دراسة تكشف أن البشر القدماء كانوا من المفترسات اللاحمة العليا لمدة مليوني عام
© Sputnik . Uliana Solovyova / الانتقال إلى بنك الصورعملية تنظيف عظام لهيكل ماموث يعود إلى العصر الحجري القديم، وجدت خلال الحفريات الأثرية على أراضي المتحف احتياطي "كوستينكو" في منطقة فورونيج، روسيا
© Sputnik . Uliana Solovyova/
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أظهرت دراسة حديثة، أنه ولمدة 2 مليون عام تقريبًا، تخلى الإنسان العاقل وأسلافه عن الخضروات، وتناولوا كميات كبيرة من اللحوم، مما وضعهم في أعلى السلسلة الغذائية.
ووفقًا لدراسة أجريت عام 2021 من قبل علماء الأنثروبولوجيا، من جامعة مينهو في البرتغال، فقد أعطانا الصيادون وجامعو الثمار المعاصرون انطباعًا خاطئًا عما كنا نأكله سابقا.
وذكر أحد الباحثين، لمجلة "ساينس أليرت": "هذه المقارنة غير مجدية، لأن مجتمعات الصيد والالتقاط، قبل مليوني عام، كانت قادرة على صيد واستهلاك الفيلة، وغيرها من الحيوانات الضخمة، في حين لا يستطيع الصيادون والملتقطون اليوم، الوصول إلى مثل هذه الثروات".
إن إلقاء نظرة سريعة على مئات الدراسات السابقة، التي تناولت كل شيء من التشريح وعلم وظائف الأعضاء البشرية الحديثة، إلى قياسات النظائر داخل العظام والأسنان البشرية القديمة، تشير إلى أننا كنا في المقام الأول من الحيوانات المفترسة اللاحمة، حتى نحو 12 ألف عام مضت.
13 نوفمبر, 12:37 GMT
وذكرت المجلة، أن إعادة بناء النظام الغذائي، الخاص بالبشر الذين عاشوا منذ ما يقرب من 2.5 مليون عام، أصبح أكثر صعوبة بسبب حقيقة مفادها، أن بقايا النباتات لا تحفظ بسهولة مثل عظام الحيوانات وأسنانها وأصدافها.
وقد استخدمت دراسات أخرى التحليل الكيميائي للعظام ومينا الأسنان، للعثور على أمثلة محلية للأنظمة الغذائية الغنية بالمواد النباتية، ولكن استقراء هذا على البشرية ككل ليس بالأمر السهل.
يمكننا أن نجد أدلة كافية على صيد الحيوانات في السجل الأحفوري، ولكن لتحديد ما جمعناه، لجأ علماء الأنثروبولوجيا تقليديًا، إلى الإثنوغرافيا الحديثة، بناءً على افتراض أن القليل قد تغير.
وفقًا لباحثي الدراسة، فإن هذا خطأ فادح، حبث أن النظام البيئي بأكمله قد تغير، ولا يمكن مقارنة الظروف".
وكان عصر البليستوسين وقتًا محددًا في تاريخ الأرض بالنسبة لنا البشر، بحلول نهايته، كنا نسير في طريقنا إلى أركان بعيدة من العالم، ونعيش أطول من كل إنسان من أسلافنا.
13 نوفمبر, 08:20 GMT
وكانت أغلب مناطق أوروبا وأمريكا الشمالية اليوم، التي هيمن عليها العصر الجليدي العظيم الأخير، مدفونة بانتظام تحت الأنهار الجليدية السميكة.
ونظرًا لوجود كميات هائلة من المياه المحبوسة على شكل جليد، كانت النظم البيئية في مختلف أنحاء العالم مختلفة تمامًا عما نراه اليوم، فقد جابت الوحوش الضخمة المناظر الطبيعية، بما في ذلك الماموث والماستودون والكسلان العملاق، بأعداد أكبر بكثير مما نراه اليوم.
وبالطبع ليس سراً أن الإنسان العاقل، استخدم براعته وقدرته على التحمل الخارقة لاصطياد هذه المخلوقات الضخمة التي توفر له الغذاء. ولكن لم يكن من السهل تحديد وتيرة افتراسه لهذه الحيوانات العاشبة.
وبدلاً من الاعتماد فقط على السجل الأحفوري، أو إجراء مقارنات ضئيلة مع الثقافات ما قبل الزراعية، لجأ الباحثون إلى الأدلة المضمنة في أجسادنا وقارنوها بأقرب أقاربنا.
وعلى سبيل المثال، بالمقارنة مع الرئيسيات الأخرى، تحتاج أجسادنا إلى المزيد من الطاقة لكل وحدة من كتلة الجسم، وخاصة عندما يتعلق الأمر بأدمغتنا المتعطشة للطاقة، كما يحد وقتنا الاجتماعي، كما هو الحال عندما يتعلق الأمر بتربية الأطفال، من مقدار الوقت الذي يمكننا أن نقضيه في البحث عن الطعام.
9 نوفمبر, 12:28 GMT
ولدينا احتياطيات أعلى من الدهون، ويمكننا الاستفادة منها عن طريق تحويل الدهون بسرعة إلى كيتونات عندما تنشأ الحاجة، على عكس الحيوانات آكلة اللحوم الأخرى، حيث تكون الخلايا الدهنية قليلة ولكنها كبيرة، فإن أجسادنا صغيرة وكثيرة، مما يعكس تلك الموجودة لدى الحيوانات المفترسة.
كما أن أنظمتنا الهضمية تشبه بشكل كبير أنظمتنا الهضمية لدى الحيوانات الأعلى في السلسلة الغذائية، إن وجود حمض معدة قوي بشكل غير عادي هو الشيء الذي قد نحتاجه لتفكيك البروتينات وقتل البكتيريا الضارة، التي تتوقع أن تجدها في قطعة لحم ماموث عمرها أسبوع واحد.
وحتى جينوماتنا تشير إلى اعتمادنا على نظام غذائي غني باللحوم أكثر من نظام غذائي غني بالسكر.
على سبيل المثال، خلص علماء الوراثة إلى أن مناطق من الجينوم البشري كانت مغلقة لتمكين اتباع نظام غذائي غني بالدهون، بينما في الشمبانزي، كانت مناطق من الجينوم مفتوحة لتمكين اتباع نظام غذائي غني بالسكر".
كل هذا يروي قصة حيث أصبح المستوى الغذائي لجنسنا - موقف الإنسان في شبكة الغذاء - آكلًا للحوم بدرجة عالية بالنسبة لنا وأبناء عمومتنا، الإنسان المنتصب، منذ حوالي 2.5 مليون سنة، وظل على هذا النحو حتى العصر الحجري القديم العلوي منذ حوالي 11700 سنة.
ومن هنا، أصبحت الدراسات التي أجريت على مجتمعات الصيد والجمع الحديثة أكثر فائدة بعض الشيء، حيث أدى انخفاض أعداد الحيوانات الكبيرة وتفتت الثقافات في جميع أنحاء العالم إلى زيادة استهلاك النباتات، مما بلغ ذروته في الثورة الزراعية في العصر الحجري الحديث.
لا يعني أي من هذا أننا يجب أن نأكل المزيد من اللحوم، إن ماضينا التطوري ليس دليلاً إرشاديًا حول صحة الإنسان، وكما يؤكد الباحثون، فإن عالمنا ليس كما كان عليه في الماضي.
لكن معرفة مكان أسلافنا في شبكة الغذاء له تأثير كبير على فهم كل شيء من صحتنا وعلم وظائف أعضائنا، إلى تأثيرنا على البيئة في الأوقات الماضية.