https://sarabic.ae/20241211/طفرة-تكنولوجية-حدثت-قبل-900-ألف-عام---1095695459.html

طفرة تكنولوجية حدثت قبل 900 ألف عام

طفرة تكنولوجية حدثت قبل 900 ألف عام

سبوتنيك عربي

كشف عالم الأنثروبولوجيا، دييغو لومباو، في جامعة سانتياغو دي كومبوستيلا بإسبانيا، عن أقدم مثال أوروبي معروف لتقنيات الأدوات الحجرية المتقدمة. 11.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-11T14:12+0000

2024-12-11T14:12+0000

2024-12-11T14:12+0000

مجتمع

علوم

تاريخ

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0b/1095695710_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_e27581b518536082267bdb1eb0afb4e2.jpg

يعود تاريخ أقدم الأدوات الحجرية المعروفة، والتي تم تصنيفها على أنها من العصر الأولدواني أو العصر الأول، إلى ما يقرب من 3 ملايين عام. وقد أنتجها البشر القدماء في جميع أنحاء أفريقيا، وكانت هذه الأدوات الأولية نتيجة لدق حجر في حجر آخر. وكانت الشظايا الناتجة ذات حواف حادة يمكن صقلها بمزيد من الضربات.ما اكتشفه لومباو وزملاؤه هو أقدم دليل في أوروبا على تقنيات العصر الأول الأكثر تطورًا التي ابتكرت الفؤوس اليدوية الأشولية. وقد بنيت هذه الفؤوس على عمليات العصر الأول من خلال مزيد من الصقل باستخدام مواد أخرى مثل العظام والخشب للمساعدة في إتقان النصال. كما كانت الأدوات الناتجة أكثر عرضة لتكون متماثلة.تم اكتشاف هذه القفزة التكنولوجية في منطقة "El Barranc de la Boella" في شمال شرق إسبانيا، وهي تسبق الانقسام التطوري بين البشر الحديثين والنياندرتال، لذلك من المرجح أن تكون هذه التطورات في الأدوات الحجرية قد تم إنشاؤها واستخدامها من قبل أسلافنا أو الأنواع البشرية الأخرى المنقرضة الآن.وكشف التحليل أن الطريقة التي تم بها تشكيل الأدوات اتبعت تسلسلًا مشتركًا، مما يعني أن صانعي الأدوات كانوا يستخدمون قالبًا مشتركًا لتحقيق نتائج متسقة. وكان هؤلاء البشر القدامى ينتجون أيضًا أدوات أكبر من تلك التي شوهدت سابقًا، ويصممون هذه الأدوات لأغراض محددة.لقد ابتكر البشر القدماء الذين عاشوا في منطقة "إل بارانك دي لا بويلا" خلال أوائل العصر البليستوسيني الأوسط، عملية متطورة تضمنت نقل مجموعة من المواد المحلية لإنشاء فؤوسهم ومعاولهم في مراحل مختلفة من إنتاجهم. وقد اختاروا مواد محددة لأغراض مختلفة، مثل الصوان (الحجر الصوان) لأدواتهم الأصغر والصخر الزيتي للأدوات الأكبر.يقول لومباو: "إن "Barranc de la Boella" هو شهادة فريدة من نوعها على التغيير التكنولوجي الذي طرأ على البشر في أوروبا في وقت لم تكن فيه الأدوات مفيدة فحسب، بل كانت تنطوي أيضًا على تخطيط متطور واستخدام أكثر كفاءة للموارد".ويُنظر إلى هذه الأدوات على أنها مهمة للغاية لأنها دليل مبكر على القدرة المعرفية على استخدام نموذج عقلي، يتضمن الاستبصار والتخطيط. وبحسب الدراسة، فإن هذه قفزة كبيرة إلى الأمام في التكنولوجيا وصلت إلى أوروبا قبل 900 ألف عام.يقول لومباو: "يُظهِر لنا هذا الموقع أن الابتكار التكنولوجي لم يكن خطيًا أو قفزة مفاجئة تمامًا، بل كان نتيجة لموجات متعددة من تشتت السكان والوصول التدريجي إلى أوروبا لسلوكيات تكنولوجية جديدة من إفريقيا".وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، وبعد حوالي 300 ألف عام، حققت البشرية قفزة تكنولوجية أخرى في استخدام أدواتها، مما أدى إلى ظهور ثقافة تراكمية لا نزال نضيف إليها اليوم.العثور على كنز فريد من المجوهرات الذهبية في روسيا... صوردراسة تكشف أن البشر القدماء كانوا من المفترسات اللاحمة العليا لمدة مليوني عام

https://sarabic.ae/20241129/آثار-أقدام-غامضة-تعود-إلى-15-مليون-سنة-تكشف-مفاجأة-عن-نوعين-من-البشر-1095329697.html

https://sarabic.ae/20241129/أندر-معدن-في-العالم-لم-يعثر-عليه-إلا-مرة-واحدة-على-كوكبنا----1095314456.html

https://sarabic.ae/20241121/أقدم-من-أول-أبجدية-معروفة-اكتشاف-مثير-في-سوريا-ضارب-في-عمق-التاريخ-1095057264.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, تاريخ, منوعات