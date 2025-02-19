https://sarabic.ae/20250219/موسكو-تكشف-عن-خريطة-مترو-مخصصة-للسياح-العرب-صور-1097952940.html
موسكو تكشف عن خريطة "مترو" مخصصة للسياح العرب... صور
موسكو تكشف عن خريطة "مترو" مخصصة للسياح العرب... صور
سبوتنيك عربي
أعلن مكسيم ليكسوتوف، نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة، عن مشروع جديد يهدف إلى تسهيل تجربة السياح العرب في موسكو، حيث تم تطوير خريطة جديدة لـ"مترو" العاصمة... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T11:43+0000
2025-02-19T11:43+0000
2025-02-19T11:43+0000
روسيا
العالم العربي
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وأشار ليكسوتوف إلى أن "الخريطة ستكون متاحة عبر تطبيق "مترو موسكو"، للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى توفيرها مجانًا في مكاتب المعلومات والفنادق التي يُستقبل فيها السياح العرب".ونوّه إلى أن "مترو موسكو يُعتبر تحفة معمارية، حيث يضم نحو 50 محطة مدرجة ضمن قائمة المعالم التاريخية ذات الأهمية الفيدرالية، ومعترف بها عالميًا كإنجازات هندسية ومعمارية"، وأكد أن "الرحلة عبر محطات المترو تعد تجربة فريدة وممتعة"، مشيرًا إلى تنظيم جولات تعريفية داخل المترو لتعريف الزوار بجمالياته".وتحدث نائب العمدة أيضا عن التعاون بين موسكو والدول العربية، مؤكدًا رغبة موسكو في الاستفادة من التجارب الرائدة في المنطقة، خاصة تجربة دبي في تنظيم حركة المرور وإدارة النقل.وأضاف: "نحن مهتمون بمعرفة كيفية عمل الإشارات الضوئية وإدارة الحركة في مدينة ضخمة مثل موسكو، وكذلك المنظومات الذكية التي نستخدمها. وفي المقابل، نحرص على دراسة تجارب مدن مثل دبي في تنظيم مواقف السيارات والطرق ونظام كاميرات المراقبة الأمنية، ونحاول تطبيق أفضل الممارسات العالمية في عملنا".وأردف: "قمنا بتأسيس شبكة واسعة لأنظمة استئجار الدراجات والسكوترات بأسعار مناسبة وواجهة استخدام مريحة. لاحظت في الصيف الماضي العديد من السياح العرب، الذين استأجروا السكوترات الكهربائية لاستكشاف المدينة".كما دعا ليكسوتوف السياح العرب للمشاركة في المهرجانات الكبيرة، التي تنظمها موسكو للدراجات النارية، قائلًا: "أود دعوة جميع السياح العرب، الذين يحبون ركوب الدراجات النارية. إذا كنتم تمتلكون رخص قيادة دولية، يمكنكم استئجار دراجة نارية والمشاركة في مهرجاناتنا، التي تُعتبر فرصة رائعة لتجربة فريدة في موسكو".اكتشاف حجر كريم عمره نحو 2 مليار سنة في روسيا
https://sarabic.ae/20250218/علماء-روس-يبتكرون-العنصر-الأساسي-لتركيب-أطراف-اصطناعية-عصبية-لمرضى-الصرع----1097898515.html
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روسيا, العالم العربي
موسكو تكشف عن خريطة "مترو" مخصصة للسياح العرب... صور
أعلن مكسيم ليكسوتوف، نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة، عن مشروع جديد يهدف إلى تسهيل تجربة السياح العرب في موسكو، حيث تم تطوير خريطة جديدة لـ"مترو" العاصمة الروسية باللغة العربية، خصيصًا للزوار القادمين من الشرق الأوسط.
وأشار ليكسوتوف إلى أن "الخريطة ستكون متاحة عبر تطبيق "مترو موسكو"، للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى توفيرها مجانًا في مكاتب المعلومات والفنادق التي يُستقبل فيها السياح العرب".
ونوّه إلى أن "مترو موسكو يُعتبر تحفة معمارية، حيث يضم نحو 50 محطة مدرجة ضمن قائمة المعالم التاريخية ذات الأهمية الفيدرالية، ومعترف بها عالميًا كإنجازات هندسية ومعمارية"، وأكد أن "الرحلة عبر محطات المترو تعد تجربة فريدة وممتعة"، مشيرًا إلى تنظيم جولات تعريفية داخل المترو لتعريف الزوار بجمالياته".
ويتمتع السياح بإمكانية الحصول على الخريطة باللغة العربية عند دخولهم إلى محطات الـ"مترو"، أو من خلال تحميل تطبيق "مترو موسكو"، الذي يتضمن نسخًا بلغات متعددة، بما في ذلك العربية والإنجليزية والصينية والفرنسية، كما يمكنهم طلب المساعدة من العاملين في الـ"مترو" للحصول على المعلومات اللازمة.
وتحدث نائب العمدة أيضا عن التعاون بين موسكو والدول العربية، مؤكدًا رغبة موسكو في الاستفادة من التجارب الرائدة في المنطقة، خاصة تجربة دبي في تنظيم حركة المرور وإدارة النقل.
وأضاف: "نحن مهتمون بمعرفة كيفية عمل الإشارات الضوئية وإدارة الحركة في مدينة ضخمة مثل موسكو، وكذلك المنظومات الذكية التي نستخدمها. وفي المقابل، نحرص على دراسة تجارب مدن مثل دبي في تنظيم مواقف السيارات والطرق ونظام كاميرات المراقبة الأمنية، ونحاول تطبيق أفضل الممارسات العالمية في عملنا".
وأشار ليكسوتوف إلى أن موسكو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 15 مليون نسمة، تواجه تحديات كبيرة بسبب الازدحام المروري الناتج عن زيادة استخدام السيارات الشخصية، وللتخفيف من هذه المشكلة، اعتمدت المدينة برنامجًا واسعًا لتطوير وسائل النقل الفردية، مثل الدراجات الهوائية والـ"سكوترات" الكهربائية.
وأردف: "قمنا بتأسيس شبكة واسعة لأنظمة استئجار الدراجات والسكوترات بأسعار مناسبة وواجهة استخدام مريحة. لاحظت في الصيف الماضي العديد من السياح العرب، الذين استأجروا السكوترات الكهربائية لاستكشاف المدينة".
كما دعا ليكسوتوف السياح العرب للمشاركة في المهرجانات الكبيرة، التي تنظمها موسكو للدراجات النارية، قائلًا: "أود دعوة جميع السياح العرب، الذين يحبون ركوب الدراجات النارية. إذا كنتم تمتلكون رخص قيادة دولية، يمكنكم استئجار دراجة نارية والمشاركة في مهرجاناتنا، التي تُعتبر فرصة رائعة لتجربة فريدة في موسكو".