دراسة تكشف أن البشر القدماء كانوا من المفترسات اللاحمة العليا لمدة مليوني عام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:19 GMT
41 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:38 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
13:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تحذيرات من خطورة استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا ومطالبات غربية بالتفاوض
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بري: المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار ينص على بنود غير مقبولة لبنانيا، محادثات شولتس و بوتين لأول مرة منذ بداية الأزمة الأوكرانية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
On air
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
17:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241117/دراسة-تكشف-أن-البشر-القدماء-كانوا-من-المفترسات-اللاحمة-العليا-لمدة-مليوني-عام-1094870168.html
دراسة تكشف أن البشر القدماء كانوا من المفترسات اللاحمة العليا لمدة مليوني عام
دراسة تكشف أن البشر القدماء كانوا من المفترسات اللاحمة العليا لمدة مليوني عام
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة حديثة، أنه ولمدة 2 مليون عام تقريبًا، تخلى الإنسان العاقل وأسلافه عن الخضروات، وتناولوا كميات كبيرة من اللحوم، مما وضعهم في أعلى السلسلة الغذائية. 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T06:30+0000
2024-11-17T06:30+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102546/78/1025467850_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_a2a9abac9323b8f86bbb762be313e487.jpg
ووفقًا لدراسة أجريت عام 2021 من قبل علماء الأنثروبولوجيا، من جامعة مينهو في البرتغال، فقد أعطانا الصيادون وجامعو الثمار المعاصرون انطباعًا خاطئًا عما كنا نأكله سابقا.وذكر أحد الباحثين، لمجلة "ساينس أليرت": "هذه المقارنة غير مجدية، لأن مجتمعات الصيد والالتقاط، قبل مليوني عام، كانت قادرة على صيد واستهلاك الفيلة، وغيرها من الحيوانات الضخمة، في حين لا يستطيع الصيادون والملتقطون اليوم، الوصول إلى مثل هذه الثروات".وذكرت المجلة، أن إعادة بناء النظام الغذائي، الخاص بالبشر الذين عاشوا منذ ما يقرب من 2.5 مليون عام، أصبح أكثر صعوبة بسبب حقيقة مفادها، أن بقايا النباتات لا تحفظ بسهولة مثل عظام الحيوانات وأسنانها وأصدافها. وقد استخدمت دراسات أخرى التحليل الكيميائي للعظام ومينا الأسنان، للعثور على أمثلة محلية للأنظمة الغذائية الغنية بالمواد النباتية، ولكن استقراء هذا على البشرية ككل ليس بالأمر السهل.وفقًا لباحثي الدراسة، فإن هذا خطأ فادح، حبث أن النظام البيئي بأكمله قد تغير، ولا يمكن مقارنة الظروف".وكانت أغلب مناطق أوروبا وأمريكا الشمالية اليوم، التي هيمن عليها العصر الجليدي العظيم الأخير، مدفونة بانتظام تحت الأنهار الجليدية السميكة. وبالطبع ليس سراً أن الإنسان العاقل، استخدم براعته وقدرته على التحمل الخارقة لاصطياد هذه المخلوقات الضخمة التي توفر له الغذاء. ولكن لم يكن من السهل تحديد وتيرة افتراسه لهذه الحيوانات العاشبة. وعلى سبيل المثال، بالمقارنة مع الرئيسيات الأخرى، تحتاج أجسادنا إلى المزيد من الطاقة لكل وحدة من كتلة الجسم، وخاصة عندما يتعلق الأمر بأدمغتنا المتعطشة للطاقة، كما يحد وقتنا الاجتماعي، كما هو الحال عندما يتعلق الأمر بتربية الأطفال، من مقدار الوقت الذي يمكننا أن نقضيه في البحث عن الطعام.ولدينا احتياطيات أعلى من الدهون، ويمكننا الاستفادة منها عن طريق تحويل الدهون بسرعة إلى كيتونات عندما تنشأ الحاجة، على عكس الحيوانات آكلة اللحوم الأخرى، حيث تكون الخلايا الدهنية قليلة ولكنها كبيرة، فإن أجسادنا صغيرة وكثيرة، مما يعكس تلك الموجودة لدى الحيوانات المفترسة.على سبيل المثال، خلص علماء الوراثة إلى أن مناطق من الجينوم البشري كانت مغلقة لتمكين اتباع نظام غذائي غني بالدهون، بينما في الشمبانزي، كانت مناطق من الجينوم مفتوحة لتمكين اتباع نظام غذائي غني بالسكر".كل هذا يروي قصة حيث أصبح المستوى الغذائي لجنسنا - موقف الإنسان في شبكة الغذاء - آكلًا للحوم بدرجة عالية بالنسبة لنا وأبناء عمومتنا، الإنسان المنتصب، منذ حوالي 2.5 مليون سنة، وظل على هذا النحو حتى العصر الحجري القديم العلوي منذ حوالي 11700 سنة.ومن هنا، أصبحت الدراسات التي أجريت على مجتمعات الصيد والجمع الحديثة أكثر فائدة بعض الشيء، حيث أدى انخفاض أعداد الحيوانات الكبيرة وتفتت الثقافات في جميع أنحاء العالم إلى زيادة استهلاك النباتات، مما بلغ ذروته في الثورة الزراعية في العصر الحجري الحديث.لكن معرفة مكان أسلافنا في شبكة الغذاء له تأثير كبير على فهم كل شيء من صحتنا وعلم وظائف أعضائنا، إلى تأثيرنا على البيئة في الأوقات الماضية.علماء يكشفون عن "العدد المثالي" للخطوات اليومية المعوضة لساعات الجلوس
https://sarabic.ae/20241113/دراسة-الإرهاق-العقلي-يؤدي-إلى-سلوكيات-أكثر-عدوانية-1094760693.html
https://sarabic.ae/20241113/دراسة-الخلايا-العصبية-تنمو-بشكل-أسرع-عند-ممارسة-التمارين-الرياضية-1094748707.html
https://sarabic.ae/20241109/دراسة-تكشف-عن-5-مؤشرات-لهشاشة-العظام--1094627242.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102546/78/1025467850_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_494aeaae801ac40f4e55f0fe45597d20.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

دراسة تكشف أن البشر القدماء كانوا من المفترسات اللاحمة العليا لمدة مليوني عام

06:30 GMT 17.11.2024
© Sputnik . Uliana Solovyova / الانتقال إلى بنك الصورعملية تنظيف عظام لهيكل ماموث يعود إلى العصر الحجري القديم، وجدت خلال الحفريات الأثرية على أراضي المتحف احتياطي "كوستينكو" في منطقة فورونيج، روسيا
عملية تنظيف عظام لهيكل ماموث يعود إلى العصر الحجري القديم، وجدت خلال الحفريات الأثرية على أراضي المتحف احتياطي كوستينكو في منطقة فورونيج، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
© Sputnik . Uliana Solovyova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أظهرت دراسة حديثة، أنه ولمدة 2 مليون عام تقريبًا، تخلى الإنسان العاقل وأسلافه عن الخضروات، وتناولوا كميات كبيرة من اللحوم، مما وضعهم في أعلى السلسلة الغذائية.
ووفقًا لدراسة أجريت عام 2021 من قبل علماء الأنثروبولوجيا، من جامعة مينهو في البرتغال، فقد أعطانا الصيادون وجامعو الثمار المعاصرون انطباعًا خاطئًا عما كنا نأكله سابقا.
وذكر أحد الباحثين، لمجلة "ساينس أليرت": "هذه المقارنة غير مجدية، لأن مجتمعات الصيد والالتقاط، قبل مليوني عام، كانت قادرة على صيد واستهلاك الفيلة، وغيرها من الحيوانات الضخمة، في حين لا يستطيع الصيادون والملتقطون اليوم، الوصول إلى مثل هذه الثروات".
إن إلقاء نظرة سريعة على مئات الدراسات السابقة، التي تناولت كل شيء من التشريح وعلم وظائف الأعضاء البشرية الحديثة، إلى قياسات النظائر داخل العظام والأسنان البشرية القديمة، تشير إلى أننا كنا في المقام الأول من الحيوانات المفترسة اللاحمة، حتى نحو 12 ألف عام مضت.
ساينس أليرت
الإرهاق، التعب، الإجهاد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
مجتمع
دراسة: الإرهاق العقلي يؤدي إلى سلوكيات أكثر عدوانية
13 نوفمبر, 12:37 GMT
وذكرت المجلة، أن إعادة بناء النظام الغذائي، الخاص بالبشر الذين عاشوا منذ ما يقرب من 2.5 مليون عام، أصبح أكثر صعوبة بسبب حقيقة مفادها، أن بقايا النباتات لا تحفظ بسهولة مثل عظام الحيوانات وأسنانها وأصدافها.
وقد استخدمت دراسات أخرى التحليل الكيميائي للعظام ومينا الأسنان، للعثور على أمثلة محلية للأنظمة الغذائية الغنية بالمواد النباتية، ولكن استقراء هذا على البشرية ككل ليس بالأمر السهل.
يمكننا أن نجد أدلة كافية على صيد الحيوانات في السجل الأحفوري، ولكن لتحديد ما جمعناه، لجأ علماء الأنثروبولوجيا تقليديًا، إلى الإثنوغرافيا الحديثة، بناءً على افتراض أن القليل قد تغير.
وفقًا لباحثي الدراسة، فإن هذا خطأ فادح، حبث أن النظام البيئي بأكمله قد تغير، ولا يمكن مقارنة الظروف".
وكان عصر البليستوسين وقتًا محددًا في تاريخ الأرض بالنسبة لنا البشر، بحلول نهايته، كنا نسير في طريقنا إلى أركان بعيدة من العالم، ونعيش أطول من كل إنسان من أسلافنا.
ممارسة الرياضة يوميا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
مجتمع
دراسة: الخلايا العصبية تنمو بشكل أسرع عند ممارسة التمارين الرياضية
13 نوفمبر, 08:20 GMT
وكانت أغلب مناطق أوروبا وأمريكا الشمالية اليوم، التي هيمن عليها العصر الجليدي العظيم الأخير، مدفونة بانتظام تحت الأنهار الجليدية السميكة.

