https://sarabic.ae/20241117/دراسة-تكشف-أن-البشر-القدماء-كانوا-من-المفترسات-اللاحمة-العليا-لمدة-مليوني-عام-1094870168.html

دراسة تكشف أن البشر القدماء كانوا من المفترسات اللاحمة العليا لمدة مليوني عام

دراسة تكشف أن البشر القدماء كانوا من المفترسات اللاحمة العليا لمدة مليوني عام

سبوتنيك عربي

أظهرت دراسة حديثة، أنه ولمدة 2 مليون عام تقريبًا، تخلى الإنسان العاقل وأسلافه عن الخضروات، وتناولوا كميات كبيرة من اللحوم، مما وضعهم في أعلى السلسلة الغذائية. 17.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-17T06:30+0000

2024-11-17T06:30+0000

2024-11-17T06:30+0000

مجتمع

علوم

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ووفقًا لدراسة أجريت عام 2021 من قبل علماء الأنثروبولوجيا، من جامعة مينهو في البرتغال، فقد أعطانا الصيادون وجامعو الثمار المعاصرون انطباعًا خاطئًا عما كنا نأكله سابقا.وذكر أحد الباحثين، لمجلة "ساينس أليرت": "هذه المقارنة غير مجدية، لأن مجتمعات الصيد والالتقاط، قبل مليوني عام، كانت قادرة على صيد واستهلاك الفيلة، وغيرها من الحيوانات الضخمة، في حين لا يستطيع الصيادون والملتقطون اليوم، الوصول إلى مثل هذه الثروات".وذكرت المجلة، أن إعادة بناء النظام الغذائي، الخاص بالبشر الذين عاشوا منذ ما يقرب من 2.5 مليون عام، أصبح أكثر صعوبة بسبب حقيقة مفادها، أن بقايا النباتات لا تحفظ بسهولة مثل عظام الحيوانات وأسنانها وأصدافها. وقد استخدمت دراسات أخرى التحليل الكيميائي للعظام ومينا الأسنان، للعثور على أمثلة محلية للأنظمة الغذائية الغنية بالمواد النباتية، ولكن استقراء هذا على البشرية ككل ليس بالأمر السهل.وفقًا لباحثي الدراسة، فإن هذا خطأ فادح، حبث أن النظام البيئي بأكمله قد تغير، ولا يمكن مقارنة الظروف".وكانت أغلب مناطق أوروبا وأمريكا الشمالية اليوم، التي هيمن عليها العصر الجليدي العظيم الأخير، مدفونة بانتظام تحت الأنهار الجليدية السميكة. وبالطبع ليس سراً أن الإنسان العاقل، استخدم براعته وقدرته على التحمل الخارقة لاصطياد هذه المخلوقات الضخمة التي توفر له الغذاء. ولكن لم يكن من السهل تحديد وتيرة افتراسه لهذه الحيوانات العاشبة. وعلى سبيل المثال، بالمقارنة مع الرئيسيات الأخرى، تحتاج أجسادنا إلى المزيد من الطاقة لكل وحدة من كتلة الجسم، وخاصة عندما يتعلق الأمر بأدمغتنا المتعطشة للطاقة، كما يحد وقتنا الاجتماعي، كما هو الحال عندما يتعلق الأمر بتربية الأطفال، من مقدار الوقت الذي يمكننا أن نقضيه في البحث عن الطعام.ولدينا احتياطيات أعلى من الدهون، ويمكننا الاستفادة منها عن طريق تحويل الدهون بسرعة إلى كيتونات عندما تنشأ الحاجة، على عكس الحيوانات آكلة اللحوم الأخرى، حيث تكون الخلايا الدهنية قليلة ولكنها كبيرة، فإن أجسادنا صغيرة وكثيرة، مما يعكس تلك الموجودة لدى الحيوانات المفترسة.على سبيل المثال، خلص علماء الوراثة إلى أن مناطق من الجينوم البشري كانت مغلقة لتمكين اتباع نظام غذائي غني بالدهون، بينما في الشمبانزي، كانت مناطق من الجينوم مفتوحة لتمكين اتباع نظام غذائي غني بالسكر".كل هذا يروي قصة حيث أصبح المستوى الغذائي لجنسنا - موقف الإنسان في شبكة الغذاء - آكلًا للحوم بدرجة عالية بالنسبة لنا وأبناء عمومتنا، الإنسان المنتصب، منذ حوالي 2.5 مليون سنة، وظل على هذا النحو حتى العصر الحجري القديم العلوي منذ حوالي 11700 سنة.ومن هنا، أصبحت الدراسات التي أجريت على مجتمعات الصيد والجمع الحديثة أكثر فائدة بعض الشيء، حيث أدى انخفاض أعداد الحيوانات الكبيرة وتفتت الثقافات في جميع أنحاء العالم إلى زيادة استهلاك النباتات، مما بلغ ذروته في الثورة الزراعية في العصر الحجري الحديث.لكن معرفة مكان أسلافنا في شبكة الغذاء له تأثير كبير على فهم كل شيء من صحتنا وعلم وظائف أعضائنا، إلى تأثيرنا على البيئة في الأوقات الماضية.علماء يكشفون عن "العدد المثالي" للخطوات اليومية المعوضة لساعات الجلوس

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