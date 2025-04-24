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https://sarabic.ae/20250424/إعلام-شبكة-النقل-في-موسكو-وصفة-جاهزة-لنجاح-المغرب-في-تنظيم-مونديال-كأس-العالم-2030---1099862314.html
إعلام: شبكة النقل في موسكو... وصفة جاهزة لنجاح المغرب في تنظيم مونديال كأس العالم 2030
إعلام: شبكة النقل في موسكو... وصفة جاهزة لنجاح المغرب في تنظيم مونديال كأس العالم 2030
سبوتنيك عربي
نشرت صحيفة "هسبريس" المغربية، تقريرا تحدثت فيه عن الإمكانيات الكبيرة والميزات التي تتمتع بها شبكة النقل العامة في العاصمة الروسية موسكو وعلى رأسها المترو،... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في مقال منشور بالصحيفة: "في قلب روسيا الاتحادية، حيث تلتقي الحداثة بالتراث، وتحديدا في الحواضر الكبرى كالعاصمة موسكو، لم يعد امتلاك سيارة رمزا للرفاهية أو الغنى، بقدر ما أضحى عبئا ثقيلا وحلًا غير عمليٍ البتة، خاصة في ظل الازدحامات المرورية الخانقة ووجود نظام نقل متطور يعد من بين الأكثر كفاءة على المستوى العالمي، يحاكي في دقة رحلاته وصرامة مواعيده صرامة الروس والتزامهم بالوقت".وأضاف المقال: "مترو موسكو، الذي ليس مجرد وسيلة نقل يعتمد عليها ملايين الروس للتنقل بين ضواحي العاصمة، بل تحفة معمارية تحت الأرض، إذ تُزين محطاته الضخمة، مثل محطة "كومسومولسكايا" الشهيرة، لوحات فنية وتماثيل ضخمة تشهد على بطولات الأمة الروسية التي لم تنحَنِ يوما إلا لعظمتها وتاريخها المجيد، محوّلة بذلك الرحلات على متن القطارات، خاصة تلك التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، إلى تجربة ثقافية وتاريخية تستحق الاستكشاف".وتابع المقال: "إلى جانب محطات المترو الضخمة، تضم شبكة النقل في موسكو نظاما متطورا من الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة، إضافة إلى تطبيقات النقل الذكي المحلية، التي تتيح حجز سيارات الأجرة والدفع إلكترونيا، ما يضمن السرعة والسلاسة للمستخدمين، وهذا ما يجعلها خيارا مفضلا للعديد من المواطنين الروس، الذين أصبح النقل العام بالنسبة إليهم ليس مجرد خيار، بل نمط حياة يوميا يضمن راحتهم وراحة زوار روسيا، على حد سواء".وأردف: "في شوارع موسكو، لم تعد الدراجات الكهربائية، التي يمكن أن تصادفها مركونة في أي مكان بانتظار الزبائن، مجرد بديل للنقل الشخصي أو لتجنب الاختناقات المرورية، بل تحوّلت إلى ظاهرة يقبل عليها الروس بكثافة، نظرا لسهولة استعمالها وصغر حجمها، الذي يتيح لمستخدمي التطبيقات المرتبطة بها تجربةً فريدة تتجاوز مجرد التمرد على الزحام".وقالت صحيفة "هسبريس" إنها لاحظت أن "أغلب المواطنين الروس في موسكو، بمن فيهم أصحاب الدخل المرتفع، لا يستعملون سياراتهم الشخصية في التنقل".ونقلت الصحيفة عن مواطن روسي أكد امتلاكه سيارتين أن "استعمال وسائل النقل العمومية، خاصة مترو الأنفاق، يعد خيارا فعالا للعديد من الموظفين"، مشيرًا إلى أن "التنقل بالسيارة الشخصية من الضواحي إلى قلب العاصمة موسكو، قد يستغرق ساعات في بعض الأحيان، في حين أن استعمال المترو يستغرق وقتًا أقل بكثير، ما يضمن الوصول في الموعد ويُجنّب المواطن عناء الانتظار في الشوارع أو البحث عن موقف سيارات".