https://sarabic.ae/20241109/علماء-يكتشفون-مجوهرات-مصقولة-بمعادن-من-خارج-الأرض-1094631329.html

علماء يكتشفون مجوهرات مصقولة بمعادن من خارج الأرض

علماء يكتشفون مجوهرات مصقولة بمعادن من خارج الأرض

سبوتنيك عربي

اكتشف باحثون سوارًا باهتًا، ونصف كرة مجوفة صدئة، مزينة بالذهب، تم صناعتهما، من الحديد من النيازك التي سقطت من السماء. 09.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-09T14:25+0000

2024-11-09T14:25+0000

2024-11-09T14:25+0000

مجتمع

علوم

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وتم إعلان الاكتشاف، الذي قاده رئيس قسم الحفظ المتقاعد الآن، في المتحف الأثري الوطني في إسبانيا، سلفادور روفيرا لورينس، في ورقة بحثية نُشرت في يناير/كانون الثاني، ويشير إلى أن تكنولوجيا وتقنيات تشغيل المعادن كانت أكثر تقدمًا مما كنا نعتقد في شبه الجزيرة الأيبيرية منذ أكثر من 3000 عام.وتم اكتشاف كنز فيلينا، وهو المخبأ الذي يحتوي على 66 قطعة ذهبية في الغالب، منذ أكثر من 60 عامًا في عام 1963 في ما يُعرف الآن بأليكانتي في إسبانيا، ومنذ ذلك الحين أصبح يُنظر إليه على أنه أحد أهم الأمثلة على صياغة الذهب في العصر البرونزي، في شبه الجزيرة الأيبيرية، وأوروبا بأكملها.في شبه الجزيرة الأيبيرية (إسبانيا والبرتغال)، لم يبدأ العصر الحديدي - حيث بدأ الحديد الأرضي المصهور يحل محل البرونز - إلا في حوالي عام 850 قبل الميلاد، تكمن المشكلة في أن المواد الذهبية تم تأريخها إلى ما بين 1500 و1200 قبل الميلاد، لذا فإن تحديد مكان وجود القطع الأثرية ذات المظهر الحديدي في سياق كنز فيلينا كان بمثابة لغز.وذكلا موقع "ساينس أليرت"، أن هناك طريقة لمعرفة الفرق، وهي أن الحديد الموجود في النيازك يحتوي على نسبة نيكل أعلى بكثير، من الحديد المستخرج من باطن الأرض.لذا حصل الباحثون على إذن من متحف الآثار البلدي في فيلينا، الذي يضم المجموعة، لاختبار القطعتين الأثريتين بعناية، وتحديد كمية النيكل التي تحتويان عليها.وهذا يحل بشكل أنيق معضلة كيفية محاذاة القطعتين الأثريتين مع بقية المجموعة: فقد تم صنعهما في نفس الفترة تقريبًا، ويعود تاريخهما إلى حوالي 1400 إلى 1200 قبل الميلاد.علماء روس يطورون تكنولوجيا جديدة للتحكم في الأقمار الصناعية الصغيرة

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