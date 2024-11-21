أقدم من أول أبجدية معروفة... اكتشاف مثير في سوريا ضارب بعمق التاريخ

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06:00 GMT
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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:16 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:22 GMT
7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
11:36 GMT
24 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بايدن يريد عرقلة ترامب عن أي اتفاق بشأن أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
حراك سياسي في ليبيا مع أول انتخابات بلدية في البلاد ومحاولات للمصالحة الوطنية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:24 GMT
36 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
13:03 GMT
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حصاد الأسبوع
خبير: الفيتو الأمريكي دليل واضح على أنها ترعى الإرهاب والإبادة الجماعية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
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https://sarabic.ae/20241121/أقدم-من-أول-أبجدية-معروفة-اكتشاف-مثير-في-سوريا-ضارب-في-عمق-التاريخ-1095057264.html
أقدم من أول أبجدية معروفة... اكتشاف مثير في سوريا ضارب بعمق التاريخ
أقدم من أول أبجدية معروفة... اكتشاف مثير في سوريا ضارب بعمق التاريخ
سبوتنيك عربي
عثر فريق من المنقبين على أسطوانات طينية بطول الإصبع محفور عليها كتابة أبجدية، أقدم بنحو 500 عام من النصوص المكتشفة سابقاً، في منطقة تل أم المرا بسوريا. 21.11.2024, سبوتنيك عربي
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وكشفت أعمال الحفر المكثفة عن مقابر يعود تاريخها إلى العصر البرونزي المبكر، وبالإضافة إلى الأسطوانات الطينية، وستة هياكل عظمية ومجوهرات من الذهب والفضة وأواني طهي ورأس حربة وأوان فخارية سليمة.ويعتبر الموقع (تل أم المرا) الذي يقع شرقي مدينة حلب أحد المدن القديمة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنه أحد أول المراكز الحضرية متوسطة الحجم، بحسب ما نشره موقع "phys".وبين سعد أن "آلاف القطع استُخرجت من المواقع والتلال الأثرية بصورة غير شرعية، ونُقلت إلى دول الجوار ثمّ تمت سرقتها إلى أنحاء عدة في العالم، وهذه القطع بكل أسف غير موثقة لدينا ولا نمتلك أي معلومات عنها، لأنها لم تكن مكتشفة أصلا قبل سقوط تلك المواقع في قبضة المسلّحين والتنظيمات الإرهابيّة المتطرفة".
https://sarabic.ae/20241121/بقيمة-خيالية-الصين-تكشف-عن-كنز-جديد-من-الذهب-في-باطن-الأرض-1095056610.html
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علوم, منوعات
علوم, منوعات

أقدم من أول أبجدية معروفة... اكتشاف مثير في سوريا ضارب بعمق التاريخ

15:06 GMT 21.11.2024 (تم التحديث: 15:08 GMT 21.11.2024)
© Sputnik . Suhaib Omarayaمدير آثار حلب لـ "سبوتنيك": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير
مدير آثار حلب لـ سبوتنيك: أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© Sputnik . Suhaib Omaraya
تابعنا عبر
عثر فريق من المنقبين على أسطوانات طينية بطول الإصبع محفور عليها كتابة أبجدية، أقدم بنحو 500 عام من النصوص المكتشفة سابقاً، في منطقة تل أم المرا بسوريا.
وكشفت أعمال الحفر المكثفة عن مقابر يعود تاريخها إلى العصر البرونزي المبكر، وبالإضافة إلى الأسطوانات الطينية، وستة هياكل عظمية ومجوهرات من الذهب والفضة وأواني طهي ورأس حربة وأوان فخارية سليمة.
وفي وقت سابق، اكتشف علماء الآثار في الموقع نفسه مقابر أيضا يعود تاريخها إلى العصر البرونزي المبكر بين 3500 و2000 قبل الميلاد.
كميات كبيرة من الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
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ويعتبر الموقع (تل أم المرا) الذي يقع شرقي مدينة حلب أحد المدن القديمة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنه أحد أول المراكز الحضرية متوسطة الحجم، بحسب ما نشره موقع "phys".

وفي السياق نفسه، كشف مدير التنقيب والدراسات في المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا، همام سعد، في وقت سابق، عن "وجود 5 آلاف قطعة آثرية مسجلة في متحف الرقة، و17 ألف قطعة آثرية في متحف إدلب، وجميعها تم سرقتها بشكل مؤكد بحكم أن المنطقتين خارج سيطرة الدولة السورية".

وبين سعد أن "آلاف القطع استُخرجت من المواقع والتلال الأثرية بصورة غير شرعية، ونُقلت إلى دول الجوار ثمّ تمت سرقتها إلى أنحاء عدة في العالم، وهذه القطع بكل أسف غير موثقة لدينا ولا نمتلك أي معلومات عنها، لأنها لم تكن مكتشفة أصلا قبل سقوط تلك المواقع في قبضة المسلّحين والتنظيمات الإرهابيّة المتطرفة".
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