وختمت الصحيفة تقريرها، قائلة: "هنا في العاصمة موسكو، أو "مدينة المليار رحلة" كما يحلو للبعض تسميتها، ليست كل وسيلة نقل مجرد آلية لتسهيل تنقل المواطنين وتخفيف الضغوط عنهم، بل هي جزء لا يتجزأ من إيقاع سيمفونية هذه المدينة الأوروبية الضخمة، التي تؤمن بأن المستقبل لا يمكن أن يكون إلا أخضر وذكيا".وتابعت: "هذا ما يجعل شبكة النقل فيها نموذجا يحتذى به للعديد من الدول، خاصة المغرب، الذي يستعد لاستضافة أحداث وتظاهرات علمية كبيرة بحجم كأس العالم 2030، وهي التظاهرة التي سبق لروسيا أن نجحت في استضافة نسختها عام 2018، حيث كان نظام النقل الروسي المتطور أحد أبرز أسرار هذا النجاح"."جبهة تحت الأرض"... مترو موسكو خلال الحرب العالمية الثانيةخبير: موسكو لديها أكثر أنظمة المترو تقدما في العالممترو موسكو يعرض قطارا خاصا احتفالا برأس السنة الصينية
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, روسيا, رياضة
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, روسيا, رياضة

إعلام: شبكة النقل في موسكو... وصفة جاهزة لنجاح المغرب في تنظيم مونديال كأس العالم 2030

15:32 GMT 24.04.2025 (تم التحديث: 16:01 GMT 24.04.2025)
© Sputnik . Vladimir Pesnya / الانتقال إلى بنك الصورمحطات مترو خلال العزل الذاتي في موسكو - كييفسكايا، جائحة كورونا 23 أبريل 2020
محطات مترو خلال العزل الذاتي في موسكو - كييفسكايا، جائحة كورونا 23 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© Sputnik . Vladimir Pesnya
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تابعنا عبر
نشرت صحيفة "هسبريس" المغربية، تقريرا تحدثت فيه عن الإمكانيات الكبيرة والميزات التي تتمتع بها شبكة النقل العامة في العاصمة الروسية موسكو وعلى رأسها المترو، مشيرة إلى أن التجربة الروسية يمكن استغلالها "كوصفة جاهزة" لنجاح المغرب في تنظيم مونديال كأس العالم 2030.
وجاء في مقال منشور بالصحيفة: "في قلب روسيا الاتحادية، حيث تلتقي الحداثة بالتراث، وتحديدا في الحواضر الكبرى كالعاصمة موسكو، لم يعد امتلاك سيارة رمزا للرفاهية أو الغنى، بقدر ما أضحى عبئا ثقيلا وحلًا غير عمليٍ البتة، خاصة في ظل الازدحامات المرورية الخانقة ووجود نظام نقل متطور يعد من بين الأكثر كفاءة على المستوى العالمي، يحاكي في دقة رحلاته وصرامة مواعيده صرامة الروس والتزامهم بالوقت".
© Sputnik . Vladimir Pesnya / الانتقال إلى بنك الصورمحطات مترو خلال العزل الذاتي في موسكو - نوفوسلوبودسكايا، جائحة كورونا 23 أبريل 2020
محطات مترو خلال العزل الذاتي في موسكو - نوفوسلوبودسكايا، جائحة كورونا 23 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
محطات مترو خلال العزل الذاتي في موسكو - نوفوسلوبودسكايا، جائحة كورونا 23 أبريل 2020
© Sputnik . Vladimir Pesnya
/
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وأضاف المقال: "مترو موسكو، الذي ليس مجرد وسيلة نقل يعتمد عليها ملايين الروس للتنقل بين ضواحي العاصمة، بل تحفة معمارية تحت الأرض، إذ تُزين محطاته الضخمة، مثل محطة "كومسومولسكايا" الشهيرة، لوحات فنية وتماثيل ضخمة تشهد على بطولات الأمة الروسية التي لم تنحَنِ يوما إلا لعظمتها وتاريخها المجيد، محوّلة بذلك الرحلات على متن القطارات، خاصة تلك التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، إلى تجربة ثقافية وتاريخية تستحق الاستكشاف".
