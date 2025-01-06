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مصر تكشف سر "ساحر الآلهة سركت" في اكتشاف أثري نادر
مصر تكشف سر "ساحر الآلهة سركت" في اكتشاف أثري نادر
سبوتنيك عربي
اكتشفت البعثة الفرنسية السويسرية المشتركة، بجنوب منطقة سقارة الأثرية، مصطبة من الطوب اللبن لها باب وهمي عليه نقوش ورسومات متميزة، حيث مقابر كبار رجال الدولة من... 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T11:06+0000
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وذكرت الوزارة، في بيان: "المصطبة تعود لطبيب يدعى "تيتي نب فو"، عاش خلال عهد الملك بيبي الثاني وكان يحمل سلسلة كاملة من الألقاب المتعلقة بوظائفه الرفيعة، من بينها كبير أطباء القصر، وكاهن الآلهة سركت، و"ساحر الآلهة سركت"- أي متخصص في اللدغات السامة من العقارب أو الثعابين، وعظيم أطباء الأسنان، ومدير النباتات الطبية".وأوضح فليب كولمبير رئيس البعثة الأثرية أن الدراسات الأولية تشير إلى أنه من المرجح أن المصطبة كانت قد تعرضت للسرقة في عصور سابقة، لكن الجدران ظلت سليمة تحمل نقوشا محفورة ومرسومة رائعة الجمال.كما وجد سقف المقبرة مطليا باللون الأحمر، تقليدا لشكل أحجار الغرانيت، وفي منتصف السقف نقش يحمل اسم وألقاب صاحب المقبرة.وأضاف كولمبير أن بعثة الآثار الفرنسية السويسرية بدأت أعمال الحفائر في الجزء الخاص بمقابر موظفي الدولة، والواقع خلف المجموعة الجنائزية للملك بيبي، الأول أحد حكام الأسرة السادسة من الدولة القديمة، وتلك الخاصة بزوجاته بجنوب منطقة آثار سقارة، منذ عام 2022، والتي استطلعت خلالها في الكشف عن مصطبة للوزير وني الشهير، والذي اشتهر بأطول سيرة ذاتية لأحد كبار رجال الدولة في الدولة القديمة والتي سجلت نصوصها على جدران مقبرته الثانية الموجودة في منطقة أبيدوس بسوهاج."لغز المومياء المغلقة".. الكشف عن سر وضع جثة امراة مصرية قديمة داخل تابوت "دون فتحة"
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العالم, منوعات, مصر
العالم, منوعات, مصر

مصر تكشف سر "ساحر الآلهة سركت" في اكتشاف أثري نادر

11:06 GMT 06.01.2025
© Photo / القاهرة /[ 24كشف مصطبة طبيب أسنان من الدولة القديمة بسقارة
كشف مصطبة طبيب أسنان من الدولة القديمة بسقارة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© Photo / القاهرة /[ 24
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اكتشفت البعثة الفرنسية السويسرية المشتركة، بجنوب منطقة سقارة الأثرية، مصطبة من الطوب اللبن لها باب وهمي عليه نقوش ورسومات متميزة، حيث مقابر كبار رجال الدولة من عصر الدولة القديمة، وفق بيان لوزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الاثنين.
وذكرت الوزارة، في بيان: "المصطبة تعود لطبيب يدعى "تيتي نب فو"، عاش خلال عهد الملك بيبي الثاني وكان يحمل سلسلة كاملة من الألقاب المتعلقة بوظائفه الرفيعة، من بينها كبير أطباء القصر، وكاهن الآلهة سركت، و"ساحر الآلهة سركت"- أي متخصص في اللدغات السامة من العقارب أو الثعابين، وعظيم أطباء الأسنان، ومدير النباتات الطبية".

وأكد محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أهمية هذا الكشف، إذ إنه يعد إضافة مهمة إلى تاريخ المنطقة الأثرية، كونه يكشف عن جوانب جديدة من ثقافة الحياة اليومية في عصر الدولة القديمة من خلال النصوص والرسومات الموجودة على جدران المصطبة.

وأوضح فليب كولمبير رئيس البعثة الأثرية أن الدراسات الأولية تشير إلى أنه من المرجح أن المصطبة كانت قد تعرضت للسرقة في عصور سابقة، لكن الجدران ظلت سليمة تحمل نقوشا محفورة ومرسومة رائعة الجمال.

حيث نقش على إحدى جدران المقبرة شكل باب وهمي ملون بألوان زاهية، كما صور مناظر للعديد من الأثاث والمتاع الجنائزي، وكذلك قائمة بأسماء القرابين، يعلوها أفريز يحمل ألقاب واسم صاحب المقبرة.

يستعد المراسلون لدخول قبر تم اكتشافه مؤخرًا بالقرب من الهرم المدرج الشهير، في سقارة، جنوب القاهرة، مصر، 19 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
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كما وجد سقف المقبرة مطليا باللون الأحمر، تقليدا لشكل أحجار الغرانيت، وفي منتصف السقف نقش يحمل اسم وألقاب صاحب المقبرة.

كما عثرت البعثة أيضاً على تابوت حجري نُقش الجزء الداخلي منه بخط من الكتابة الهيروغليفية، يحمل اسم وألقاب صاحب المقبرة.

وأضاف كولمبير أن بعثة الآثار الفرنسية السويسرية بدأت أعمال الحفائر في الجزء الخاص بمقابر موظفي الدولة، والواقع خلف المجموعة الجنائزية للملك بيبي، الأول أحد حكام الأسرة السادسة من الدولة القديمة، وتلك الخاصة بزوجاته بجنوب منطقة آثار سقارة، منذ عام 2022، والتي استطلعت خلالها في الكشف عن مصطبة للوزير وني الشهير، والذي اشتهر بأطول سيرة ذاتية لأحد كبار رجال الدولة في الدولة القديمة والتي سجلت نصوصها على جدران مقبرته الثانية الموجودة في منطقة أبيدوس بسوهاج.
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