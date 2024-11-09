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https://sarabic.ae/20241109/علماء-يكتشفون-مجوهرات-مصقولة-بمعادن-من-خارج-الأرض-1094631329.html
علماء يكتشفون مجوهرات مصقولة بمعادن من خارج الأرض
علماء يكتشفون مجوهرات مصقولة بمعادن من خارج الأرض
سبوتنيك عربي
اكتشف باحثون سوارًا باهتًا، ونصف كرة مجوفة صدئة، مزينة بالذهب، تم صناعتهما، من الحديد من النيازك التي سقطت من السماء. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T14:25+0000
2024-11-09T14:25+0000
مجتمع
علوم
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وتم إعلان الاكتشاف، الذي قاده رئيس قسم الحفظ المتقاعد الآن، في المتحف الأثري الوطني في إسبانيا، سلفادور روفيرا لورينس، في ورقة بحثية نُشرت في يناير/كانون الثاني، ويشير إلى أن تكنولوجيا وتقنيات تشغيل المعادن كانت أكثر تقدمًا مما كنا نعتقد في شبه الجزيرة الأيبيرية منذ أكثر من 3000 عام.وتم اكتشاف كنز فيلينا، وهو المخبأ الذي يحتوي على 66 قطعة ذهبية في الغالب، منذ أكثر من 60 عامًا في عام 1963 في ما يُعرف الآن بأليكانتي في إسبانيا، ومنذ ذلك الحين أصبح يُنظر إليه على أنه أحد أهم الأمثلة على صياغة الذهب في العصر البرونزي، في شبه الجزيرة الأيبيرية، وأوروبا بأكملها.في شبه الجزيرة الأيبيرية (إسبانيا والبرتغال)، لم يبدأ العصر الحديدي - حيث بدأ الحديد الأرضي المصهور يحل محل البرونز - إلا في حوالي عام 850 قبل الميلاد، تكمن المشكلة في أن المواد الذهبية تم تأريخها إلى ما بين 1500 و1200 قبل الميلاد، لذا فإن تحديد مكان وجود القطع الأثرية ذات المظهر الحديدي في سياق كنز فيلينا كان بمثابة لغز.وذكلا موقع "ساينس أليرت"، أن هناك طريقة لمعرفة الفرق، وهي أن الحديد الموجود في النيازك يحتوي على نسبة نيكل أعلى بكثير، من الحديد المستخرج من باطن الأرض.لذا حصل الباحثون على إذن من متحف الآثار البلدي في فيلينا، الذي يضم المجموعة، لاختبار القطعتين الأثريتين بعناية، وتحديد كمية النيكل التي تحتويان عليها.وهذا يحل بشكل أنيق معضلة كيفية محاذاة القطعتين الأثريتين مع بقية المجموعة: فقد تم صنعهما في نفس الفترة تقريبًا، ويعود تاريخهما إلى حوالي 1400 إلى 1200 قبل الميلاد.علماء روس يطورون تكنولوجيا جديدة للتحكم في الأقمار الصناعية الصغيرة
https://sarabic.ae/20241029/كيف-ساهمت-صخرة-فضائية-أضخم-من-النيزك-قاتل-الديناصورات-في-ازدهار-الحياة-على-الأرض-1094292237.html
https://sarabic.ae/20241109/علماء-يكتشفون-نفقا-كونيا-غامضا-عابرا-للنجوم-فيديو-1094622619.html
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علوم
علوم

علماء يكتشفون مجوهرات مصقولة بمعادن من خارج الأرض

14:25 GMT 09.11.2024
© Photo / NASA/JPL-Caltech/MSSS صورة لصخرة ملساء داكنة اللون، التقطتها كاميرا تصوير "ماست كاميرا" (Mast Camera) المثبتة على المركبة المتجولة على المريخ "كيوريوسيتي روفر‏"، والتي أثبتت تحليلها الحاسوبي أن الصخرة جزء من نيزك مكوانته الحديد والنيكل. 30 أكتوبر/ تشرين أول  2016
صورة لصخرة ملساء داكنة اللون، التقطتها كاميرا تصوير ماست كاميرا (Mast Camera) المثبتة على المركبة المتجولة على المريخ كيوريوسيتي روفر‏، والتي أثبتت تحليلها الحاسوبي أن الصخرة جزء من نيزك مكوانته الحديد والنيكل. 30 أكتوبر/ تشرين أول  2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
© Photo / NASA/JPL-Caltech/MSSS
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اكتشف باحثون سوارًا باهتًا، ونصف كرة مجوفة صدئة، مزينة بالذهب، تم صناعتهما، من الحديد من النيازك التي سقطت من السماء.
