت عناصر الأمن سريعا لاحتواء الموقف، ومنع أي تصعيد قد يعكر أجواء الاحتفال، في حين أعرب عدد من النقابيين عن استغرابهم الشديد من هذا التصرف الذي وصفوه بـ"غير المفهوم".
وبعد استعادة الهدوء، واصل النقابيون برنامجهم بإلقاء الكلمات، قبل أن يُقدموا على حرق العلم الإسرائيلي، ثم أطلقوا تظاهرة احتجاجية جابت شوارع المدينة، مردّدين شعارات ترفض السياسات التي تمس الحريات والمكتسبات الاجتماعية.
وتشهد الساحات المغربية احتجاجات واسعة بين الحين والآخر، تنديدا بالممارسات الإسرائيلية وعمليات الإبادة في غزة، كما ترفع العديد من المطالب خلال التظاهرات.
إنفوجراف الاتفاقية الاستراتيجية بين المغرب وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
هل تؤثر "الاحتجاجات" في المغرب على تطوير العلاقات مع إسرائيل
8 أغسطس 2024, 13:12 GMT
ورفعت العديد من الاحتجاجات التي شهدتها المدن المغربية، مطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل التي عادت في الآونة الأخيرة، كما تطالب بقطع جميع أشكال العلاقات السياسية والتجارية مع تل أبيب.
وعادت العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في عام 2020، بموجب اتفاق رعته الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، تضمن أيضا اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала