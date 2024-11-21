https://sarabic.ae/20241121/أقدم-من-أول-أبجدية-معروفة-اكتشاف-مثير-في-سوريا-ضارب-في-عمق-التاريخ-1095057264.html

أقدم من أول أبجدية معروفة... اكتشاف مثير في سوريا ضارب بعمق التاريخ

أقدم من أول أبجدية معروفة... اكتشاف مثير في سوريا ضارب بعمق التاريخ

سبوتنيك عربي

عثر فريق من المنقبين على أسطوانات طينية بطول الإصبع محفور عليها كتابة أبجدية، أقدم بنحو 500 عام من النصوص المكتشفة سابقاً، في منطقة تل أم المرا بسوريا. 21.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-21T15:06+0000

2024-11-21T15:06+0000

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وكشفت أعمال الحفر المكثفة عن مقابر يعود تاريخها إلى العصر البرونزي المبكر، وبالإضافة إلى الأسطوانات الطينية، وستة هياكل عظمية ومجوهرات من الذهب والفضة وأواني طهي ورأس حربة وأوان فخارية سليمة.ويعتبر الموقع (تل أم المرا) الذي يقع شرقي مدينة حلب أحد المدن القديمة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنه أحد أول المراكز الحضرية متوسطة الحجم، بحسب ما نشره موقع "phys".وبين سعد أن "آلاف القطع استُخرجت من المواقع والتلال الأثرية بصورة غير شرعية، ونُقلت إلى دول الجوار ثمّ تمت سرقتها إلى أنحاء عدة في العالم، وهذه القطع بكل أسف غير موثقة لدينا ولا نمتلك أي معلومات عنها، لأنها لم تكن مكتشفة أصلا قبل سقوط تلك المواقع في قبضة المسلّحين والتنظيمات الإرهابيّة المتطرفة".

https://sarabic.ae/20241121/بقيمة-خيالية-الصين-تكشف-عن-كنز-جديد-من-الذهب-في-باطن-الأرض-1095056610.html

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