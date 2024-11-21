https://sarabic.ae/20241121/أقدم-من-أول-أبجدية-معروفة-اكتشاف-مثير-في-سوريا-ضارب-في-عمق-التاريخ-1095057264.html
أقدم من أول أبجدية معروفة... اكتشاف مثير في سوريا ضارب بعمق التاريخ
أقدم من أول أبجدية معروفة... اكتشاف مثير في سوريا ضارب بعمق التاريخ
سبوتنيك عربي
عثر فريق من المنقبين على أسطوانات طينية بطول الإصبع محفور عليها كتابة أبجدية، أقدم بنحو 500 عام من النصوص المكتشفة سابقاً، في منطقة تل أم المرا بسوريا. 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T15:06+0000
2024-11-21T15:06+0000
2024-11-21T15:08+0000
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وكشفت أعمال الحفر المكثفة عن مقابر يعود تاريخها إلى العصر البرونزي المبكر، وبالإضافة إلى الأسطوانات الطينية، وستة هياكل عظمية ومجوهرات من الذهب والفضة وأواني طهي ورأس حربة وأوان فخارية سليمة.ويعتبر الموقع (تل أم المرا) الذي يقع شرقي مدينة حلب أحد المدن القديمة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنه أحد أول المراكز الحضرية متوسطة الحجم، بحسب ما نشره موقع "phys".وبين سعد أن "آلاف القطع استُخرجت من المواقع والتلال الأثرية بصورة غير شرعية، ونُقلت إلى دول الجوار ثمّ تمت سرقتها إلى أنحاء عدة في العالم، وهذه القطع بكل أسف غير موثقة لدينا ولا نمتلك أي معلومات عنها، لأنها لم تكن مكتشفة أصلا قبل سقوط تلك المواقع في قبضة المسلّحين والتنظيمات الإرهابيّة المتطرفة".
https://sarabic.ae/20241121/بقيمة-خيالية-الصين-تكشف-عن-كنز-جديد-من-الذهب-في-باطن-الأرض-1095056610.html
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علوم, منوعات
أقدم من أول أبجدية معروفة... اكتشاف مثير في سوريا ضارب بعمق التاريخ
15:06 GMT 21.11.2024 (تم التحديث: 15:08 GMT 21.11.2024)
عثر فريق من المنقبين على أسطوانات طينية بطول الإصبع محفور عليها كتابة أبجدية، أقدم بنحو 500 عام من النصوص المكتشفة سابقاً، في منطقة تل أم المرا بسوريا.
وكشفت أعمال الحفر المكثفة عن مقابر يعود تاريخها إلى العصر البرونزي المبكر، وبالإضافة إلى الأسطوانات الطينية، وستة هياكل عظمية ومجوهرات من الذهب والفضة وأواني طهي ورأس حربة وأوان فخارية سليمة.
وفي وقت سابق، اكتشف علماء الآثار في الموقع نفسه مقابر أيضا يعود تاريخها إلى العصر البرونزي المبكر بين 3500 و2000 قبل الميلاد.
ويعتبر الموقع (تل أم المرا) الذي يقع شرقي مدينة حلب أحد المدن القديمة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنه أحد أول المراكز الحضرية متوسطة الحجم، بحسب ما نشره موقع "phys
".
وفي السياق نفسه، كشف مدير التنقيب والدراسات في المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا، همام سعد، في وقت سابق، عن "وجود 5 آلاف قطعة آثرية مسجلة في متحف الرقة، و17 ألف قطعة آثرية في متحف إدلب، وجميعها تم سرقتها بشكل مؤكد بحكم أن المنطقتين خارج سيطرة الدولة السورية".
وبين سعد أن "آلاف القطع استُخرجت من المواقع والتلال الأثرية بصورة غير شرعية، ونُقلت إلى دول الجوار ثمّ تمت سرقتها إلى أنحاء عدة في العالم، وهذه القطع بكل أسف غير موثقة لدينا ولا نمتلك أي معلومات عنها، لأنها لم تكن مكتشفة أصلا قبل سقوط تلك المواقع في قبضة المسلّحين والتنظيمات الإرهابيّة المتطرفة".