ونظرًا لوجود كميات هائلة من المياه المحبوسة على شكل جليد، كانت النظم البيئية في مختلف أنحاء العالم مختلفة تمامًا عما نراه اليوم، فقد جابت الوحوش الضخمة المناظر الطبيعية، بما في ذلك الماموث والماستودون والكسلان العملاق، بأعداد أكبر بكثير مما نراه اليوم.

وبالطبع ليس سراً أن الإنسان العاقل، استخدم براعته وقدرته على التحمل الخارقة لاصطياد هذه المخلوقات الضخمة التي توفر له الغذاء. ولكن لم يكن من السهل تحديد وتيرة افتراسه لهذه الحيوانات العاشبة.

وبدلاً من الاعتماد فقط على السجل الأحفوري، أو إجراء مقارنات ضئيلة مع الثقافات ما قبل الزراعية، لجأ الباحثون إلى الأدلة المضمنة في أجسادنا وقارنوها بأقرب أقاربنا.

وعلى سبيل المثال، بالمقارنة مع الرئيسيات الأخرى، تحتاج أجسادنا إلى المزيد من الطاقة لكل وحدة من كتلة الجسم، وخاصة عندما يتعلق الأمر بأدمغتنا المتعطشة للطاقة، كما يحد وقتنا الاجتماعي، كما هو الحال عندما يتعلق الأمر بتربية الأطفال، من مقدار الوقت الذي يمكننا أن نقضيه في البحث عن الطعام.
العظام - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
مجتمع
دراسة تكشف عن 5 مؤشرات لهشاشة العظام
9 نوفمبر, 12:28 GMT
ولدينا احتياطيات أعلى من الدهون، ويمكننا الاستفادة منها عن طريق تحويل الدهون بسرعة إلى كيتونات عندما تنشأ الحاجة، على عكس الحيوانات آكلة اللحوم الأخرى، حيث تكون الخلايا الدهنية قليلة ولكنها كبيرة، فإن أجسادنا صغيرة وكثيرة، مما يعكس تلك الموجودة لدى الحيوانات المفترسة.

كما أن أنظمتنا الهضمية تشبه بشكل كبير أنظمتنا الهضمية لدى الحيوانات الأعلى في السلسلة الغذائية، إن وجود حمض معدة قوي بشكل غير عادي هو الشيء الذي قد نحتاجه لتفكيك البروتينات وقتل البكتيريا الضارة، التي تتوقع أن تجدها في قطعة لحم ماموث عمرها أسبوع واحد.

وحتى جينوماتنا تشير إلى اعتمادنا على نظام غذائي غني باللحوم أكثر من نظام غذائي غني بالسكر.
على سبيل المثال، خلص علماء الوراثة إلى أن مناطق من الجينوم البشري كانت مغلقة لتمكين اتباع نظام غذائي غني بالدهون، بينما في الشمبانزي، كانت مناطق من الجينوم مفتوحة لتمكين اتباع نظام غذائي غني بالسكر".
كل هذا يروي قصة حيث أصبح المستوى الغذائي لجنسنا - موقف الإنسان في شبكة الغذاء - آكلًا للحوم بدرجة عالية بالنسبة لنا وأبناء عمومتنا، الإنسان المنتصب، منذ حوالي 2.5 مليون سنة، وظل على هذا النحو حتى العصر الحجري القديم العلوي منذ حوالي 11700 سنة.
ومن هنا، أصبحت الدراسات التي أجريت على مجتمعات الصيد والجمع الحديثة أكثر فائدة بعض الشيء، حيث أدى انخفاض أعداد الحيوانات الكبيرة وتفتت الثقافات في جميع أنحاء العالم إلى زيادة استهلاك النباتات، مما بلغ ذروته في الثورة الزراعية في العصر الحجري الحديث.
لا يعني أي من هذا أننا يجب أن نأكل المزيد من اللحوم، إن ماضينا التطوري ليس دليلاً إرشاديًا حول صحة الإنسان، وكما يؤكد الباحثون، فإن عالمنا ليس كما كان عليه في الماضي.
لكن معرفة مكان أسلافنا في شبكة الغذاء له تأثير كبير على فهم كل شيء من صحتنا وعلم وظائف أعضائنا، إلى تأثيرنا على البيئة في الأوقات الماضية.
علماء يكشفون عن "العدد المثالي" للخطوات اليومية المعوضة لساعات الجلوس
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل03:00 GMTПожар, вызванный возгоранием гигантского дизельного бака, в результате которого сгорело более десятка автомобилей на парковке и было повреждено здание неподалеку в жилом районе Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل15 نوفمبر, 06:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала