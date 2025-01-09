https://sarabic.ae/20250109/اكتشاف-أقدم-خريطة-ثلاثية-الأبعاد-في-العالم-من-عصور-ما-قبل-التاريخ----1096616552.html

اكتشاف أقدم خريطة ثلاثية الأبعاد في العالم من عصور ما قبل التاريخ

اكتشاف أقدم خريطة ثلاثية الأبعاد في العالم من عصور ما قبل التاريخ

سبوتنيك عربي

اكتشف علماء الجيولوجيا خريطة هيدروغرافية ثلاثية الأبعاد، استخدمها البشر في عصور ما قبل التاريخ للصيد، والتعليم، والكشف عن أماكن المياه. 09.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-09T09:37+0000

2025-01-09T09:37+0000

2025-01-09T09:37+0000

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قبل حوالي 20 ألف عام، قام سكان ما قبل التاريخ الذين لجأوا إلى كهف صغير يقع إلى الجنوب من باريس، بنحت وتنعيم الأرضيات الحجرية لإنشاء ما يبدو وكأنه نموذج مصغر للوادي المحيط.ومع تسرب المياه من العالم الخارجي عبر القنوات والأحواض والمنخفضات الموضوعة بعناية في الكهف، كان السطح ينبض بالحياة، بالأنهار والبرك والتلال. ويشير نمط تدفق المياه إلى "تركيب وظيفي ومرحلي لنظام نهر" يتطابق بشكل عام مع الوادي الذي يقع فيه الكهف.الكهف الذي ينتمي إليه هذا الاكتشاف الرائع يسمى (سيغوغنول 3)، وهو جزء من مجمع مشهور من الهياكل الحجرية الرملية في فرنسا والذي يضم أكثر من 2000 نقش من العصر الحجري.تتميز منطقة (سيغوغنول 3) بأنها تعود إلى نهاية العصر الحجري، عندما بدأت المستوطنات البشرية في الظهور لأول مرة.لا توجد سوى نقوش صخرية صغيرة من هذا الوقت، ولكن أخيرًا، عثر علماء الآثار على حصانين محفورين على الجدار المنحدر لمنطقة (سيغوغنول 3)، محفورين في الحجر الرملي على جانبي مثلث.الأخاديد تم نحتها لجعل المثلث يشبه الحوض، والفخذين، والوركين، وقناة تمر عبر الوسط تحمل مياه الأمطار. وتتبع العلماء مسار هذه المياه إلى عمق الكهف، ووصفا نمطًا من التلاعبات البشرية التي لم يتم ملاحظتها سابقًا.ويصف العلماء كيف تتسرب المياه إلى الكهف عبر الشقوق عندما تمطر، وتجري عبر الأرضية حيث يتم احتجازها في المنخفضات. إن أكبر هذه الأحواض وأكثرها ارتفاعًا تظهر عليها علامات التوسعة والتعميق بفعل الأيدي البشرية، وهي تعمل كبرج مائي، حيث تغذي مياه الأمطار إلى داخل الكهف.وفي اتجاه مجرى النهر، تنقسم المياه، حيث يمر أحد الذراعين عبر الحوض الظاهري ويملأ الذراع الآخر قنوات الخريطة المصورة. وجميع "التلال" في المشهد المصغر مستديرة تمامًا وبعضها محاط بأخاديد عميقة.قد يمثل التراس في الرواق العلوي للكهف هضبة الوادي المحيط، وقد تمثل الأخاديد التي تمر عبر الوسط نهر إيكول وروافده المختلفة. قد تكون بعض الأحواض عبارة عن برك، في حين قد تمثل الأخاديد الأفقية التي شوهدت في بعض المناطق وديانًا أو أخاديد في الوادي. تتوافق القطع المسطحة من الحجر الرملي مع موقع سفوح التلال المحلية، وتقع بعض النتوءات في الموضع الصحيح لتمثيل التلال المعزولة.يقول العلماء: "بدلاً من التمثيل الجغرافي أو خريطة المناظر الطبيعية القريبة، يبدو أن أرضية المعرض المنقوشة في (سيغوغنول 3) تمثل العلاقات المكانية لسمات المناظر الطبيعية ويمكن اعتبارها صورة مصغرة للسمات الطبيعية وعلاقاتها بالمناظر الطبيعية المجاورة".وبحسب المقالة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه إذا كانت هذه حقًا خريطة مصورة للتضاريس المحلية، فإن البشر في عصور ما قبل التاريخ ربما استخدموها للصيد، أو التعليم، أو سرد القصص، أو للطقوس المتعلقة بالمياه.لغز التوابيت المعاد دفنها... اكتشاف مذهل في مصر يكشف سرا جديدا للفراعنةمنها هرم جديد.. عالم مصريات يكشف عن أبرز الاكتشافات الأثرية التي سيتم الإعلان عنها في 2025

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