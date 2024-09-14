ظهور "فقاعات غامضة" فوق الأهرامات المصرية تعطل الأقمار الصناعية... صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:34 GMT
25 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يعتبر السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية تورط مباشر في الصراع الأوكراني
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:36 GMT
24 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:31 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تأخذ على محمل الجد تحذيرات موسكو من عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240914/ظهور-فقاعات-غامضة-فوق-الأهرامات-المصرية-تعطل-الأقمار-الصناعية-صور-1092712610.html
ظهور "فقاعات غامضة" فوق الأهرامات المصرية تعطل الأقمار الصناعية... صور
ظهور "فقاعات غامضة" فوق الأهرامات المصرية تعطل الأقمار الصناعية... صور
سبوتنيك عربي
نجح علماء صينيون في اكتشاف فقاعات غامضة فوق الأهرامات في الجيزة المصرية، في ظاهرة غريبة تسببت بانقطاع الاتصال بين الأقمار الصناعية ونظام تحديد المواقع العالمي... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T13:22+0000
2024-09-14T13:22+0000
مجتمع
علوم
منوعات
الأخبار
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101646/68/1016466815_0:158:1920:1238_1920x0_80_0_0_299bd851ce829afea56cd288c5f1eaf2.jpg
وقال موقع "popularmechanics" إن هذه الفقاعات الغامضة تعرف باسم "فقاعات البلازما الاستوائية (EPBs) ، والتي جاء اكتشافها امتدادا للغموض الذي يكتنف الأهرامات.وتوصل العلماء لاكتشاف تلك الفقاعات باستخدام رادار "LARID"، وهو رادار أيونوسفيري طويل المدى يعمل على خطوط العرض المنخفضة، حيث اكتشفوا أن تلك الفقاعات توجد في الغلاف الجوي العلوي، وتتكون من جيوب غازية ساخنة تتشكل عند خطوط العرض المنخفضة.يشار إلى أنه في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، تسببت عاصفة شمسية في ظهور فقاعات البلازما على رادار الصين من مناطق بعيدة، مثل شمال أفريقيا ووسط المحيط الهادئ، وأتاحت القراءات للعلماء تتبع حركة الفقاعات في الوقت الحقيقي.وأوضح العلماء أن فقاعات البلازما يمكن أن تمتد على طول مئات الكيلومترات، وعلى الرغم من أنها ليست نادرة، إلا أن العلماء لا يعرفون الكثير عنها أو عن قدرتها على تعطيل إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتعطيل اتصالات الأقمار الصناعية.ويستطيع الرادار الصيني "LARID" رصد التغيرات التي تسببها فقاعات البلازما من خلال تفسير الإشارات التي يتلقاها من الرادار المنعكسة على بلازما الغلاف الأيوني، كما يمكن للرادار ذاته اكتشاف إشارات من مسافة 5965 ميلا.ويرى الباحثون أن إنشاء شبكة من هذه الرادارات يمكن أن يغير قواعد اللعبة عندما يتعلق الأمر بمراقبة هذه الأحداث، حيث أنه من خلال تتبع الأجسام الإلكترونية، يمكن للعلماء اكتساب القدرة على التنبؤ بموقعها وحجمها وتوقيتها، مما قد يؤدي إلى تقليل الاضطرابات التي يمكن أن تسببها للأقمار الصناعية.وفي وقت سابق، اكتشف فريق من علماء الآثار بقيادة العالم الفرنسي، زافييه لاندرو، دليلا مهما على وجود "تكنولوجيا مفقودة" استخدمت في بناء هرم سقارة المصري.يعتبر قبر الفرعون زوسر، الذي تم تشييده منذ حوالي 4500 عام، أقدم مثال معروف للهياكل الحجرية الضخمة في مصر، وهو ليس مجرد نصب تذكاري للملك، بل وأيضًا للبراعة الهندسية للشعب الذي سكن الأرض منذ آلاف السنين.هرم زوسر، هو مبنى ضخم من الحجر الجيري يطل على المقبرة المحيطة به في شكل ست "درجات" تمنحه مظهرًا مميزًا ورمزيًا في مواجهة السماء. وبحسب علماء الآثار، فقد تم استخدام مصعد يعمل بالطاقة المائية، لمساعدة في نقل المواد المستخدمة في بناء الهرم، في سقارة.وهذا ما يفسره الباحثون على أنه نوع من "الرفع الهيدروليكي"، وهو عمود مركزي يمكن أن يتدفق من خلاله الماء الموجه من الأسفل، مثل الحمم البركانية في البركان، مما يرفع منصة عائمة قادرة على نقل الصخور الكبيرة إلى قمة الهرم.
https://sarabic.ae/20240808/تقويم-أقدم-من-الأهرامات-علماء-آثار-يفكون-رموزا-عمرها-12-ألف-عام-في-تركيا-1091542410.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101646/68/1016466815_30:0:1890:1395_1920x0_80_0_0_6a7de92ce35df45224546f10a21064fc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, منوعات, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن
علوم, منوعات, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن

ظهور "فقاعات غامضة" فوق الأهرامات المصرية تعطل الأقمار الصناعية... صور

13:22 GMT 14.09.2024
© Sputnik . Pixabayالأهرامات المصرية
الأهرامات المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© Sputnik . Pixabay
تابعنا عبر
نجح علماء صينيون في اكتشاف فقاعات غامضة فوق الأهرامات في الجيزة المصرية، في ظاهرة غريبة تسببت بانقطاع الاتصال بين الأقمار الصناعية ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
وقال موقع "popularmechanics" إن هذه الفقاعات الغامضة تعرف باسم "فقاعات البلازما الاستوائية (EPBs) ، والتي جاء اكتشافها امتدادا للغموض الذي يكتنف الأهرامات.
وتوصل العلماء لاكتشاف تلك الفقاعات باستخدام رادار "LARID"، وهو رادار أيونوسفيري طويل المدى يعمل على خطوط العرض المنخفضة، حيث اكتشفوا أن تلك الفقاعات توجد في الغلاف الجوي العلوي، وتتكون من جيوب غازية ساخنة تتشكل عند خطوط العرض المنخفضة.
يشار إلى أنه في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، تسببت عاصفة شمسية في ظهور فقاعات البلازما على رادار الصين من مناطق بعيدة، مثل شمال أفريقيا ووسط المحيط الهادئ، وأتاحت القراءات للعلماء تتبع حركة الفقاعات في الوقت الحقيقي.
وأوضح العلماء أن فقاعات البلازما يمكن أن تمتد على طول مئات الكيلومترات، وعلى الرغم من أنها ليست نادرة، إلا أن العلماء لا يعرفون الكثير عنها أو عن قدرتها على تعطيل إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتعطيل اتصالات الأقمار الصناعية.
ويستطيع الرادار الصيني "LARID" رصد التغيرات التي تسببها فقاعات البلازما من خلال تفسير الإشارات التي يتلقاها من الرادار المنعكسة على بلازما الغلاف الأيوني، كما يمكن للرادار ذاته اكتشاف إشارات من مسافة 5965 ميلا.
ويرى الباحثون أن إنشاء شبكة من هذه الرادارات يمكن أن يغير قواعد اللعبة عندما يتعلق الأمر بمراقبة هذه الأحداث، حيث أنه من خلال تتبع الأجسام الإلكترونية، يمكن للعلماء اكتساب القدرة على التنبؤ بموقعها وحجمها وتوقيتها، مما قد يؤدي إلى تقليل الاضطرابات التي يمكن أن تسببها للأقمار الصناعية.
موقع أثري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
مجتمع
تقويم أقدم من الأهرامات.. علماء آثار يفكون رموزا عمرها 12 ألف عام في تركيا
8 أغسطس, 12:57 GMT
وفي وقت سابق، اكتشف فريق من علماء الآثار بقيادة العالم الفرنسي، زافييه لاندرو، دليلا مهما على وجود "تكنولوجيا مفقودة" استخدمت في بناء هرم سقارة المصري.
يعتبر قبر الفرعون زوسر، الذي تم تشييده منذ حوالي 4500 عام، أقدم مثال معروف للهياكل الحجرية الضخمة في مصر، وهو ليس مجرد نصب تذكاري للملك، بل وأيضًا للبراعة الهندسية للشعب الذي سكن الأرض منذ آلاف السنين.
هرم زوسر، هو مبنى ضخم من الحجر الجيري يطل على المقبرة المحيطة به في شكل ست "درجات" تمنحه مظهرًا مميزًا ورمزيًا في مواجهة السماء. وبحسب علماء الآثار، فقد تم استخدام مصعد يعمل بالطاقة المائية، لمساعدة في نقل المواد المستخدمة في بناء الهرم، في سقارة.
وهذا ما يفسره الباحثون على أنه نوع من "الرفع الهيدروليكي"، وهو عمود مركزي يمكن أن يتدفق من خلاله الماء الموجه من الأسفل، مثل الحمم البركانية في البركان، مما يرفع منصة عائمة قادرة على نقل الصخور الكبيرة إلى قمة الهرم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Горящие автомобили в Ашкелоне в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. في اعتراف لجنرال إسرائيلي سابق: "بلادنا تنزف وعالقة في غزة"14:08 GMTВоеннослужащие ЦВО на полигоне в тыловом районе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала