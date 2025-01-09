اكتشاف أقدم خريطة ثلاثية الأبعاد في العالم من عصور ما قبل التاريخ

عربي
جدل داخل مجلس النواب... بث مباشر لمجريات التصويت لانتخاب الرئيس اللبناني... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
من الملعب
مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
الضفة الغربية.. عمليات عسكرية وخطط إسرائيلية لتسريع مخططات الضم
10:31 GMT
30 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا تضغط على "قسد" للقبول بحل سياسي
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
11:03 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:29 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250109/اكتشاف-أقدم-خريطة-ثلاثية-الأبعاد-في-العالم-من-عصور-ما-قبل-التاريخ----1096616552.html
اكتشاف أقدم خريطة ثلاثية الأبعاد في العالم من عصور ما قبل التاريخ
اكتشاف أقدم خريطة ثلاثية الأبعاد في العالم من عصور ما قبل التاريخ
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء الجيولوجيا خريطة هيدروغرافية ثلاثية الأبعاد، استخدمها البشر في عصور ما قبل التاريخ للصيد، والتعليم، والكشف عن أماكن المياه. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T09:37+0000
2025-01-09T09:37+0000
مجتمع
علوم
جيولوجيا
الجيولوجيا
الأرض
آثار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1e/1093284406_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e6b81b672a9cd303d90fbfd9421132fc.jpg
قبل حوالي 20 ألف عام، قام سكان ما قبل التاريخ الذين لجأوا إلى كهف صغير يقع إلى الجنوب من باريس، بنحت وتنعيم الأرضيات الحجرية لإنشاء ما يبدو وكأنه نموذج مصغر للوادي المحيط.ومع تسرب المياه من العالم الخارجي عبر القنوات والأحواض والمنخفضات الموضوعة بعناية في الكهف، كان السطح ينبض بالحياة، بالأنهار والبرك والتلال. ويشير نمط تدفق المياه إلى "تركيب وظيفي ومرحلي لنظام نهر" يتطابق بشكل عام مع الوادي الذي يقع فيه الكهف.الكهف الذي ينتمي إليه هذا الاكتشاف الرائع يسمى (سيغوغنول 3)، وهو جزء من مجمع مشهور من الهياكل الحجرية الرملية في فرنسا والذي يضم أكثر من 2000 نقش من العصر الحجري.تتميز منطقة (سيغوغنول 3) بأنها تعود إلى نهاية العصر الحجري، عندما بدأت المستوطنات البشرية في الظهور لأول مرة.لا توجد سوى نقوش صخرية صغيرة من هذا الوقت، ولكن أخيرًا، عثر علماء الآثار على حصانين محفورين على الجدار المنحدر لمنطقة (سيغوغنول 3)، محفورين في الحجر الرملي على جانبي مثلث.الأخاديد تم نحتها لجعل المثلث يشبه الحوض، والفخذين، والوركين، وقناة تمر عبر الوسط تحمل مياه الأمطار. وتتبع العلماء مسار هذه المياه إلى عمق الكهف، ووصفا نمطًا من التلاعبات البشرية التي لم يتم ملاحظتها سابقًا.ويصف العلماء كيف تتسرب المياه إلى الكهف عبر الشقوق عندما تمطر، وتجري عبر الأرضية حيث يتم احتجازها في المنخفضات. إن أكبر هذه الأحواض وأكثرها ارتفاعًا تظهر عليها علامات التوسعة والتعميق بفعل الأيدي البشرية، وهي تعمل كبرج مائي، حيث تغذي مياه الأمطار إلى داخل الكهف.وفي اتجاه مجرى النهر، تنقسم المياه، حيث يمر أحد الذراعين عبر الحوض الظاهري ويملأ الذراع الآخر قنوات الخريطة المصورة. وجميع "التلال" في المشهد المصغر مستديرة تمامًا وبعضها محاط بأخاديد عميقة.قد يمثل التراس في الرواق العلوي للكهف هضبة الوادي المحيط، وقد تمثل الأخاديد التي تمر عبر الوسط نهر إيكول وروافده المختلفة. قد تكون بعض الأحواض عبارة عن برك، في حين قد تمثل الأخاديد الأفقية التي شوهدت في بعض المناطق وديانًا أو أخاديد في الوادي. تتوافق القطع المسطحة من الحجر الرملي مع موقع سفوح التلال المحلية، وتقع بعض النتوءات في الموضع الصحيح لتمثيل التلال المعزولة.يقول العلماء: "بدلاً من التمثيل الجغرافي أو خريطة المناظر الطبيعية القريبة، يبدو أن أرضية المعرض المنقوشة في (سيغوغنول 3) تمثل العلاقات المكانية لسمات المناظر الطبيعية ويمكن اعتبارها صورة مصغرة للسمات الطبيعية وعلاقاتها بالمناظر الطبيعية المجاورة".وبحسب المقالة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه إذا كانت هذه حقًا خريطة مصورة للتضاريس المحلية، فإن البشر في عصور ما قبل التاريخ ربما استخدموها للصيد، أو التعليم، أو سرد القصص، أو للطقوس المتعلقة بالمياه.لغز التوابيت المعاد دفنها... اكتشاف مذهل في مصر يكشف سرا جديدا للفراعنةمنها هرم جديد.. عالم مصريات يكشف عن أبرز الاكتشافات الأثرية التي سيتم الإعلان عنها في 2025
https://sarabic.ae/20241215/الآثار-تتكلم-مفاجأة-في-متحف-مصر-الكبير---1095806628.html
https://sarabic.ae/20241227/اكتشاف-علمي-مثير-سر-الموت-الأسود-مدفون-في-مومياء-مصرية-1096240551.html
https://sarabic.ae/20241129/آثار-أقدام-غامضة-تعود-إلى-15-مليون-سنة-تكشف-مفاجأة-عن-نوعين-من-البشر-1095329697.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1e/1093284406_583:0:3314:2048_1920x0_80_0_0_b9db1e848272e64fcefe782953461d05.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, جيولوجيا, الجيولوجيا, الأرض, آثار
علوم, جيولوجيا, الجيولوجيا, الأرض, آثار

اكتشاف أقدم خريطة ثلاثية الأبعاد في العالم من عصور ما قبل التاريخ

09:37 GMT 09.01.2025
© Photo / unsplash./Ganapathy Kumarصحراء
صحراء - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© Photo / unsplash./Ganapathy Kumar
تابعنا عبر
اكتشف علماء الجيولوجيا خريطة هيدروغرافية ثلاثية الأبعاد، استخدمها البشر في عصور ما قبل التاريخ للصيد، والتعليم، والكشف عن أماكن المياه.
قبل حوالي 20 ألف عام، قام سكان ما قبل التاريخ الذين لجأوا إلى كهف صغير يقع إلى الجنوب من باريس، بنحت وتنعيم الأرضيات الحجرية لإنشاء ما يبدو وكأنه نموذج مصغر للوادي المحيط.
ومع تسرب المياه من العالم الخارجي عبر القنوات والأحواض والمنخفضات الموضوعة بعناية في الكهف، كان السطح ينبض بالحياة، بالأنهار والبرك والتلال. ويشير نمط تدفق المياه إلى "تركيب وظيفي ومرحلي لنظام نهر" يتطابق بشكل عام مع الوادي الذي يقع فيه الكهف.

كتب فريق البحث في ورقته المنشورة: "إن دقة رسم هذه الشبكة الهيدروغرافية تكشف عن قدرة ملحوظة على التفكير المجرد لدى أولئك الذين رسموها ولدى أولئك الذين كانت مخصصة لهم".

