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اكتشاف حجر كريم عمره نحو 2 مليار سنة في روسيا

اكتشاف حجر كريم عمره نحو 2 مليار سنة في روسيا

سبوتنيك عربي

اكتشف علماء من جامعة سان بطرسبورغ حجر كريم عمره 1.8 مليار سنة، وقاموا بدراسة خصائصه وظروف تشكله. 18.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-18T10:39+0000

2025-02-18T10:39+0000

2025-02-18T10:39+0000

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ووفقا لمجلة "scientificrussia" العلمية، فإن هذا الاكتشاف ذو أهمية، لأنه يسمح لنا بفهم المناطق الجيولوجية من الأرض التي قد تكون مواتية لتكوين الرواسب المعدنية، وكذلك العوامل البيئية التي تؤثر على هذه العملية.تقع منطقة بريلادوزيا الشمالية شمال بحيرة لادوجا وتشتهر بصخورها الجيولوجية الفريدة التي ظهرت أثناء تبلور كميات كبيرة من الصخور النارية المنصهرة (الماغما).ويعد هذا الاكتشاف، ذا أهمية خاصة بالنسبة لأراضي شمال بريلادوزيا، الغنية بالغرانيت والغرافيت والكوارتزيت والمعادن الأخرى. واتضح أن الأباتيت يمكن أن يساعد في فهم آليات تشكل الصخور، وهو معدن فوسفاتي (Ca5(PO4)3(F, OH, Cl)) يوجد في الصخور الرسوبية والنارية والمتحولة ويشكل أحيانًا تراكمات كبيرة (على سبيل المثال، في كتلة خيبيني). وحصل على اسمه من الكلمة اليونانية التي تعني "الخداع" لأنه يتم الخلط بينه وبين الحجارة الأخرى بسهولة بسبب مظهره المتغير. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدامه بشكل فعال في الصناعة لإنتاج الأسمدة الفوسفورية.قام العلماء بدراسة الأباتيت في منطقة بريلادوزي الشمالية، وفي الكتل الصخرية من العصر البروتيروزوي في منطقة فيليمياك، ويعد المعدن أحد مكونات خام التيتانوماغنيتيت، والذي تم تطويره في وقت مبكر من نهاية القرن التاسع عشر. وأثر التركيز العالي للفوسفور في آفاق الخام على ظهور هذا الحجر في هذا المكان.التحول هو تحول الصخور تحت تأثير درجات الحرارة العالية والضغط والمواد الكيميائية دون ذوبان. ووفقا لشوكت بالتيبايف، فإن عملية التحول (تحول الصخور) كانت منفصلة بشكل كبير في الوقت المناسب عن مرحلة التبلور الصخري للصخور والخامات الأخرى. وهكذا تكونت الصخور النارية منذ نحو 1.88 مليار سنة، وحدثت إعادة ترسب وتبلور الأباتيت بعد ذلك بـ80-100 مليون سنة، أي منذ نحو 1.8 مليار سنة. وتتوافق هذه البيانات مع التحليلات السابقة للصخور من هذه المنطقة.وتحدث التحولات المتحولة للصخور في قشرة الأرض بشكل غير متساوٍ. في الوقت نفسه، تتحول بعض السلالات إلى سلالات أخرى، ويتغير مظهرها إلى درجة لا يمكن التعرف عليها. وفي الوقت نفسه يتغير تركيب هذه الصخور، فتظهر معادن جديدة تختلف عن المعادن السابقة في المظهر والمحتوى الكيميائي.وهناك حجة إضافية لدعم إعادة التبلور، هي حقيقة أن تكوين الحجر هو نفسه في جميع أنواع الصخور في الكتلة الصخرية المدروسة من الأكثر "بدائية" (التي تحتوي على كمية صغيرة من السيليكون وكمية كبيرة من المغنيسيوم) إلى "المتمايزة" (التي تحتوي على أكبر كمية من السيليكون). وكما أظهرت الدراسات التي أجريت على هذا المعدن في مناطق أخرى، فإن تركيبته تتغير أثناء تطور الصهارة، ولا يمكن أن تبقى على تركيبتها نفسها.وخلص بالتيبايف: "وبالتالي، تشير خصائص الصخور إلى أن الأباتيت الصخري تعرض لإعادة التبلور بعد مرور 80-100 مليون سنة من تشكل الكتلة الصخرية. ومن المحتمل أن خام التيتانوماغنيتيت، المرتبط به ارتباطًا وثيقًا، عانى من نفس المصير.ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "scientificrussia" العلمية، فإن معرفة هذا التاريخ المعقد للغاية لتكوين التمعدن أمر مهم لفهم آليات تركيز المادة الخام سواء في الكتلة الصخرية المعتبرة أو في أشياء أخرى مماثلة، وهو أمر مهم بدوره للبحث عن المعادن.مصر تكشف سر "ساحر الآلهة سركت" في اكتشاف أثري نادرالديناصورات عاشت في دولة عربية قبل نحو 72 مليون سنة

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