وتم إعلان الاكتشاف، الذي قاده رئيس قسم الحفظ المتقاعد الآن، في المتحف الأثري الوطني في إسبانيا، سلفادور روفيرا لورينس، في ورقة بحثية نُشرت في يناير/كانون الثاني، ويشير إلى أن تكنولوجيا وتقنيات تشغيل المعادن كانت أكثر تقدمًا مما كنا نعتقد في شبه الجزيرة الأيبيرية منذ أكثر من 3000 عام.
وتم اكتشاف كنز فيلينا، وهو المخبأ الذي يحتوي على 66 قطعة ذهبية في الغالب، منذ أكثر من 60 عامًا في عام 1963 في ما يُعرف الآن بأليكانتي في إسبانيا، ومنذ ذلك الحين أصبح يُنظر إليه على أنه أحد أهم الأمثلة على صياغة الذهب في العصر البرونزي، في شبه الجزيرة الأيبيرية، وأوروبا بأكملها.
ولكن تحديد عمر المجموعة كان صعباً بعض الشيء، وذلك بسبب وجود قطعتين، نصف كرة صغير مجوف، يُعتقد أنه جزء من مقبض صولجان أو سيف؛ وسوار واحد يشبه الطوق، وكلاهما له ما وصفه علماء الآثار بأنه مظهر "حديدي"، أي يبدو أنهما مصنوعان من الحديد.
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29 أكتوبر, 17:28 GMT
في شبه الجزيرة الأيبيرية (إسبانيا والبرتغال)، لم يبدأ العصر الحديدي - حيث بدأ الحديد الأرضي المصهور يحل محل البرونز - إلا في حوالي عام 850 قبل الميلاد، تكمن المشكلة في أن المواد الذهبية تم تأريخها إلى ما بين 1500 و1200 قبل الميلاد، لذا فإن تحديد مكان وجود القطع الأثرية ذات المظهر الحديدي في سياق كنز فيلينا كان بمثابة لغز.
ولكن خام الحديد من قشرة الأرض ليس المصدر الوحيد للحديد القابل للطرق، هناك عدد من القطع الأثرية الحديدية التي تعود إلى ما قبل العصر الحديدي في جميع أنحاء العالم، والتي تم تزويرها من مادة النيازك، ربما يكون الخنجر الحديدي النيزكي الذي استخدمه الفرعون توت عنخ آمون، هو الأكثر شهرة، ولكن هناك أسلحة أخرى من العصر البرونزي، مصنوعة من هذه المادة، وكانت ذات قيمة عالية للغاية.
وذكلا موقع "ساينس أليرت"، أن هناك طريقة لمعرفة الفرق، وهي أن الحديد الموجود في النيازك يحتوي على نسبة نيكل أعلى بكثير، من الحديد المستخرج من باطن الأرض.
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08:26 GMT
لذا حصل الباحثون على إذن من متحف الآثار البلدي في فيلينا، الذي يضم المجموعة، لاختبار القطعتين الأثريتين بعناية، وتحديد كمية النيكل التي تحتويان عليها.
أخذ الباحثون عينات بعناية من كلتا القطعتين الأثريتين، وأخضعوا المادة لمطياف الكتلة لتحديد تركيبها، وعلى الرغم من الدرجة العالية من التآكل، والتي تغير التركيب العنصري للقطعة الأثرية، فإن النتائج تشير بقوة إلى أن نصف الكرة والسوار مصنوعان من الحديد النيزكي.
وهذا يحل بشكل أنيق معضلة كيفية محاذاة القطعتين الأثريتين مع بقية المجموعة: فقد تم صنعهما في نفس الفترة تقريبًا، ويعود تاريخهما إلى حوالي 1400 إلى 1200 قبل الميلاد.
علماء روس يطورون تكنولوجيا جديدة للتحكم في الأقمار الصناعية الصغيرة
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