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موسكو تكشف عن خريطة "مترو" مخصصة للسياح العرب... صور
19 فبراير, 11:43 GMT
وتابع المقال: "إلى جانب محطات المترو الضخمة، تضم شبكة النقل في موسكو نظاما متطورا من الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة، إضافة إلى تطبيقات النقل الذكي المحلية، التي تتيح حجز سيارات الأجرة والدفع إلكترونيا، ما يضمن السرعة والسلاسة للمستخدمين، وهذا ما يجعلها خيارا مفضلا للعديد من المواطنين الروس، الذين أصبح النقل العام بالنسبة إليهم ليس مجرد خيار، بل نمط حياة يوميا يضمن راحتهم وراحة زوار روسيا، على حد سواء".
© Sputnik . Eugene Odinokov  / الانتقال إلى بنك الصورمترو كامسومولسكايا للخط مترو الأنفاق الدائري في موسكو
مترو كامسومولسكايا للخط مترو الأنفاق الدائري في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
مترو كامسومولسكايا للخط مترو الأنفاق الدائري في موسكو
© Sputnik . Eugene Odinokov
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وأردف: "في شوارع موسكو، لم تعد الدراجات الكهربائية، التي يمكن أن تصادفها مركونة في أي مكان بانتظار الزبائن، مجرد بديل للنقل الشخصي أو لتجنب الاختناقات المرورية، بل تحوّلت إلى ظاهرة يقبل عليها الروس بكثافة، نظرا لسهولة استعمالها وصغر حجمها، الذي يتيح لمستخدمي التطبيقات المرتبطة بها تجربةً فريدة تتجاوز مجرد التمرد على الزحام".
وقالت صحيفة "هسبريس" إنها لاحظت أن "أغلب المواطنين الروس في موسكو، بمن فيهم أصحاب الدخل المرتفع، لا يستعملون سياراتهم الشخصية في التنقل".
Инсталляции к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне на набережной имени Ивана Ярыгина в Красноярске - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
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المدن الروسية تتزين بيافطات عيد النصر
08:16 GMT
ونقلت الصحيفة عن مواطن روسي أكد امتلاكه سيارتين أن "استعمال وسائل النقل العمومية، خاصة مترو الأنفاق، يعد خيارا فعالا للعديد من الموظفين"، مشيرًا إلى أن "التنقل بالسيارة الشخصية من الضواحي إلى قلب العاصمة موسكو، قد يستغرق ساعات في بعض الأحيان، في حين أن استعمال المترو يستغرق وقتًا أقل بكثير، ما يضمن الوصول في الموعد ويُجنّب المواطن عناء الانتظار في الشوارع أو البحث عن موقف سيارات".
© Sputnik . Evgeniy Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمحطة مترو "كومسومولسكايا" في موسكو، انتشار فيروس كورونا، روسيا 24 مارس
محطة مترو كومسومولسكايا في موسكو، انتشار فيروس كورونا، روسيا 24 مارس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
محطة مترو "كومسومولسكايا" في موسكو، انتشار فيروس كورونا، روسيا 24 مارس
© Sputnik . Evgeniy Biyatov
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وختمت الصحيفة تقريرها، قائلة: "هنا في العاصمة موسكو، أو "مدينة المليار رحلة" كما يحلو للبعض تسميتها، ليست كل وسيلة نقل مجرد آلية لتسهيل تنقل المواطنين وتخفيف الضغوط عنهم، بل هي جزء لا يتجزأ من إيقاع سيمفونية هذه المدينة الأوروبية الضخمة، التي تؤمن بأن المستقبل لا يمكن أن يكون إلا أخضر وذكيا".
وتابعت: "هذا ما يجعل شبكة النقل فيها نموذجا يحتذى به للعديد من الدول، خاصة المغرب، الذي يستعد لاستضافة أحداث وتظاهرات علمية كبيرة بحجم كأس العالم 2030، وهي التظاهرة التي سبق لروسيا أن نجحت في استضافة نسختها عام 2018، حيث كان نظام النقل الروسي المتطور أحد أبرز أسرار هذا النجاح".
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