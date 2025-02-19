موسكو تكشف عن خريطة "مترو" مخصصة للسياح العرب... صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
من الملعب
التحكيم الإسباني يثير المزيد من الجدل والإنتر يهدر فرصة الصدارة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع الرياض هو الأهم منذ بداية الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:28 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:38 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250219/موسكو-تكشف-عن-خريطة-مترو-مخصصة-للسياح-العرب-صور-1097952940.html
موسكو تكشف عن خريطة "مترو" مخصصة للسياح العرب... صور
موسكو تكشف عن خريطة "مترو" مخصصة للسياح العرب... صور
سبوتنيك عربي
أعلن مكسيم ليكسوتوف، نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة، عن مشروع جديد يهدف إلى تسهيل تجربة السياح العرب في موسكو، حيث تم تطوير خريطة جديدة لـ"مترو" العاصمة... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T11:43+0000
2025-02-19T11:43+0000
روسيا
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102119/22/1021192222_0:724:2159:1938_1920x0_80_0_0_de0ba01105f9c1acb7f6a5a386ed0970.jpg
وأشار ليكسوتوف إلى أن "الخريطة ستكون متاحة عبر تطبيق "مترو موسكو"، للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى توفيرها مجانًا في مكاتب المعلومات والفنادق التي يُستقبل فيها السياح العرب".ونوّه إلى أن "مترو موسكو يُعتبر تحفة معمارية، حيث يضم نحو 50 محطة مدرجة ضمن قائمة المعالم التاريخية ذات الأهمية الفيدرالية، ومعترف بها عالميًا كإنجازات هندسية ومعمارية"، وأكد أن "الرحلة عبر محطات المترو تعد تجربة فريدة وممتعة"، مشيرًا إلى تنظيم جولات تعريفية داخل المترو لتعريف الزوار بجمالياته".وتحدث نائب العمدة أيضا عن التعاون بين موسكو والدول العربية، مؤكدًا رغبة موسكو في الاستفادة من التجارب الرائدة في المنطقة، خاصة تجربة دبي في تنظيم حركة المرور وإدارة النقل.وأضاف: "نحن مهتمون بمعرفة كيفية عمل الإشارات الضوئية وإدارة الحركة في مدينة ضخمة مثل موسكو، وكذلك المنظومات الذكية التي نستخدمها. وفي المقابل، نحرص على دراسة تجارب مدن مثل دبي في تنظيم مواقف السيارات والطرق ونظام كاميرات المراقبة الأمنية، ونحاول تطبيق أفضل الممارسات العالمية في عملنا".وأردف: "قمنا بتأسيس شبكة واسعة لأنظمة استئجار الدراجات والسكوترات بأسعار مناسبة وواجهة استخدام مريحة. لاحظت في الصيف الماضي العديد من السياح العرب، الذين استأجروا السكوترات الكهربائية لاستكشاف المدينة".كما دعا ليكسوتوف السياح العرب للمشاركة في المهرجانات الكبيرة، التي تنظمها موسكو للدراجات النارية، قائلًا: "أود دعوة جميع السياح العرب، الذين يحبون ركوب الدراجات النارية. إذا كنتم تمتلكون رخص قيادة دولية، يمكنكم استئجار دراجة نارية والمشاركة في مهرجاناتنا، التي تُعتبر فرصة رائعة لتجربة فريدة في موسكو".اكتشاف حجر كريم عمره نحو 2 مليار سنة في روسيا
https://sarabic.ae/20250218/علماء-روس-يبتكرون-العنصر-الأساسي-لتركيب-أطراف-اصطناعية-عصبية-لمرضى-الصرع----1097898515.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102119/22/1021192222_0:522:2159:2141_1920x0_80_0_0_25b8cf041fa7d1a357a5420ecd867ac1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

موسكو تكشف عن خريطة "مترو" مخصصة للسياح العرب... صور

11:43 GMT 19.02.2025
© Sputnik . Eugene Novozheninaمترو موسكو
مترو موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Sputnik . Eugene Novozhenina
تابعنا عبر
أعلن مكسيم ليكسوتوف، نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة، عن مشروع جديد يهدف إلى تسهيل تجربة السياح العرب في موسكو، حيث تم تطوير خريطة جديدة لـ"مترو" العاصمة الروسية باللغة العربية، خصيصًا للزوار القادمين من الشرق الأوسط.
وأشار ليكسوتوف إلى أن "الخريطة ستكون متاحة عبر تطبيق "مترو موسكو"، للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى توفيرها مجانًا في مكاتب المعلومات والفنادق التي يُستقبل فيها السياح العرب".
ونوّه إلى أن "مترو موسكو يُعتبر تحفة معمارية، حيث يضم نحو 50 محطة مدرجة ضمن قائمة المعالم التاريخية ذات الأهمية الفيدرالية، ومعترف بها عالميًا كإنجازات هندسية ومعمارية"، وأكد أن "الرحلة عبر محطات المترو تعد تجربة فريدة وممتعة"، مشيرًا إلى تنظيم جولات تعريفية داخل المترو لتعريف الزوار بجمالياته".

ويتمتع السياح بإمكانية الحصول على الخريطة باللغة العربية عند دخولهم إلى محطات الـ"مترو"، أو من خلال تحميل تطبيق "مترو موسكو"، الذي يتضمن نسخًا بلغات متعددة، بما في ذلك العربية والإنجليزية والصينية والفرنسية، كما يمكنهم طلب المساعدة من العاملين في الـ"مترو" للحصول على المعلومات اللازمة.

وتحدث نائب العمدة أيضا عن التعاون بين موسكو والدول العربية، مؤكدًا رغبة موسكو في الاستفادة من التجارب الرائدة في المنطقة، خاصة تجربة دبي في تنظيم حركة المرور وإدارة النقل.
وأضاف: "نحن مهتمون بمعرفة كيفية عمل الإشارات الضوئية وإدارة الحركة في مدينة ضخمة مثل موسكو، وكذلك المنظومات الذكية التي نستخدمها. وفي المقابل، نحرص على دراسة تجارب مدن مثل دبي في تنظيم مواقف السيارات والطرق ونظام كاميرات المراقبة الأمنية، ونحاول تطبيق أفضل الممارسات العالمية في عملنا".

وأشار ليكسوتوف إلى أن موسكو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 15 مليون نسمة، تواجه تحديات كبيرة بسبب الازدحام المروري الناتج عن زيادة استخدام السيارات الشخصية، وللتخفيف من هذه المشكلة، اعتمدت المدينة برنامجًا واسعًا لتطوير وسائل النقل الفردية، مثل الدراجات الهوائية والـ"سكوترات" الكهربائية.

مجموعة من الأجهزة الذاكرية في محطة التحقيق للأبحاث الكهربية الفيزيائية في المختبر. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
مجتمع
علماء روس يبتكرون العنصر الأساسي لتركيب أطراف اصطناعية عصبية لمرضى الصرع
أمس, 07:39 GMT
وأردف: "قمنا بتأسيس شبكة واسعة لأنظمة استئجار الدراجات والسكوترات بأسعار مناسبة وواجهة استخدام مريحة. لاحظت في الصيف الماضي العديد من السياح العرب، الذين استأجروا السكوترات الكهربائية لاستكشاف المدينة".
كما دعا ليكسوتوف السياح العرب للمشاركة في المهرجانات الكبيرة، التي تنظمها موسكو للدراجات النارية، قائلًا: "أود دعوة جميع السياح العرب، الذين يحبون ركوب الدراجات النارية. إذا كنتم تمتلكون رخص قيادة دولية، يمكنكم استئجار دراجة نارية والمشاركة في مهرجاناتنا، التي تُعتبر فرصة رائعة لتجربة فريدة في موسكو".
اكتشاف حجر كريم عمره نحو 2 مليار سنة في روسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала