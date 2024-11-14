https://sarabic.ae/20241114/هرم-خوفو-أخفى-سرا-بجانبه-اكتشاف-مثير-للدهشة-على-يد-علماء-روس-1094796555.html

هرم خوفو أخفى سرا بجانبه... اكتشاف مثير للدهشة على يد علماء روس

هرم خوفو أخفى سرا بجانبه... اكتشاف مثير للدهشة على يد علماء روس

سبوتنيك عربي

اكتشف باحثون من معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، مقبرة غير معروفة من قبل، عمرها أكثر من 4000 عام، بالقرب من أهرامات مصر الشهيرة. 14.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-14T13:15+0000

2024-11-14T13:15+0000

2024-11-14T13:58+0000

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وترأس البعثة الاستكشافية لمعهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم البروفيسورة إليانور كورميشيفا، دكتورة في العلوم التاريخية.وبحسب وسائل الإعلام الروسية، فقد قام علماء الآثار بتطهير بإزالة ثقب صغير يمكن من خلالها رؤية بقايا تابوت خشبي محفوظ في حجرة الدفن، وأواني خزفية محفوظة سليمة - في مثل هذه الحاويات، "تستخدم عادة في توفير الإمدادات التي يحتاجها المتوفى في الحياة الآخرة- وأشياء أخرى ملقاة في حجرة الدفن". ويستعد علماء الآثار الآن لفتح حجرة الدفن.وفي وقت سابق، تحدث مدير مركز البحوث المصرية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، سيرغي إيفانوف، في مقابلة مع قناة "RBC Life" عن كيفية استعداد العلماء للبحث الأثري في مصر. ووفقا له، ليس من السهل العثور على موقع مناسب للحفريات هذه الأيام. يتم أولاً دراسة المصادر الأثرية والتقارير الأثرية، ثم مقارنة البيانات بخريطة حديثة.وقال: "عندما يتضح مكان العمل بشكل أو بآخر، نتقدم بطلب إلى وزارة الآثار المصرية. فهم يتأكدون من عدم تداخل المصالح البحثية لأي شخص. الشيء الرئيسي هو ألا يكون فريق آخر من علماء الآثار قد عمل بالفعل في الموقع المقترح. بالمناسبة، توقفت السلطات المصرية في السنوات الأخيرة عن إصدار أوراق مفتوحة للبعثات الأجنبية، مع إعطاء الأفضلية للمشاريع التي تتم بالاشتراك مع العلماء المصريين. وقد حصلنا على امتيازاتنا منذ أكثر من 20 عامًا بفضل جهود مؤسسة مركزنا".رصد كائن بحري غامض في الجزء المظلم من المحيط... فيديو

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