الكهف الذي ينتمي إليه هذا الاكتشاف الرائع يسمى (سيغوغنول 3)، وهو جزء من مجمع مشهور من الهياكل الحجرية الرملية في فرنسا والذي يضم أكثر من 2000 نقش من العصر الحجري.
تتميز منطقة (سيغوغنول 3) بأنها تعود إلى نهاية العصر الحجري، عندما بدأت المستوطنات البشرية في الظهور لأول مرة.
لا توجد سوى نقوش صخرية صغيرة من هذا الوقت، ولكن أخيرًا، عثر علماء الآثار على حصانين محفورين على الجدار المنحدر لمنطقة (سيغوغنول 3)، محفورين في الحجر الرملي على جانبي مثلث.
الأخاديد تم نحتها لجعل المثلث يشبه الحوض، والفخذين، والوركين، وقناة تمر عبر الوسط تحمل مياه الأمطار. وتتبع العلماء مسار هذه المياه إلى عمق الكهف، ووصفا نمطًا من التلاعبات البشرية التي لم يتم ملاحظتها سابقًا.
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
مجتمع
الآثار تتكلم.. مفاجأة في متحف مصر الكبير
15 ديسمبر 2024, 13:07 GMT
ويصف العلماء كيف تتسرب المياه إلى الكهف عبر الشقوق عندما تمطر، وتجري عبر الأرضية حيث يتم احتجازها في المنخفضات. إن أكبر هذه الأحواض وأكثرها ارتفاعًا تظهر عليها علامات التوسعة والتعميق بفعل الأيدي البشرية، وهي تعمل كبرج مائي، حيث تغذي مياه الأمطار إلى داخل الكهف.
وفي اتجاه مجرى النهر، تنقسم المياه، حيث يمر أحد الذراعين عبر الحوض الظاهري ويملأ الذراع الآخر قنوات الخريطة المصورة. وجميع "التلال" في المشهد المصغر مستديرة تمامًا وبعضها محاط بأخاديد عميقة.
علماء الآثار البولنديون يكتشفون أول مومياء في العالم لامرأة حامل، في منطقة طيبة، مصر 29 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
مجتمع
اكتشاف علمي مثير... سر "الموت الأسود" مدفون في مومياء مصرية
27 ديسمبر 2024, 11:21 GMT

وبحسب العلماء، فإن المسارات المتعرجة لهذه الأخاديد تشبه الأنهار، ومع تقاربها في اتجاه مجرى النهر، تصبح الشبكات تشبه دلتا الأنهار والأراضي الرطبة. كل هذه الميزات، إلى جانب حقيقة عدم وجود أشكال أو أنماط متكررة، تجعل العلماء يعتقدون أن هذه خريطة مصورة ثلاثية الأبعاد للأرض المحلية.

قد يمثل التراس في الرواق العلوي للكهف هضبة الوادي المحيط، وقد تمثل الأخاديد التي تمر عبر الوسط نهر إيكول وروافده المختلفة. قد تكون بعض الأحواض عبارة عن برك، في حين قد تمثل الأخاديد الأفقية التي شوهدت في بعض المناطق وديانًا أو أخاديد في الوادي. تتوافق القطع المسطحة من الحجر الرملي مع موقع سفوح التلال المحلية، وتقع بعض النتوءات في الموضع الصحيح لتمثيل التلال المعزولة.
آثار أقدام بشرية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
مجتمع
آثار أقدام غامضة تعود إلى 1.5 مليون سنة تكشف مفاجأة عن نوعين من البشر
29 نوفمبر 2024, 14:24 GMT
يقول العلماء: "بدلاً من التمثيل الجغرافي أو خريطة المناظر الطبيعية القريبة، يبدو أن أرضية المعرض المنقوشة في (سيغوغنول 3) تمثل العلاقات المكانية لسمات المناظر الطبيعية ويمكن اعتبارها صورة مصغرة للسمات الطبيعية وعلاقاتها بالمناظر الطبيعية المجاورة".
وبحسب المقالة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه إذا كانت هذه حقًا خريطة مصورة للتضاريس المحلية، فإن البشر في عصور ما قبل التاريخ ربما استخدموها للصيد، أو التعليم، أو سرد القصص، أو للطقوس المتعلقة بالمياه.
لغز التوابيت المعاد دفنها... اكتشاف مذهل في مصر يكشف سرا جديدا للفراعنة
منها هرم جديد.. عالم مصريات يكشف عن أبرز الاكتشافات الأثرية التي سيتم الإعلان عنها في 2025
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала