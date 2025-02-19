https://sarabic.ae/20250219/موسكو-تكشف-عن-خريطة-مترو-مخصصة-للسياح-العرب-صور-1097952940.html

موسكو تكشف عن خريطة "مترو" مخصصة للسياح العرب... صور

موسكو تكشف عن خريطة "مترو" مخصصة للسياح العرب... صور

سبوتنيك عربي

أعلن مكسيم ليكسوتوف، نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة، عن مشروع جديد يهدف إلى تسهيل تجربة السياح العرب في موسكو، حيث تم تطوير خريطة جديدة لـ"مترو" العاصمة... 19.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-19T11:43+0000

2025-02-19T11:43+0000

2025-02-19T11:43+0000

روسيا

العالم العربي

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وأشار ليكسوتوف إلى أن "الخريطة ستكون متاحة عبر تطبيق "مترو موسكو"، للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى توفيرها مجانًا في مكاتب المعلومات والفنادق التي يُستقبل فيها السياح العرب".ونوّه إلى أن "مترو موسكو يُعتبر تحفة معمارية، حيث يضم نحو 50 محطة مدرجة ضمن قائمة المعالم التاريخية ذات الأهمية الفيدرالية، ومعترف بها عالميًا كإنجازات هندسية ومعمارية"، وأكد أن "الرحلة عبر محطات المترو تعد تجربة فريدة وممتعة"، مشيرًا إلى تنظيم جولات تعريفية داخل المترو لتعريف الزوار بجمالياته".وتحدث نائب العمدة أيضا عن التعاون بين موسكو والدول العربية، مؤكدًا رغبة موسكو في الاستفادة من التجارب الرائدة في المنطقة، خاصة تجربة دبي في تنظيم حركة المرور وإدارة النقل.وأضاف: "نحن مهتمون بمعرفة كيفية عمل الإشارات الضوئية وإدارة الحركة في مدينة ضخمة مثل موسكو، وكذلك المنظومات الذكية التي نستخدمها. وفي المقابل، نحرص على دراسة تجارب مدن مثل دبي في تنظيم مواقف السيارات والطرق ونظام كاميرات المراقبة الأمنية، ونحاول تطبيق أفضل الممارسات العالمية في عملنا".وأردف: "قمنا بتأسيس شبكة واسعة لأنظمة استئجار الدراجات والسكوترات بأسعار مناسبة وواجهة استخدام مريحة. لاحظت في الصيف الماضي العديد من السياح العرب، الذين استأجروا السكوترات الكهربائية لاستكشاف المدينة".كما دعا ليكسوتوف السياح العرب للمشاركة في المهرجانات الكبيرة، التي تنظمها موسكو للدراجات النارية، قائلًا: "أود دعوة جميع السياح العرب، الذين يحبون ركوب الدراجات النارية. إذا كنتم تمتلكون رخص قيادة دولية، يمكنكم استئجار دراجة نارية والمشاركة في مهرجاناتنا، التي تُعتبر فرصة رائعة لتجربة فريدة في موسكو".اكتشاف حجر كريم عمره نحو 2 مليار سنة في روسيا

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