https://sarabic.ae/20250425/ملك-المغرب-يدشن-مشروعا-تطويريا-بقيمة-10-ملايين-دولار-1099895012.html
ملك المغرب يدشن مشروعا تطويريا بقيمة 10 ملايين دولار
ملك المغرب يدشن مشروعا تطويريا بقيمة 10 ملايين دولار
سبوتنيك عربي
دشن العاهل المغربي الملك محمد السادس، خطة لتحديث شبكة السكك الحديدية في البلاد، بتكلفة 96 مليار درهم مغربي (نحو 10.3 مليار دولار)، والتي تشمل إنشاء خط فائق... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T14:24+0000
2025-04-25T14:24+0000
2025-04-25T14:24+0000
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ويأتي المشروع في إطار استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، كما تهدف الخطة إلى دعم قطاع التصنيع المحلي المرتبط بالسكك الحديدية.وتبلغ تكلفة الخط فائق السرعة الجديد 53 مليار درهم مغربي، وسيربط مدن القنيطرة والرباط والدار البيضاء ومراكش، إلى جانب مطاري الرباط ومحمد الخامس، كما أنه سيقلّص زمن الرحلة من طنجة إلى الرباط إلى ساعة واحدة، وإلى مراكش إلى أقل من 3 ساعات، وفقا لوكالة "المغرب العربي للأنباء".وسيصمم الخط لاستيعاب قطارات تسير بسرعة تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة.كما وقّع المكتب الوطني للسكك الحديدية اتفاقيات لشراء 168 قطارا من فرنسا وإسبانيا وكوريا الجنوبية، منها قطارات "أفيليا هوريزون" الفرنسية بسعة 640 راكبا.وتهدف الخطط المستقبلية إلى توسيع شبكة السكك الحديدية المغربية لتغطي 43 مدينة بحلول عام 2040، لتصل إلى نحو 87% من سكان البلاد.وتتجه الأنظار إلى المغرب، مع استعداداته لاستضافة كأس العالم 2030، وفي إطار التحضيرات، يعمل على زيادة القدرة الاستيعابية للفنادق، وتوسيع شبكة القطارات، لتشمل مدنا مثل مراكش، بالإضافة إلى توسيع حجم المطارات في الدار البيضاء وطنجة والرباط وفاس.
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, كأس العالم للأندية
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, كأس العالم للأندية
ملك المغرب يدشن مشروعا تطويريا بقيمة 10 ملايين دولار
دشن العاهل المغربي الملك محمد السادس، خطة لتحديث شبكة السكك الحديدية في البلاد، بتكلفة 96 مليار درهم مغربي (نحو 10.3 مليار دولار)، والتي تشمل إنشاء خط فائق السرعة يربط بين القنيطرة ومراكش بطول 430 كيلومترا.
ويأتي المشروع في إطار استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، كما تهدف الخطة إلى دعم قطاع التصنيع المحلي المرتبط بالسكك الحديدية.
وتبلغ تكلفة الخط فائق السرعة الجديد 53 مليار درهم مغربي، وسيربط مدن القنيطرة والرباط والدار البيضاء ومراكش، إلى جانب مطاري الرباط ومحمد الخامس، كما أنه سيقلّص زمن الرحلة من طنجة إلى الرباط إلى ساعة واحدة، وإلى مراكش إلى أقل من 3 ساعات، وفقا لوكالة
"المغرب العربي للأنباء".
وسيصمم الخط لاستيعاب قطارات تسير بسرعة تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة.
كما وقّع المكتب الوطني للسكك الحديدية اتفاقيات لشراء 168 قطارا من فرنسا وإسبانيا وكوريا الجنوبية، منها قطارات "أفيليا هوريزون" الفرنسية بسعة 640 راكبا.
وتهدف الخطط المستقبلية إلى توسيع شبكة السكك الحديدية المغربية لتغطي 43 مدينة بحلول عام 2040، لتصل إلى نحو 87% من سكان البلاد.
وتتجه الأنظار إلى المغرب، مع استعداداته لاستضافة كأس العالم 2030، وفي إطار التحضيرات، يعمل على زيادة القدرة الاستيعابية للفنادق، وتوسيع شبكة القطارات، لتشمل مدنا مثل مراكش، بالإضافة إلى توسيع حجم المطارات في الدار البيضاء وطنجة والرباط وفاس.